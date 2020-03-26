 هذا ما يحدث لجسمك عند الإصابة بكورونا! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

هذا ما يحدث لجسمك عند الإصابة بكورونا!

بمجرد الإصابة بفيروس كورونا المستجد تطرأ على الجسم عدة تغييرات تتفاوت شدتها من مرحلة إلى أخرى. فكيف يعمل هذا الفيروس داخل الجسم؟ وماهو رد فعل الجسم بعد اكتشاف هذا الفيروس الدخيل عليه؟

Coronavirus - Virus Sars-CoV-2 COVID-19 (picture-alliance/AP/NIAID-RML)

صورة مقطعية لفيروس "سارس كوف 2" (الجزيئات البرتقالية) أثناء مهاجمته للأهداب.

بشكل يومي، تسجل السلطات الصحية في شتى بلدان العالم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ويصيب هذا الوباء العالمي شرائح متفرقة من الناس، إلا أن خطورته تزداد بشكل كبير على كبار السن أو الأشخاص، الذين يُعانون من بعض الأمراض مثل السكر وأمراض القلب.

وتطرح فترة الإصابة بالفيروس عدة تساؤلات عن التغييرات التي تقع داخل الجسم، وكذلك كيفية تنقل فيروس كورونا داخل الجسم والأعضاء المهددة بالفيروس أكثر من غيرها.

مشاهدة الفيديو 02:44

قلق من وصول وباء كورونا إلى اليمن في ظل حرب وشح في المياه ونظام صحي متهالك

وفي هذا الشأن، نقل موقع "هويته" الألماني عن الأخصائي بالفيروسات ماثيو فريمان قوله، إن هناك ثلاث مراحل يمر بها المصاب بفيروس كورونا، ففي المرحلة الأولى ينتشر الفيروس في الجهاز التنفسي للشخص المصاب، حيث يؤثر على الخلايا الكأسية المنتجة للمخاط، وهي ضروية للحفاظ على الجهاز التنفسي والرئتين. كما يصيب الفيروس الأهداب "خلايا" ويبدأ في قتلها، لتتجمع بعد ذلك الفيروسات في الرئتين.

أما المرحلة الثانية، حسب رأي ماثيو فريمان من كلية الطب بجامعة "ماريلاند"، فهي تفاعل الجسم مع هذه المواد والفيروسات بكتل من الخلايا المناعية، التي من المفترص أن تقتل الفيروس. كما أن ردّ الفعل المناعي يكافح العدوى، وفي أفضل الأحوال تتم عملية الاحتواء بشكل كامل، حسب أورد موقع "فيتر".

مشاهدة الفيديو 02:03

شركة اسبانية تسعى لتطويل عقارلمعالجة فيروس كورونا

إلا أن الخطورة تكمن عندما يكون رد فعل الجهاز المناعي للمصاب مبالغاً فيه، إذ يؤدي رد الفعل الزائد إلى قتل الأنسجة السليمة، وتخرج الاستجابة المناعية عن السيطرة.

في المرحلة الثالثة والأخيرة، تتعرض الرئة إلى الضرر بشكل كبير وتمتلئ بالسوائل، ما يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي، وفي أسوأ الحالات وفاة المريض المصاب بفيروس كورونا. زيادة على ذلك، يمكن أن تتسب الاستجابة المناعية الخارجة عن السيطرة، في إلحاق الضرر بأعضاء أخرى في الجسم.

ر.م/ و.ب

  • Eine junge Frau bepflanzt ihren Balkon (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    العامل النفسي مهم

    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


مختارات

بعد تقارير عن وفاة صيني بسببه.. تعرّف على فيروس "هانتا"

توفي شخص في الصين بعد إصابته بفيروس يحمل اسم "هانتا"، ما خلق أجواء من الترقب في العالم من إمكانية تكرار سيناريو فيروس كوورونا المستجد. فما هو "هانتا"؟ وكيف ينتشر؟ (24.03.2020)  

بعد نفاذ المعقمات.. الأتراك يلجؤون إلى عطر ألماني للوقاية من كورونا

بعد أن نفذت المعقمات من الأسواق في الكثير من دول العالم، لم يجد الأتراك بداً من الإقبال على عطر ألماني لاستخدامه في التعقيم نظرا لما يحتويه من نسبة كحول عالية يمكن أن تقضي على الفيروس، إذا ما تسلل إلى اليدين والأسطح. (24.03.2020)  

كورونا والسعال: ما حقيقة الإصابة بالفيروس عبر الهواء؟

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، يزداد الحديث بشدة عن طرق انتقال الفيروس بين الناس. فما حقيقة الإصابة بالفيروس عبر الهواء؟ وما هو رأي منظمة الصحة العالمية؟ (25.03.2020)  

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، منعت معظم البلاد السفر إليها ما أدى إلى إلغاء العديد من العطلات هذا العام. لا يعني العزل المنزلي بالضرورة ضياع الفرصة، هذه بعض النصائح للاستمتاع بالعطلة في المنزل من خلال الجولة المصورة (22.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Virologe

العلماء يجيبون.. هل تم فعلاً تصنيع فيروس كورونا؟ 26.03.2020

في ظل الأخبار المتضاربة عن فيروس كورونا الذي يحير العلماء منذ ظهوره، تُطرح تساؤلات حول نشأة الفيروس وكيفية انتقاله إلى البشر. فبينما يؤمن البعض بنظرية المؤامرة، يضع العلماء سيناريوهين لانتقاله. فما هي الحقيقة؟

Symbolbild Bioladen Obst Gemüse

هذه الأطعمة تساعد جسمك على مقاومة فيروس كورونا! 25.03.2020

في زمن فيروس كورونا المخيف يحتاج جسم الإنسان أكثر من أي وقت مضى إلى تغذية صحية وغنية بالفيتامينات. خبيرة تغذية ألمانية تقدم مجموعة من النصائح الغذائية الثمينة في هذه الأوقات العصيبة في تاريخ البشرية.

Coronavirus in USA New York Hamsterkäufe Supermarkt

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا عند التسوق؟ 23.03.2020

التسوق أمر ضروري حتى في أوقات الحجر الصحي. كيف ستحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا بوجود كثير من الناس في المتاجر؟ تعرف على أهم النصائح من طبيب ألماني مختص!

إعلان
Themenbild Facebook

 