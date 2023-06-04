هذا ما يحدث لك عند النوم يوميا في نفس الوقت

لاشك أن الحصول على قسط وافر من النوم من الأمور الضرورية من أجل التمتع بصحة جيدة، والقيام بأنشطة الحياة اليومية المتنوعة بكل حيوية ونشاط. ويشير خبراء صحة أن الإنسان في حاجة للنوم يوميا ما بين 7 و8 ساعات.
ويلاحظ أن توقيت الذهاب إلى الفراش قد يختلف من شخص لآخر في أيام الأسبوع، لاسيما في أيام السبت والأحد. بيد أن ما لا يعرفه الكثير من الناس أن النوم دائما في نفس التوقيت يعود على صاحبه بفوائد جمة.
فقد توصلت دراسة صادرة عن جامعة "برمنغهام" البريطانية أن الأشخاص الذين يذهبون دائما إلى الفراش في نفس الوقت ويستيقظون في نفس الوقت يكونون أكثر قدرة على الأداء والنجاح خلال فترة النهار، حسب ما أوردته مجلة "فوكوس" الألمانية.
واعتمدت النتائج على دراسة شملت عادات النوم لدى 61 شخصا من جامعة "هارفادر" الأمريكية المرموقة، حيث طُلب من الطلاب تدوين سجلات النوم على مدار أربعة أسابيع كاملة.
وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم نمط نوم غير منتظم حصلوا على درجات أقل من الطلاب الذين يذهبون دائما إلى السرير في نفس الوقت. وأضافت أن الطلاب الذين يذهبون إلى النوم في نفس الوقت لديهم قدرة أكبر على الأداء، وأيضا مشاكل أقل في النوم والاستيقاظ.
وأفادت الدراسة أن ما أثار الدهشة في النتائج التي تم التوصل إليها، هو أن كلتا المجموعتين كانت لديهما تقريبا نفس عدد ساعات اليوم، بيد أن الاختلاف الوحيد كان في أوقات الذهاب إلى السرير.
وقال المشرف على الدراسة أندرو جيه كيه فيليبس "تشير نتائجنا إلى أن الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت هما مهمان بنفس القدر كمدة النوم".
ويساهم الذهاب إلى الفراش في وقت محدد وبشكل منتظم في تعزيز النمط الطبيعي للنوم والاستيقاظ لدى الجسم، حيث يعلم الجسم أن النوم في وقت معين هو الأمر المطلوب. ثم يبدأ في إنتاج هرمون النوم الميلاتونين في الوقت المناسب.
نصائح للنوم في نفس الوقت
في المقابل، يمكن أن يساعد روتين مساء مريح في الاستغراق في النوم في نفس الوقت وبشكل يومي. إذ يمكن تجربة بعض الأنشطة الهادئة في المساء على غرار: القراءة، سماع الموسيقى، أخذ حمام... ويساعد القيام بهذا الروتين اليومي كل ليلة في إرسال إشارات إلى الجسم بأنه قد حان وقت الذهاب إلى الفراش، حسب موقع "سلييب دوكتور".
أيضا، تساعد تقنيات الاسترخاء في تهدئة الذهن استعداد للنوم. ومن بين هذه التقنيات: التنفس العميق، التأمل...، حيث تساعد في الشعور بأن وقت الذهاب للفراش قد حان، كما تتم تهدئة أي أفكار قد تبقي الشخص مستيقظا، وفق نفس المصدر.
ر.م/ أ.ح
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم
يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
غلق الشبابيك وإسدال الستائر
إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
استخدام المرواح ومكيفات الهواء
استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم
أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
وجبات خفيفة للعشاء
تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاغتسال بالماء قبل النوم
أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاسترخاء قبل النوم
إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
"في الحركة بركة"
المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.
الكاتب: زمن البدري