هذا ما قاله كينغسلي كومان عن "انتقال" ليروي ساني لبايرن

على الرغم من الانتقال المرتقب للدولي الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنكليزي لفريق بايرن ميونيخ الألماني، لا يبدو الدولي الفرنسي الذي يلعب في خطي الوسط والهجوم للفريق البافاري كينغسلي كومان قلقاً على مكانه في الفريق، على حسب ما أعلنه هو على الأقل.

"عندما قدمت لفريق بايرن، كان هناك بالإضافة لي فرانك ريبيري وآريين روبن ودوغلاس كوستا. وكنت آنذاك لاعباً شاباً وريبيري وروبين كانا أسطورتين"، حسب ما قال اللاعب الشاب ذي 23 ربيعاً لـصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية.

وتابع الدولي الفرنسي: "من الأفضل للفريق أن يكون هناك لاعبين بمثل هذا المستوى. عندما يأتي ساني لن يشكل ذلك مشكلة ليّ (...) وضع ساني لا علاقة له بمستقبلي".

وكان تقريرلصحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكر أن فريق بايرن ميونيخ يعتزم منح القميص رقم 10 إلى ليروي ساني خلال محاولاته المستمرة للتعاقد مع اللاعب. ويرتدي القميص رقم 10حالياً البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة، والذي قدم مستويات جيدة مع بايرن، ولكن لا يوجد رغبة لدى النادي الألماني في التعاقد مع اللاعب بشكل دائم.

وارتدى ساني دائما القميص رقم 19 منذ ظهوره مع الفريق الأول بشالكه. ثم ارتدى نفس الرقم مع مانشستر سيتي والمنتخب الألماني.

ويلتقي بايرن ميونيخ مساء اليوم الأربعاء (10 حزيران/تموز 2020) اينتراخت فرانكفورت في نصف نهائي كأس ألمانيا. ومن ثم سيقابل الفائز باير ليفركوزن الذي أنهى مغامرة زاربروكن في بطولة الكأس بعد فوزه عليه أمس الثلاثاء بثلاثية نظيفة.

خ.س/ ع.غ