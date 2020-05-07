هذا ما قاله محامون سعوديون عن إلغاء عقوبة الجلد في بلدهم

أكد محامون سعوديون اليوم الأربعاء (20 مايو/ ايار 2020) أن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية في المملكة واستبدالها بالسجن خطوة مهمة ونقلة نوعية في خطوات الإصلاح بالبلاد. وقررت السلطات القضائية السعودية أمس الثلاثاء رسميا إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية التي كانت تطبق منذ سنوات في قوانين المملكة، والتي تستمد تعليماتها من الشريعة الإسلامية.





وقال المحامي والمحكم الدولي عبد الكريم بن حمد بن عبد الكريم الصايغ ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الأربعاء، إن "إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية خير دليل على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان".

ووصف وقف عقوبة الجلد بأنها تطور في التقاضي، مشيرا إلى أن هذا التطور في التقاضي وتسهيل الإجراءات الذي تشهده المملكة ونشرها للأحكام القضائية نقلة نوعية يحقق مزيدا من التقدم والرقي للمملكة محليا وإقليميا ودوليا.

من جانبه، قال المحامي السعودي كاتب الشمري ، لـ (د. ب. أ) اليوم الأربعاء إن القرار يعد "خطوة مهمة وقفزة نوعية في القضاء السعودي"، مؤكدا أن هذه الخطوة "تتماشى مع أنظمة دول العالم المتقدمة". وأضاف أن التعزير يقع ضمن اختصاص سلطات ولي الأمر ( الملك) فهو المرجع الأول والأخير في تحديد العقوبات التي تتناسب مع ظروف الزمان والمكان".

وأكد الشمري "أن عقوبة الجلد التعزيرية لا تكاد تذكر في جميع أنظمة العالم باستثناء المملكة" ، مشددا على أن "المملكة إذ تتخذ هذا القرار تنظر إلى ما يدور حولها في مختلف دول العالم إضافة إلى أن العقوبات البديلة موجودة ومتوفرة".

من جانبه دعا المحامي السعودي الدكتور علي فهد المسردي في حديثه لـ ( د. ب. أ) إلى ضرورة "تفعيل العقوبات البديلة لكون الهدف من العقوبة هو الإصلاح"، واصفا قرار وقف عقوبة الجلد بأنه "يحفظ كرامة الإنسان" .

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة سمر بدوي: أشجع نساء العالم استطاعت سمر بدوي إيصال صوتها إلى العالم، إذ عُرفت من خلال مسيرتها النضالية من أجل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وتحرير المرأة من القيود المفروضة عليها تحت غطاء العادات والتقاليد. بدوي، هي شقيقة المدون السعودي رائف بدوي، والذي اعتقل في العام 2012. كما اعتُقلت شقيقته الناشطة السعودية، الحائزة على جائزة أشجع نساء العالم، العام الماضي، ضمن حملة اعتقالات واسعة، طالت عدة ناشطات سعوديات. .

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة سعاد الشمري: انتقاد رجال الدين إلى جانب تأسيسها مع رائف بدوي، موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة"، الذي ينتقد الهيئة الدينية، غُرفت الشمري أيضاً من خلال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالأخص من خلال تغريداتها المنتقدة لرجال الدين. اعتقلت الناشطة السعودية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بتهمة "التطاول على الإسلام". وبعد ثلاثة أشهر من السجن، أفرجت السلطات السعودية عنها، بحسب ما أعلنت ابنتها في شباط/ فبراير 2015.

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة لجين الهذلول: أيقونة القيادة عُرفت الناشطة السعودية لجين الهذلول، بنشاطها الحقوقي ضد حظر قيادة المرأة للسيارة. ولم تعتقل، الهذلول، بسبب قيادة السيارة كما جرى في نهاية عام 2014، عندما قضت حوالي 72 يوماً، بل بسبب تهم ثقيلة تمثلت في "التواصل مع جهات خارجية بغرض تهديد أمن الدولة". وبعد اعتقالها في ماي/أيار 2018، طُلقت من زوجها فهد البتيري، إثر ضغوط مورست عليه، بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية، منها "العربي الجديد و"عربي بوست".

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة نسيمة السادة: تحدي "ولاية الرجل" ناشطة سعودية من مدينة القطيف الساحلية، عملت لفترة طويلة من أجل إلغاء نظام "ولاية الرجل" ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة. وهي عضو مشارك في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل بالسعودية.كما شاركت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في الحملة المطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة في السعودية، واعتُقلت العام الماضي إلى جانب سمر البدوي وأسماء أخرى في مجال حقوق الإنسان.

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة منال الشريف و"القيادة نحو الحرية" منال الشريف من مواليد مدينة مكة، وتعتبر من أبرز الوجوه النسائية التي كافحت وخصوصا عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تحرر المرأة السعودية من القيود الإجتماعية والدينية وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والسياسية. وخاطرت بنفسها مرات عديدة وقادت سيارة في العاصمة الرياض، وتم إيقافها مرتين. وألفت كتاب "القيادة نحو الحرية"، وصدر الكتاب باللغة الألمانية بعنوان: Losfahren.

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة إسراء الغمغام ومظاهرات المنطقة الشرقية ارتبط اسمها في السعودية بالعمل السياسي والحقوقي، وهي ناشطة سعودية شيعية، عُرفت من خلال مشاركتها في المظاهرات، التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، المطالبة برفع التهميش والتمييز ضد الشيعة. وعلى إثر نشاطها اعتقلت الغمغام مع زوجها في 2015 وطالبت النيابة العامة بإعدامها. في الصورة جانب من مظاهرات المنطقة الشرقية احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة هتون الفاسي: صوت المرأة الخليجية الأكاديمية والناشطة الدكتورة هتون الفاسي..أستاذة التاريخ بجامعة الملك سعود، ومؤلفة كتب حول تاريخ المرأة الخليجية. تعرضت للاعتقال بسبب آرائها النقدية للسلطات الدينية والسياسية، ودورها في الدفاع عن حقوق المرأة بالسعودية، وفي الحملة من أجل السماح للسعوديات بقيادة السيارة.

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة إيمان النفجان: النضال بالقلم مدونة وناشطة سعودية، عُرفت من خلال مقالاتها العديدة، على صحيفة الغارديان البريطانية والتي انتقدت من خلالها وضعية المرأة داخل السعودية. كما تُعد النفجان من أبرز الأصوات المطالبة بقيادة المرأة في السعودية، وقامت بالاحتجاج على قانون حظر القيادة من خلال قيادة سيارتها بنفسها في الرياض عام 2011 خلال موجة الاحتجاجات. واعتُقلت الناشطة الحقوقية يوم 15 أيار/مايو 2018.

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة عزيزة اليوسف: من الرائدات تُعتبر اليوسف من النساء السعوديات الأوائل، اللاتي طالبن بحقوق المرأة السعودية وتحررها. واشتهرت بدفاعها عن تمكين المرأة من قيادة السيارة. ونظمت حملة، جمعت خلالها توقيع أكثر من 14 ألف رجل وامرأة. كما كان لها عدة حملات أخرى، أهمها حملة تحت شعار "أنا ولية نفسي"، طالبت من خلالها إلغاء ولاية الرجل على المرأة في السعودية. وتعرضت اليوسف للاعتقال عدة مرات، آخرها عام 2018 رفقة أسماء أخرى. إيمان ملوك



بدروها قالت غادة العنزي عضو الهيئة السعودية للمحامين ومستشارة قانونية لـ ( د. ب. أ) إن "قرار إلغاء عقوبة الجلد ماهو إلا انعكاس لرؤية وهدف المملكة لتطوير وتحديث أنظمتها العدلية وحرصها على تعزيز دور المحاكم في البلاد "، مشيرة الى أن "القرار يساهم بشكل كبير في تطوير وإصلاح القضاء الجزائي وهو امتداد للطفرة النظامية الواسعة التي بدأتها المملكة منذ أعوام".

وأكدت أن منع الجلد "يسهم في الحد من بعض الاجتهادات السلبية التي قد تكون مُضرة أكثر من كونها محققه لغايتها المنشودة ". ومن جابنها ، قالت المحامية السعودية رنا الدريس إن " إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية هي من العقوبات التقديرية التي تعود لسلطة القاضي".

وأضافت الدريس، الحاصلة على ماجستير من الولايات المتحدة الامريكية، أن المسائل التي تتعارض مع الأحكام الدينية أو تتعارض مع سياسة البلد هي أمور لا ينظر لها وترفضها المملكة جملةً و تفصيلاً. ويأتي إلغاء عقوبة الجلد بعد حوالي شهر من إلغاء عقوبة إعدام الأطفال أو الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت وقوع الجريمة .

ع.ش/ص.ش ( د ب أ)