 هذا ما يحدث لجسمك في حال نقص الفيتامينات والمغذيات! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.07.2023

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صحة

هذا ما يحدث لجسمك في حال نقص الفيتامينات والمغذيات!

يعاني كثير من الأشخاص من نقص في العناصر الغذائية الهامة في الجسم، وقد يكون ذلك نتيجة لاتباع حمية غذائية فقيرة. تعرف على أبرز المؤشرات والأعراض لنقص المغذيات في الجسم.

Symbolbild Gesunde Ernährung und Diät

إذا كنت تشعر بالتعب والخمول، فقد يكون نتيجة لنقص المغذيات

مختارات

إذا كنت تشعر بالتعب والخمول، فقد يكون نتيجة لنقص المغذيات. وقد يظهر نقص التغذية عند عدم التنويع في مصادر الطعام. فإذا كنت تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية أو  الفيتامينات ، قد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض ومؤشرات مبكرة تنبه إلى حاجة الجسم إلى بعض العناصر الغذائية الأساسية. وقد تكون هذه المؤشرات كالآتي:

نقص فيتامين د: مشاكل في الجهاز الهضمي 

يحتاج الجسم إلى فيتامين د لدوره الأساسي في العديد من الوظائف. إذ يقوي العظام ويؤثر على بناء العضلات. وتشمل أعراض نقص هذا الفيتامين مشاكل في الجهاز الهضمي أو الأمعاء أو ضعف جهاز المناعة أو حتى الاكتئاب. لهذا السبب يجب أن تولي اهتماما خاصا لنظامك الغذائي. تناول كمية كافية من البيض والجبن.

كما يمكن للأسماك مثل سمك القد أو السلمون تحسين توازن فيتامين د. ومع ذلك، فإن أسهل طريقة هي التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 إلى 20 دقيقة لرفع مستويات فيتامين د. بحسب ما نشره موقع (بونته. د ي) الألماني.

 نقص الحديد: تعب وصداع وتساقط الشعر

يعاني حوالي 25 في المائة من جميع سكان العالم من نقص الحديد. وتتأثر النساء بشكل خاص بذلك. ومن أبرز أعراض نقص الحديد التعب وقلة التركيز والشحوب والصداع والدوخة وتساقط الشعر وكذلك تقصف الاظافر وتمزق زوايا الفم.

ويمكن تعويض ذلك بتناول اللحوم لأنها من المصادر الغنية بالحديد. كما يمكن للخضروات مثل الخس والجرجير وكذلك البقوليات أن تساعد في تعويض الحديد أيضا.

ما هي أعراض نقص الفيتامينات؟

نقص فيتامين ب 12: قلة التركيز والشحوب

التعب والشحوب وضعف التركيز والذاكرة هي علامات نموذجية لنقص  فيتامين ب 12 .إذ يحتاج الجسم إلى فيتامين ب 12 لتكوين خلايا الدم الحمراء. وغالبا ما يتأثر النباتيون بهذا النقص لأن الحصول على فيتامين ب 12 يعتمد بشكل أساسي على  الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم و الأسماك والبيض وغير ذلك.

نقص الكالسيوم: خدر ووخز الأصابع

الكالسيوم مهم للحفاظ على عظام قوية والتحكم في وظيفة العضلات والأعصاب، وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية
(NIH). وتشمل علامات الانخفاض الشديد في الكالسيوم التنميل، وخز في الأصابع، وعدم انتظام ضربات القلب، مشاكل في الأسنان والأظافر.

ويمكن تعويض النقص عبر الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب ومنتجات الألبان، والبروكلي والأسماك. بحسب ما نشره موقع (إيفري داي هيلث) الأمريكي.

نقص اليود: مشاكل في الغدة الدرقية

اليود مطلوب لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية. وتكمن أهمية هرمونات الغدة الدرقية في دورها في جميع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم. لذلك يؤثر نقص اليود على كل ما يتأثر بهرمونات الغدة الدرقية، مثل القلب والدورة الدموية أو الجهاز العصبي والعضلات والتمثيل الغذائي.

كما يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى تضخم الغدة الدرقية. لمنع ذلك، يجب استخدام الملح المعالج باليود عند الطهي، على سبيل المثال.

ملاحظة: يجب استشارة الطبيب عند وجود نقص حاد في أحد العناصر الغذائية في الجسم.

ر.ض

  • Möhrensaft

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    فيتامين "أ"

    ندين بقدرتنا على النظر في النهار والليل إلى عمل فيتامين إيه (A). كما يقي بشرة الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية. ويسيطر على نمو العظام. ويحتاج الإنسان البالغ إلى 0.8 إلى 1 ميليغرام منه يوميا. يوجد الفيتامين في الجزر ولحم الدجاج وكبد العجل.

  • 24.09.2014 DW fit und gesund Erdnuss

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بيوتين

    فيتامين بيوتين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي، وعن صحة الجلد والأظافر والشعر. يحتاج المرء منه بين 30 إلى 60 ميكروغرام يوميا. ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر والتهابات في الجلد ونقص الشهية، والشعور بالدوران وحتى علامات الاكتئاب. يوجد في صفار البيض والفول السوداني (الفستق) والجزر.

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 1

    مهم لصنع الطاقة ولعمل الجهاز العصبي وبناء الدم. ويحتاج الإنسان منه بين 0.6 إلى 1.4 ميليغرام يوميا. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى نقص الدم وخلل في تبادل السكر في الدم، وارتباك في نقل الإشارات العصبية. يتواجد بكثرة في فول الصويا.

  • Global Ideas Kartoffel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 6

    يدعى أحيانا بيردوكسين ويلعب دورا مهما في بناء البروتينات وتبادل السكر في الدم. ونحتاج بين 1 إلى 1.5 ميليغرام منه يوميا كي نحافظ على صحتنا. ونقصه يؤدي لفقدان الشهية ونقص الدم والتهاب الجلد. يتواجد بكثرة في فول الصويا وسمك السردين والبطاطا.

  • Galerie - Kulinarische Spezialitäten

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 12

    أو (كوبالمين) مهم لبناء الدم ولانقسام الخلايا وللنظام العصبي. يحتاج الأطفال منه إلى حوالي 2 ميكروغرام والكبار إلى 3 ميكروغرام. متوفر في الجبنة عالية الدسم وسمك الرنجة.

  • Petersilie

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    سي

    الفيتامين الشهير "سي" يحمي الخلايا من الجسيمات الضارة، وهو مهم لالتقاط الحديد في الأمعاء. مسؤول عن تقوية العظام وبنائها وتبادل الكولسترول في الدم. نحتاج إلى 100 ميليغرام يوميا منه. نقصه يؤدي إلى سرعة الإصابة بالبرد والالتهابات ونزف في اللثة وسقوط الأسنان وضعف في تدفق الدم، والتهاب المفاصل وضعف العضلات. والبقدونس غني به.

  • Fischplatte mit Lachs und Aal

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    دي

    فيتامين مسؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل العضلات والأعصاب. يُنتج فيتامين "دي" عن طريق أشعة الشمس الساقطة على الجلد. ونحتاج إلى 20 ميكروغرام منه يوميا. بيض الدجاج والسلمون وبعض الأسماك تحتوي على قدر كبير منه.

  • Olivenöl in einer Flasche, Oliven

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    "ي"

    مهم للنظام المناعي في الجسم. يتلقف الأجسام الضارة ويدمرها. كما أنه مهم في التمثيل الغذائي ولعمل النظام العصبي. نحتاج منه 12 ميليغرام يوميا. يحتوي زيت الزيتون على قدر كبير منه.

  • Nahrungsmittel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    كي

    في حال الإصابة بجروح أو إجراء عملية فإن عدم توقف نزف الدم يحدث غالبا بسبب نقص هذا الفيتامين. يوميا يحتاج الرجال منه إلى 80 ميكروغرام، والنساء إلى 65 ميكروغرام، والأطفال إلى 10 ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم. يتوفر في السبانخ.

  • Hühner: Vom Ei zum Küken

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    حامض الفوليك

    فيتامين الجينات. يلعب دورا في بناء الحامض النووي DNA. بالإضافة إلى تكاثر الخلايا في الجسم وبناء النظام العصبي وبناء الدم. ونقصه خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتمال النظام العصبي للجنين. عباد الشمس والبيض وكبد الدجاج تحتوي على كميات كبيرة منه.

    الكاتب: عباس الخشالي