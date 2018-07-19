هذا ما قاله زعيم عائلة رمو البرلينية عن العقارات المُصادرة

أكد عيسى رمو (51 عاما)، الذي وصفته صحيفة "بيلد" الألمانية بأنه رئيس العائلة اللبنانية الكبيرة في برلين، أنه لا يعرف شيئا عن العقارات التي تمت مصادرتها الخميس الماضي (19 يوليو/تموز)، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "بيلد" -ذائعة الانتشار- أنه يعيش مع زوجته وأبنائه وعددهم 13، ولا يعرف ما يحدث مع باقي أفراد العائلة الكبيرة.

عيسى رمو، المنحدر من مجموعة كردية محلمية، يشتغل في قطاعي المطاعم والبناء، وأضاف في حديثه مع نفس الصحيفة الألمانية: "بعض من أفراد عائلة رمو يتواجدون في السجن، ودائما ما يظهر اسمي، لكنني لم أجلس (في السجن) أبدا".

"لا أتسامح مع المجرمين"

وفي نفس السياق، قال عيسى رمو في حوار آخر مع صحيفة "برلينر كوريير" الألمانية: "استثمرت أموالي في العقارات فسابقا كانت لاتزال العقارات رخيصة (بالمقارنة مع اليوم)"، وأضاف: "لقد سخر مني كثيرون، لكنني اليوم أستفيد من ذلك".

وعن العقارات، التي يعتقد الادعاء العالم الألماني أنه تم شراؤها عبر أموال يتم دفعها مقابل القيام بجرائم يُعاقب عليها القانون، قال رمو "لا أعرف شيئا عن ذلك. أنا لا أتسامح مع المجرمين". يُشار إلى أن عيسى رمو قدم وهو لا يتجاوز الثامنة عشر من العمر إلى ألمانيا سنة 1995 كلاجئ من لبنان، و"بنى نفسه بنفسه"، حسب ما أكد لنفس الوسيلة الإعلامية.

وكان موقع مجلة "دير شبيغل"، قد ذكر وسط هذا الأسبوع أن المصالح الأمنية بالعاصمة الألمانية برلين، صادرت 77 عقار تعود ملكيتها إلى عائلة رمو، وتبلغ قيمتها المالية حوالي 10 ملايين يورو، وأضاف الموقع الألماني أن المحققين يظنون أن العقارات المُصادرة تم شراؤها عبر أموال يتم دفعها مقابل القيام بجرائم.

هذا وكانت التحقيقات قد بدأت مع هذه العائلة المحلمية-الكردية في سنة 2014، حيث قام بعض الأفراد الذين ينتمون إليها بسرقة بنك للتوفير "شباركاسه" في منطقة ماريندورف في برلين. علاوة على ذلك، فإن ثلاثة أفراد من نفس هذه العائلة يُشتبه في سرقتهم سنة 2017 عملة ذهبية من متحف "برلين بود" تبلغ قيمتها حوالي 3.7 مليون يورو.

ر.م/ف.ي