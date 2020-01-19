هذا التطبيق هو الأكثر تحميلا في العالم خلال 2019

رغم قرار الجيش وسلاح البحرية في الولايات المتحدة حظر استخدام أفرادهما لتطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك لأسباب أمنية، وما ربما ترتب على هذا التحذير من تخوف لدى غيرهم من المستخدمين، فقد أصبح تيك توك ضمن التطبيقات الأكثر تحميلا في العالم.

وشهد العام الماضي تحميل تطبيق تيك توك أكثر من 700 مليون مرة في مختلف أنحاء العالم متفوقا بذلك على تطبيقي فيسبوك وفيسبوك ماسنجر، وفقا لتقرير صادر عن شركة سينسور تاور المعنية بمتابعة سوق التطبيقات.

إلا أن التطبيق الذي نجح في تحقيق الصدارة خلال 2019 كان تطبيق واتسآب باعتباره الأكثر تحميلا في العالم، إذ تم تحميله أكثر من 850 مليون مرة على مدار العام بفضل شعبيته الواسعة، وخاصة في الهند.

ولكن واتساب لم يكن المستفيد الوحيد من الهند بسكانها الذي يتجاوز تعدادهم المليار نسمة، حيث استفاد تطبيق تيك توك في الهند بنسبة تحميل بلغت هناك 45% العام الماضي.

وارتفعت نسبة تحميل تطبيق واتساب في الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عن الفترة، بحسب شركة سينسور تاور.

جدير بالذكر أن تطبيق تيك توك المنتشر بشكل أساسي بين الشباب والمراهقين يسمح بتبادل ملفات فيديو قصيرة لا تزيد مدتها عن 15 ثانية مصحوبة بإيقاع موسيقي.

كما يتسم هذا التطبيق باستخدام لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي من أجل معرفة تفضيلات المستخدم وتقييم أنواع مقاطع الفيديو التي يشاهدها والمدة التي يقضيها في القيام بذلك، هذا بهدف العمل لاحقا على توفير المحتوى الذي يحتاجه المستخدم.

وقد تم تحميل ذلك التطبيق أكثر من 5.1 مليار مرة منذ ظهوره، لتصبح الشركة الصينية المالكة له أعلى شركة صاعدة من حيث القيمة في العالم.

د ب/ هـ.د (د ب أ)