هذا ما قاله كلوب عن تحكيم سيدة لكأس السوبر الأوروبي!

تشهد مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول الإنجليزي ومواطنه تشيلسي التي تقام ملعب فودافون في إسطنبول التركية مساء الأربعاء (14 آب/ أغسطس) حدثا فريدا. فلأول مرة في تاريخ البطولة تحكم المباراة سيدة. فقد اسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إدارة المباراة إلى الفرنسية ستيفاني فرابارت، لتكون صاحبة الأعوام الـ35 أول سيدة تحكم مباراة للرجال من العيار الثقيل في المنافسات الأوروبية.

إسناد تحكيم المباراة لسيدة أمر رحب به المدرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الفائز بدوري أبطال أوروبا. واعتبر صاحب الـ 52 عاما ذلك خطوة إيجابية. وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة في إسطنبول "لقد الحان الوقت" لهذا الأمر، مضيفا "أنا سعيد جدا لأن بإمكاننا أن نكون جزءً من هذه اللحظة التاريخية".

الفرنسية ستيفاني فرابارت أدارة نهائي كأس العالم للكرة النسائية، وحكمت أيضا في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

يشتهر كلوب بحركاته وانفعالاته طوال المباراة وهو يوجه لاعبيه من خلف الخط أو حتى يحتفل بتسجيلهم الأهداف أو يعترض على قرار أصدره حكم. غير أن القرارات مساء اليوم الأربعاء ستصدرها سيدة، ولذلك وعد كلوب "سأُظهر أفضل جوانبي، وإلا فإن والدتي ستغضب".

يذكر أن ستيفاني فرابارت أدارة قبل أكثر من شهر المباراة النهائية بكأس العالم لكرة القدم النسائية بفرنسا، والتي تغلبت فيها سيدات الولايات المتحدة على سيدات هولندا بهدفين لصفر. وقد أصبحت بين الحكام الأساسيين في الدوري الفرنسي وقامت لأول مرة في أبريل/ نيسان الماضي بإدارة مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

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