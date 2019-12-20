هذا ما يريده غوارديولا للبقاء في مان سيتي!

بعد أن تكشف أمر العقد الجزائي الذي يسمح للمدرب بيب غوارديولا بمغادرة نادي مانشستر سيتي هذا الصيف، أي سنة قبل الموعد الرسمي لانتهاء عقده مع النادي الإنجليزي، يظهر تقرير جديد لصحيفة "ديلي ميل"، يستبعد رحيل غوارديولا عن "سيتيزن"، لكن سوى عند استجابة إدارة مان للشروط التي يقول التقرير إن بيب غوارديولا وضعها للبقاء مع الفريق.

ووفق "ديلي ميل" فأول هذه الشروط، إحداث تغيرات إدارية لم يكشف عنها المصدر، إضافة إلى التعاقد مع قلب دفاع وظهير أيسر، إلى جانب مهاجم.

ويأتي ذلك في وقت تشتد فيه التوقعات بشأن رحيل بيب إلى باريس وتحديدا إلى باريس سان جيرمان الذي لم يعد راضيا على مدربه الألماني توماس توخل، والعكس صحيح.

وحسب موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي فإن إدارة النادي المملوك من قطر تراهن بقوة على طاقم فني يكون فيه بيب غوارديولا على رأسه وأسطورة برشلونة تشابي كمساعد.

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