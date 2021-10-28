 هذا ما سيتلقاه كومان بعد الإقالة ولاعب سابق في برشلونة لخلافته | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.10.2021

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رياضة

هذا ما سيتلقاه كومان بعد الإقالة ولاعب سابق في برشلونة لخلافته

بعد الخسارة أمام رايو فاليكانو الصاعد حديثاً، أقال برشلونة المدرب رونالد كومان بعد 14 شهراً من تعيينه مقابل تعويض بالملايين. فيما قرر برشلونة تعيين لاعب مدربا مؤقتا للفريق.

المدرب الهولندي رونالد كومان

المدرب الهولندي رونالد كومان

فجأة وبسرعة كبيرة يردّ برشلونة على الأزمة الرياضية المستمرة، وذلك عقب الخسارة أمام الصاعد حديثا رايو فايكانو، مقرراً التخلي عن خدمات المدرب الهولندي رونالد كومان بعد 14 شهراً من تعيينه.

وأعلن النادي في بيان رسمي "أَعفى برشلونة رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول. أبلغه رئيس النادي خوان لابورتا بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو". وتابع البيان "سيودّع رونالد كومان الفريق يوم الخميس في سيوتات إسبورتيفا. يود نادي برشلونة أن يشكره على خدمته للنادي ويتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية".

وبخسارته على أرض رايو فايكانو صفر-1، يكون برشلونة قد مُني بخسارة ثالثة في عشر مباريات، ليحتل مركزاً تاسعاً مخيّباً في ترتيب الليغا. وخاض برشلونة مباراة فايكانو بمعنويات منخفضة إثر خسارة موقعة الـ"كلاسيكو" على أرضه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد (1-2) للمرة الثانية توالياً على أرضه. 

مختارات

يٌعرف أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ بتصريحاته المثيرة. في تصريحات جديدة أدلى بدلوه بخصوص الوضع المادي لنادي برشلونة الذي يواجه بايرن في دوري الأبطال، معتبرا أنه "لوكان في ألمانيا لخضع لإجراءات الإفلاس".

اعترف لاعب الوسط الأسطوري السابق لفريق برشلونة الإسباني تشافي أن "هدفي الرئيسي كان ولا يزال هو تدريب" الفريق الكاتالوني في يوم من الأيام، رغم أنه يركّز في الوقت الحالي على قيادة نادي السد القطري.

ويبدو برشلونة شبحاً للفريق الذي قاده الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لنحو عقدين قبل رحيله الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، علماً أن تراجعه بدأ في السنوات الأخيرة حتى في ظل وجود ميسي، وذلك بعد تباينات وصلت إلى حد الفضائح مع الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

تعويض بالملايين لكومان

لكن إقالة كومان من منصبه قد تزيد منمصاعب النادي ماليا أيضا، إذ أن كومان كان قد استقال من منصبه كمدرب وطني لهولندا في صيف 2020 وانتقل إلى برشلونة. وحصل على عقد لمدة عامين مع النادي. ونقل موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي الألماني عن صحيفة "الباييس" اليومية قولها إن مكافأة نهاية الخدمة لكومان قد تصل إلى حوالي 12 مليون يورو، إن كومان دفع جزءاً من رسوم النقل بنفسه عندما وقع مع النادي الكتالوني، وهو ما يستعيده الآن.

وحتى لو يتم تمديد عقد كومان بعد صيف 2022، كان على برشلونة دفع تعويض بقيمة ستة ملايين يورو له حسب ما نقل موقع "شبورت 1" الألماني عن راديو كتالونيا.

تشافي هرنانديس

تشافي هرنانديس

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الخميس (28 تشرين الأول/أكتوبر 2021) أنه عين سيرجي بارجوان مدربا مؤقتا لفريقه خلفا لسلفه المقال رونالد كومان. وحتى تعيينه اليوم عمل بارجوان مدربا لفريق الرديف (الفريق الثاني) في النادي الكتالوني.

هل يعود أسطورة النادي لإنقاذه؟

وتبدو حظوظ لاعب وسطه السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هرنانديس مرتفعة لخلافته، وهو مطلب جماهير البرسا أيضا نظراً للقيمة الفنية والمعنوية التي يحملها منذ كان لاعب الوسط في صفوف الفريق وقاده مع زميله أندريس إينييستا إلى عدة ألقاب محلية وقارية. كما يحلم عشاق النادي باستعادة نمط اللعب الهجومي للفريق في عهد تشافي وتحت اشراف المدرب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي حالياً.

وأحرز  تشافي (41 عاماً) يوم الجمعة الماضية لقباً جديداً مع السد بتتويجه في نهائي كأس أمير قطر على حساب الريان بركلات الترجيح. وحقق مع السد حتى الآن سبعة ألقاب وطنية.

وقال تشافي عشية نهائي كأس أمير قطر "عندما اتصل بي برشلونة بعد ثلاثة أشهر من قدومي إلى السد لم أكن جاهزاً.. الآن اختلف الوضع.. لكني سعيد للبقاء مع السد". ونقل موقع "غول"، أن الفريق الكتالوني قد تواصل بالفعل مع تشافي. وهو مهتم بالعودة الفورية. ويقال إن تشافي لديه شرط جزائي في قطر ويمكنه إلغاء عقده مبكرا. ولم يخفِ بطل العالم 2010 أبدًا رغبته في تدريب برشلونة يومًا ما، كما صرح سابقا. وبالنسبة لرئيس برشلونة خوان لابورتا، فنقل عنه أيضا بأن نجم برشلونة السابق الخيار المفضل بالنسبة له. 

ومن الاسماء المطروحة حسب وسائل الإعلام الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب ريفربلايت، أما المواقع الفرنسية فطرحت اسم الهولندي إريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام.

لكن بحال تردد أحد الاسماء الكبرى بقبول المهمة منتصف الموسم، قد يتم اللجوء بشكل مؤقت إلى ابن النادي سيرجي بارجوان، الظهير الأيسر في صفوف الفريق خلال التسعينيات، كما نقل موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.

زمن البدري/و.ب (أ ف ب، DW)

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م