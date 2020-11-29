هذا كل ما ترك دييغو مارادونا من أموال!

افتقدت الساحرة المستديرة أكبر رموزها في العصر الحديث. وفاة دييغو مارادونا أحدثت صدمة حول العالم، لم تستثن أحدا حتى أولئك الذين لا يعيرون اهتماما برياضة كرة القدم.

فقيد الكرة عاش مسيرة صاخبة سواء كلاعب أو بعد ذلك كمدرب. ولا يجادل أحد أنه وكمدرب لم ينجح فيما نجح فيه كلاعب، ومع ذلك كانت أبواب الأندية جميعها مفتوحة أمامه، فكان يكفي أن يطرقها.

مع كل هذا قد يعتقد البعض، خاصة من الجيل الذي يواكب التطور الفلكي لصفقات انتقال اللاعبين، أن مارادوناخلّف ثورة هائلة، لكن العكس هو الصحيح. فرغم أن انتقاله من نادي برشلونة إلى نابولي الإيطالي في عام 1984 كان من أغلى الصفقات آنذاك، ثم تعاقده كمدرب مع بعض الأندية الغنية كنادي الوصل الإماراتي بين عامي 2011 و2012، إلا أن صحيفة "غول" تكشف اليوم أن صاحب "يد الله" لم يترك "سوى" 100 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل دخلا أسبوعيا ربما للاعب كميسي وكريستيانو رونالدو.

من الطبيعي جدا أن اللاعب الماركسي الهوى الذي عاش حياة صاخبة لم تخل من المحرمات بما في ذلك تناول المخدرات، كان آخر همه تكديس الأموال، فهو من كان أشد الرافضين لتحويل الكرة إلى سلعة تخضع لقوانين الرأسمالية.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة الحزن يخيم على الأندية الحزن يخيم على الأندية توفى أسطورة الكرة العالمية دييغو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عاماً في منزله بأحد ضواحي العاصمة متأثراً بأزمة قلبية. ونعى العالم الكروي بالكامل، وليس وطنه الأرجنتين فحسب، وفاة أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة العالم يشاهد مراوغة مارادونا بدأ مارادونا مشواره الكروي باللعب في سن مبكرة بنادي أرجنتينوس جونيورز، ومن هناك انتقل إلى بوكا جونيورز في بوينس آيرس. فقد كان النادي المفضل لأبيه، وتُوج معه بلقب الدوري الأرجنتيني عام 1981. ثم سرعان ما انتقل دييغو بعد ذلك إلى أوروبا للانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد أن أصبحت الأرجنتين صغيرة للغاية بالنسبة له.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة مارادونا يشتبك مع أودو لاتيك لقد أنفق النادي الكتالوني رقماً قياسياً بلغ 7,3 مليون دولار في عام 1982 للفوز بتوقيع الفتى الأرجنتيني الساحر مارادونا، ولكنه لم يكن سعيداً قط في برشلونة. واشتبك مارادونا باستمرار مع المدير الفني الألماني أودو لاتيك، وذلك لاهتمامه المفرط بإقامة الحفلات الليلية في منزله الجديد وتعمد السهر. وبعد ثلاثة أعوام، ترك مارادونا النادي وربما اتخذ القرار الأفضل في مسيرته.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة بطل نابولي بلا منازع في يوليو/ تموز 1984، انتقل مارادونا إلى نابولي مقابل مبلغ قياسي عالمي آخر قدره 10.5 مليون دولار. ولم يحقق النادي الإيطالي قبل مارادونا سوى كأس إيطاليا عامي 1962 و1976، لكن الفتى الأرجنتيني قاد النادي بين عامي 1984 و1991 للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة من بطل إلى إيقونة في نابولي تخلد مارادونا بطلاً، ولكن إقامته في المدينة ومغامراته فيها اتسمت بالشهرة والسمعة السيئة، إذ بدأ في تعاطي الكوكايين والاقتراب من المافيا المحلية. لقد تمتع مارادونا بالحياة إلى أقصى حد، على حافة الشرعية. ولكن شعبيته ظلت رغم من ذلك، وبات إيقونة خالدة.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة دييغو مارادونا ولقب كأس العالم لم يترك أي لاعب آخر بصماته على بطولة كأس العالم كما فعل مارادونا عام 1986. فقد فاز بالبطولة مع الأرجنتين وأصبح نجم كرة القدم بلا منازع. وأحرز هدفه الشهير – المعروف بـ "يد الله"- ضد إنجلترا في ربع النهائي، لكنه تبعه بهدف آخر في نفس المباراة وكان واحداُ من أكثر الأهداف إثارة في تاريخ اللعبة. واُختير مارادونا كأفضل لاعب في البطولة.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة الهزيمة الأصعب كانت واحدة من أصعب اللحظات في مسيرة مارادونا الكروية عندما خسر نهائي كأس العالم أمام المنتخب الألماني في إيطاليا عام 1990، حيث حد المدافع غيدو بوخفالد من خطورته في المباراة، ليسجل الألماني أندرياس بريمه هدف الفوز من ركلة جزاء مانحاً ألمانيا المجد ويفسد حلم مارادونا في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية. الكابتين لوتر ماتيوس يواسي مارادونا بالخسارة.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة لحظات متهورة وعلى مستوى الأندية انتقل مارادونا إلى إشبيلية عام 1992 قبل أن يعود إلى وطنه الأرجنتين. ولعب خمس مباريات فقط بقميص نيولز أولد بويز. ففي فبراير/ شباط 1994 أطلق النار من بندقية هوائية على الصحفيين بعد محاصرة فيلته بالقرب من العاصمة بوينس آيرس وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر مع وقف التنفيذ.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة قرار الاعتزال خاض مارادونا مباراته الأخيرة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1997 مع نادي بوكا جونيورز الذي كان يدعمه دائماً. وقبل ذلك، تم إيقافه عن اللعب لمدة 15 شهراً بسبب تعاطيه المواد المخدرة. ومن أجل تجنب المزيد من الإيقاف، أعلن مارادونا اعتزال اللعب في نهاية الشهر، وهو يبلغ من العمر 37 عاماً، لينهي مسيرته الكروية المليئة بالسحر والإبداع والفضائح والتهور.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة تدريب المنتخب.. حلم يتحقق ولكن... في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 عُين مارادونا مدرباً لمنتخب الأرجنتين، على الرغم من قلة خبرته التدريبية. ورغم نجومه الكبار ومنهم ليونيل ميسي فقد عانى فريقه في نهائيات كأس العالم 2010، حيث خسر 4-0 أمام ألمانيا في ربع النهائي وتمت إقالته في النهاية. ومن ثم درب أندية في المكسيك وأماكن أخرى، لكنه لم يكن بنفس مستوى نجاح مسيرته الكروية.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة مارادونا والسياسة بعد مسيرته الكروية ظل مارادونا يتصدر عناوين الصحف - على سبيل المثال عندما زار الرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو. كان هناك تقارير منتظمة عن إقامة حفلات كبيرة واستخدام مفرط للمخدرات والكحول. فأينما حل مارادونا كان موضع ترحيب.

الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة صراع مع المرض لقد أدى أسلوب حياة مارادونا إلى مشاكل صحية، بما في ذلك وزنه. أكثر من مرة تفادى الموت، إلى أن وفاته المنية أمس. وبعد أن خضع اللاعب السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ، تعرض مارادونا لأزمة قلبية أمس الأربعاء وتوفي عن عمر يناهز 60 عاماً. إعداد يورغ ستروشين/ و.ع



يبقى السؤال من سيستفيد من الميراث؟ منذ الإعلان عن وفاته تحاول وسائل الإعلام التحقق من عدد أبناءه، وهناك من ادعى أن مارادونا ترك عشرة أطفال، بينما قال آخرون إن عددهم 11 طفلا. رسميا ترك المرحوم ثلاثة بنات وولدين من زيجاته السابقة. لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نَسبت إليه خمسة أبناء آخرين غير شرعيين، اعترف مارادونا بولد منهم بعد ثلاثين عاما على ميلاده. وثلاثة آخرين أنجبهم في الفترة التي قضاها في كوبا في رحلة علاج من الإدمان، ونقل عن محاميه أن مارادونا صرح بأنه والدهم وأنه مسؤول عنهم.

و.ب