 هذا ما يخطط اليمين الشعبوي لتحقيقه في البرلماني الأوروبي | سياسة واقتصاد | DW | 07.04.2019

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سياسة واقتصاد

هذا ما يخطط اليمين الشعبوي لتحقيقه في البرلماني الأوروبي

يسعى حزب البديل من أجل ألمانيا وأحزاب يمينية شعبوية أخرى في أوروبا إلى تشكيل جبهة موحدة داخل البرلمان الأوروبي الجديد. البداية انطلقت من روما، لكن هل الأحزاب اليمينية الشعبوية تسير في نفس الاتجاه؟

Italien Besuch Marine Le Pen bei Matteo Salvini (picture-alliance/dpa/A. Di Meo)

في حين تسببت دراما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مزاج سيء في شمال أوروبا، ارتفعت المعنويات في الجنوب، وتحديداً في روما، حيث تستعد العاصمة الإيطالية إلى اجتماع لليمين الشعبوي، سيُعقد الاثنين (8 أبريل/ نيسان). وصل خمس مائة شاب من التيار اليميني الشعبوي من ستة بلدان في أوروبا الغربية إلى إيطاليا. في الدولة التي تشهد حالياً نهضة شعبوية كبرى في أوروبا. حزب "جيوفاني ليغا"، المنضوي تحت الحزب الإيطالي الأم ،" ليغا"(الرابطة)، ضمن الأحزاب المدعوة للاجتماع.

الحزب الإيطالي، الذي مرعلى تأسيسه ثلاثون عاماً، يريد حسم الانتخابات الأوروبية لصالحه. الحظوظ جيدة، كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، من أقوى الأحزاب الموجودة الآن على الساحة. غير أن سالفيني يريد المزيد، فهو يعمل منذ شهور على حشد اليمينيين الشعوبيين من كامل أوروبا.

"رسالة للأحزاب الأم"

داخل فندق صغير من فئة الأربع نجوم في فيا باليرمو، في وسط مدينة روما القديمة، اجتمع مئات اليمينيين من جميع أنحاء أوروبا. لكن في خارج الفندق، لا وجود لأي علامات على انعقاد اجتماع بهذا الحجم، إذ لا توجد احتجاجات، ولا مبادرة للمواطنين، ولا حواجز على الطريق – وإنما ثلاثة من ضباط الشرطة فقط يقفون عند الباب لحراسة "القمة"، التي تجمع يميني أوروبا.

Kongress junger Rechtspopulisten (DW/K.-A. Scholz)

مقر انعقاد مؤتمر أحزاب اليمين الشعبوي في روما

داخل الفندق، و بالضبط داخل قاعة المؤتمرات، يجلس شباب إيطاليون يرتدون سترات زرقاء داكنة أو سترات مع قمصان بيضاء. عدد النساء المشاركات يعد على الأصابع. الصوت داخل القاعة مرتفع، والمكان ضيق، والمزاج العام غير مستقر.

وسط القاعة، يوجد رؤساء خمس منظمات شبابية يمينية شعوبية أخرى من بلجيكا وفرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا والنمسا. الضيف الرسمي من ألمانيا، داميان لوغ، 25 عاماً، وهو رئيس منظمة "الشباب البديل" - المنظمة الصغرى، المنضوية تحت حزب البديل من أجل ألمانيا AfD منذ عام. ويوضح لوغ أن الاجتماع في روما  هو "رمز للأحزب الأم وبأننا ننتمي لبعضنا البعض".

جبهة يمينية؟

حتى الآن يتوزع اليمينيون الشعبيون في أوروبا داخل برلمان الاتحاد الأوروبي عبر ثلاث كتل. في الماضي، فشل التعاون بين هذه الكتل بسبب اختلافات أساسية، أو حتى بسبب صعوبة الارتباط. الآن يجب أن يكون هناك تكتل جديد وكبير ومشترك.  ولهذا الغرض دعا حزب البديل من أجل ألمانيا إلى حضور مؤتمر صحفي في ميلانو. المنظمون هم حزب "الليغا" وسالفيني، مرة أخرى إيطاليا. من ألمانيا يشارك زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، بورغ مويثن.

تأخرت الدعوة بيوم واحد عن المتوقع وجاءت من دون ذكر أسماء ممثلي الأحزاب المشاركين من الدول الأخرى و الإشارة إلى طبيعة هذه المشاركة. ما يشير إلى أن التعاون بين الكتل اليمينية قد لا يكون بهذه السهولة.

Italien Treffen der Jugendorganisationen rechtspopulistischer Parteien (DW/K.-A. Scholz )

مجموعة من الشباب المشاركين خلال اجتماع الأحزاب اليمينية في ايطاليا

وبحسب تقارير إعلامية، سيتم دمج ما يصل إلى عشرين حزباً ومجموعة في "تحالف للشعوب والأمم الأوروبية". كما يخطط سالفيني، الذي كان متواجداً في أوروبا الشرقية قبل بضعة أسابيع، إلى القيام بجولة خلال الحملة الانتخابية إلى ألمانيا أيضاً. ولكن في وارسو لم يتم حتى الآن نفي أو تأكيد، ما اذا كان الحزب اليميني الشعبوي، حزب العدالة والقانون PiS من بولندا سينضم إلى صفوف حركة سالفيني. كما لا تكفي الدعوة للمشاركة في المؤتمر الصحفي  للخروج بأية استنتاجات. التوقعات حول تكوين ثالث أو حتى ثاني أكبر كتلة برلمانية، صعبة. وذلك لأنه من غير الواضح ما إذا كان البريطانيون سينضمون إلى الانتخابات بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن من المحتمل أن يشغل اليمينيون ربع المقاعد، أي أكثر بكثير من ذي قبل.

تحالف جديد من "الوطنيين"

"اعيدوا أوروبا عظيمة مرة أخرى"- هذا هو المطلب الرئيسي للحزب اليميني الإيطالي، كما قال "المنسق الدولي للحزب، دافيد كادري خلال كلمة الافتتاح. واستدعى المتحدثون من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة الصور النمطية للعدو تعدد الثقافات والمهاجرون. وخلال الترويج السياسي لأنفسهم يستخدمون مصطلحات مثل "الفخر" و "الوطنية".recهدفهم الحكم وإحداث ثورة في الاتحاد الأوروبي. بعد ساعة، تحدث الشاب اليميني الشعوبي من ألمانيا أيضاً. في خطاب شديد اللهجة وصف الشاب، رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر بـ "المهرج السياسي" وميركل بـ "الساحرة". لكن في ألمانيا، لا يجرؤ حتى المتشددون أنفسهم من حزب البديل من أجل ألمانيا على قول شيء كهذا علناً، بسبب حماية الدستور.

Italien Treffen der Jugendorganisationen rechtspopulistischer Parteien (DW/K.-A. Scholz )

داميان لوغ، مشارك من ألمانيا

دافع للشباب

في اليوم التالي عبر داميان لوغ  خلال نزهة في المدينة مع الشركاء الايطاليين الجدد عن شعوره تجاه هذا الحماس الكبير الذي لم يكن مألوفًا بالنسبة له. ولكن ذلك لن يؤدي إلى ظهور قومية جديدة، كما في التاريخ،  بعد ذلك إلى ألمانيا؟ لوغ يفكر قبل أن يجيب. ثم يتحدث عن الاحترام المتبادل والمسؤولية الشخصية. ويوضح أن خطر الانزلاق إلى القومية، يمكن احتواؤه. بعد ذلك، ينظر السياسي الشاب إلى ميدان فينيسيا وإلى النصب التذكاري الوطني الضخم فيتوريو إيمانويل الثانين وقال بإعجاب: "يا إلهي، كان من الممكن أن يكون هذا المكان مناسباً لبوابة براندنبورغ أيضاً".

من المفترض أن يُعقد اجتماعان إلى ثلاثة اجتماعات من هذا القبيل سنوياً. وهذه هي الخطة بعد اجتماع البدء هذا.

لا يوجد تباين كبير بين روما وبروكسل: عاصمة الاتحاد الأوروبي بمبانيها الحديثة الرائعة المصنوعة من الزجاج والصلب، والتي يوجد فيها تكنوقراط الاتحاد الأوروبي. والمدينة القديمة التي تعود إلى الألفية المليئة بآثار إمبراطورية أثرت على نصف أوروبا بثقافتها. والآن يريد الشعبويون اليمينيون في إيطاليا تشكيل روما خارج أوروبا، بطريقة مختلفة تماماً.

كاي الكسندر شولتس/ إ.م

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


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