هذا ما يحدث لجسمك عند تناول بيضة كل يوم!

تناول البيض جزء من النظام الصحي الغذائي، إذ تحتوي البيضة على الكثير من الفيتامينات والعناصر الضرورية للجسم. لكن هل يُسمح لكل شخص بتناول بيضة يومياً؟

يمكن أن يكون البيض بالتأكيد جزءًا أساسياً من أي نظام غذائي صحي. ولكن ماذا عن الكولسترول؟ وهل بيضة واحدة في اليوم كثيرة؟ يحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية مثل البروتين والفيتامينات والمعادن، وكذلك الكوليسترول. لذلك تعتبر بيضة واحدة يومياً منذ فترة طويلة بمثابة دليل إرشادي للاستهلاك الصحي للبيض.

لكن بعد أن نشرت جمعية التغذية الألمانية (DGE) توصياتها الجديدة المتعلقة بالأغذية الصحية، زادت حالة عدم اليقين المحيطة باستهلاك البيض مرة أخرى. فوفق هذه التوصيات يجب أن يتناول معظم الأشخاص بيضة طازجة واحدة فقط أسبوعياً في قائمتهم. فما فحوى هذه التوصية؟ وماذا سيحدث لجسمك إذا واصلت تناول بيضة واحدة كل يوم؟

ماذا يوجد في البيضة؟

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، إذ تحتوي كل بيضة (متوسط وزنها 60 غراماً) على نحو ستة غرامات من البروتين وخمسة غرامات من الدهون و75 سعرة حرارية. لكنها لا تحتوي على الكربوهيدرات.

كما تحتوي البيضة المسلوقة متوسطة الحجم على العناصر الغذائية التالية:

65 ميكروغرام من فيتامين A (حوالي ثمانية بالمائة من حاجة الجسم اليومية المقدرة)

0.9 ميكروغرام من فيتامين B12 (حوالي 22 بالمائة من حاجة الجسم اليومية المقدرة)

1.2 ملليغرام من فيتامين E (حوالي تسعة بالمائة من حاجة الجسم اليومية المقدرة)

5.4 ميكروغرام من فيتامين K (حوالي ثمانية بالمائة من حاجة الجسم اليومية المقدرة)

35 ميكروغرام من حمض الفوليك (حوالي 12 بالمائة من حاجة الجسم اليومية المقدرة)

31 ملليغرام من الكالسيوم (حوالي ثلاثة في المئة من حاجة الجسم اليومية المقدرة)

86 ملليغرام من الفوسفور (حوالي تسعة بالمائة من حاجة الجسم اليومية المقدرة)

0.9 ملليغرام من الزنك (حوالي ثمانية بالمائة من حاجة الجسم اليومية المقدرة)

15 ميكروغرام من السيلينيوم (حوالي 22 بالمائة من حاجة الجسم اليومية المقدرة)

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تناول البيض بانتظام مفيد جدّاً بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في عملية التمثيل الغذائي، ويمكن تعداد هذه الفائدة كما يلي:

إنتاج الهرمونات: يوفر البيض الأحماض الدهنية والكوليسترول. ويعتبر الوجود المعتدل لهذه العناصر الغذائية مهماً، لأن الجسم يستخدمها لإنتاج الهرمونات وفيتامين D.

صحة العينين: إذا تناولت البيض بانتظام، فإنك تساعد الجسم على امتصاص فيتامينA الثمين. وهذا أمر ضروري لصحة شبكية العين والرؤية. ولهذا السبب فإن نقص فيتامين A يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بالعشو الليلي.

تكوين الدم: يمد البيض بفيتامينات B القيمة. يحتاج الجسم فيتامين B12 وحمض الفوليك (فيتامين B9) لتكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء بالإضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى.

صحة العظام: يمكن أن تستفيد العظام والأسنان أيضاً من استهلاك البيض بانتظام، ففيتامين A ومعادن الكالسيوم والفوسفور في البيض ضروريان لعظامنا وأسناننا.

الجهاز المناعي: يوفر البيض فيتامين A والزنك والسيلينيوم. وهذه العناصر الغذائية مهمة للأغشية المخاطية وتدعم جهاز المناعة في الدفاع عن نفسه ضد مسببات الأمراض.

بناء العضلات: البروتينات الموجودة في البيض سهلة الهضم ويمكن أن تساعد بالتالي في دعم بناء العضلات.

ولذلك تفترض الدراسات الحالية أن سبع بيضات في الأسبوع، أي بيضة إفطار واحدة كل يوم، ليس لها أي تأثير سلبي على الصحة وهي في الواقع صحية.

لكن: إذا كنت تعاني من اضطراب استقلاب الدهون (كفرط كوليستيرول الدم) أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري من النوع الثاني أو مرض الروماتويد، فلا يجب عليك تناول بيضة كل يوم. ففي هذه الحالة، يمكن أن تؤدي الدهون المشبعة الموجودة، وخاصة الكوليسترول، إلى زيادة مستويات الدهون في الدم.

تنويه: هذا المقال مكتوب اعتماداً على توصيات ودراسات صحية، لكنه لا يغني عن استشارة الطبيب بأي حال من الأحوال.

ع.غ