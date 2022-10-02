 هذا ما يحدث لجسمك عند إضافة الحليب إلى القهوة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.03.2023

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صحة

هذا ما يحدث لجسمك عند إضافة الحليب إلى القهوة!

البعض يفضل القهوة بدون إضافات أو منكهات وآخرون يفضلونها بالحليب. دراسة دنماركية ألمانية أظهرت أن إضافة الحليب للقهوة قد تساعد في مقاومة العمليات الالتهابية التي هي من بين أسباب أمراض كالزهايمر أو السكري من النوع الثاني.

إضافة الحليب إلى قهوة الكابتشينو (فلوريدا 17/9/2022)

ينبغي إجراء دراسات دقيقة أيضا لمعرفة الكمية أو المقدار المناسب من الحليب الذي إذا أضيف إلى القهوة يمكنه أن يحدث التأثير الإيجابي المنشود على جسم الإنسان.

تعد القهوة المشروب الساخن المفضل في ألمانيا، وبفارق كبير عن غيره من المشروبات. وهناك من يشربها يوميا بانتظام ولا يتخيل يومه بدون تناول قهوته المفضلة. وفي الثقافة الألمانية يوجد مثل مشهور معناه أن "الحليب ينشط الرجال المتعبين". رغم ذلك فإن الآراء تختلف بقوة حول أيهما أفضل: شرب القهوة  بدون إضافات أم مع الحليب؟

ووفقًا لمجموعة بحثية من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك وجامعة درسدن التقنية بشرق ألمانيا، ربما يكون إضافة قليل من الحليب إلى القهوة هو الخيار الأفضل. وقد نشرت المجموعة هذه النتيجة في "مجلة الزراعة وكيمياء الأغذية "، بحسب ما كتبت زابينه فينكلر بموقع "فيلت" الألماني.

لماذا القهوة مع الحليب أفضل؟

توجد في حبوب القهوة مادة البوليفينول وهي من مضادات الأكسدة التي يمكنها حماية الخلايا في جسم الإنسان. وفي الوقت نفسه يحتوي الحليب على أحماض أمينية يمكنها أن تدعم التأثيرات المضادة للالتهابات لمادة البوليفينول المذكورة.

مختارات

ويمكن أن تتحد كلتا المادتين لتشكيل سلسلة بروتينية تحارب الالتهاب بشكل فعال. وكتب الباحثون في دراستهم أن سلسلة بروتين الحليب والقهوة مفيدة بمقدار الضعف في إيقاف العمليات الالتهابية في الخلايا المناعية.

وتقول فينلكر بموقع "فيلت" إنه يُشتبه في تلك العمليات الالتهابية في الجسم هي من بين أسباب أمراض مثل الزهايمر أو باركنسون أو داء السكري من النوع الثاني. وفي دراسة أخرى، تمكن الأطباء من إثبات أن بروتينات الحليب ترتبط فعلا بمادة البوليفينول الموجودة في القهوة.

لكن حتى الآن، لم تظهر النتائج إلا في أنبوب الاختبار. وقال أندرو ويليامز، عالم المناعة المشارك في الدراسة، في بيان صحفي: "من المثير للاهتمام أننا لاحظنا الآن التأثير المضاد للالتهابات في التجارب على الخلايا. وهذا طبعا أثار اهتمامنا بفهم هذه الآثار الصحية بشكل أفضل". وأضاف وليامز أن "الخطوة التالية ستكون دراسة التأثيرات على الحيوانات".

لكن ينبغي إجراء دراسات دقيقة أيضا لمعرفة الكمية أو المقدار المناسب من الحليب الذي إذا أضيف إلى القهوة يمكنه أن يحدث التأثير الإيجابي المنشود على جسم الإنسان. رغم ذلك، يتوقع الباحثون أن المعرفة يمكن أن تلعب دورًا في تطوير الأطعمة أو الأدوية في المستقبل.

البحث عن "أطعمة خارقة"!

وهناك أطعمة أخرى مثل الفواكه وبعض أنواع الخضروات أيضًا توجد بها مضادات الأكسدة في شكل مادة البوليفينول. ويريد الباحثون أيضًا أن يدرسوا بدقة أيضا إلى أي مدى يمكن أن تصبح تلك الأطعمة "أطعمة خارقة" (سوبر فود) إذا ما أضيف إليها اللبن الحليب، بحسب سابينه فينكلر.

ص.ش/أ.ح

  • Äthiopien: Kaffee-Bohnen aus Bonga (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    لا يستطيع ملايين الناس في مختلف دول العالم التخلي عن فنجان القهوة الصباحي. لكن الكثيرين لا يعرفون مصدر فنجان القهوة الذي تبدأ رحلته من أثيوبيا. وتأتي القهوة في المركز الثاني على قائمة صادرات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وتتم تعبئة الحبوب الطازجة في أكياس يتسع كل واحد منها لـ 60 كيلوغراماً ليتم توزيعها لمختلف الدول.

  • Äthiopien: Herkunft des Kaffees (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    بونغا هي منطقة منسية في جنوب غرب أثيوبيا رغم أهميتها لصناعة القهوة في العالم. تقع بونغا في قلب الغابات وتنتشر شجيرات القهوة في كل بقعة من بقاعها. كما أنها من أهم مناطق إنتاج العسل أيضاً.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يرجع اكتشاف القهوة في بونغا للقرن السادس. وتقول الأساطير إن أحد رعاة الغنم لاحظ حالة النشاط المفرط التي سيطرت على أغنامه بعد تناولهم لحبوب غريبة عليه، وهي حبوب القهوة. وبدافع الفضول، تناول هذا الراعي نفس الحبوب ليعيش نفس حالة النشاط.

  • Äthiopien: Kaffee-Bauer (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تعتبر أثيوبيا اليوم أكبر منتج للقهوة في أفريقيا. وينتج صغار المزارعين الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج البلاد للقهوة، المعروفة بـ"الذهب الأسود". ويعيش نحو 15 مليون شخص في أثيوبيا على زراعة حبوب البن. صدرت أثيوبيا الموسم الماضي ما قيمته نحو 900 مليون دولار من حبوب القهوة.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يختلف مذاق القهوة بحسب مكان زراعة حبوبها. هنا توفر المزارع المحيطة ببونغا أفضل ظروف لزراعة حبوب القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق سطح البحر. وتساهم أوراق الأشجار المحيطة بحبوب البن في نمو الحبوب ببطء، ما يزيد من تركيز طعمها.

  • Äthiopien: Kaffee-Produktion (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تجتذب هذه الغابات النحل، ما يزيد من إنتاج العسل بكافة ألوانه في تلك المنطقة. ويستخدم هذا العسل في إنتاج "نبيذ العسل" الذي تشتهر به أثيوبيا.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يقول أحد مربي النحل: "لا أفكر أبداً في الانتقال من هنا والعيش في المدينة والتخلي عن كل هذا"، مشيراً إلى الغابات المحيطة بقريته، ومضيفاً أن هذه المنطقة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يتميز أهل بونغا بالطبع بطريقتهم ومراسمهم الخاصة في إعداد القهوة، إذ يتم تحميص حبوب البن على الفحم الساخن ثم طحنها في أوعية خشبية، وأخيراً يتم طهيها في أوان خاصة. وتعرف هذه القهوة في أثيوبيا باسم "بونا".

    الكاتب: جيمس جيفري/ ابتسام فوزي


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