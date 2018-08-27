 هدية ماكرون إلى ترامب ″ماتت″! | عالم المنوعات | DW | 10.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

هدية ماكرون إلى ترامب "ماتت"!

ربما يكون ذلك أبلغ رمز على ما بلغه البرود في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، فقد ذبلت شجرة زرعها الرئيس الفرنسي ماكرون ونظيره الأمريكي ترامب سوياً في حديقة البيت الأبيض.

Washington Macron bei Trump Eichen Pflanzung (Getty ImagesC. Somodevilla)

خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان عام 2018، أهدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب فسيلة من شجرة سنديان من شمال فرنسا وزرعاها سوياً في حديقة البيت الأبيض. هدية ماكرون كان من المفترض أن تعبر عن العلاقات القوية والتاريخية بين الولايات المتحدة وفرنسا، لاسيما وأن السنديانة جاءت من غابة في شمال فرنسا قُتل فيها أكثر من ألفي جندي أمريكي في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا.

لكن، وبحسب دوائر دبلوماسية صرحت لموقع "إن تي في" الألماني، تم استخراج الشجرة من الحديقة عقب انتهاء جلسة التصوير للرئيسين وهما يزرعانها، وإرسالها إلى الحجر الصحي للفحص، كما هو معهود لدى كل النباتات المستوردة من خارج الأراضي الأمريكية، وذلك للحد من أي أمراض أو حشرات ضارة قد تكون النبتة جلبتها معها من موطنها الأصلي. لكن يبدو أن عملية النقل هذه لم تتم على أكمل وجه، وذبلت الشجرة الهدية وماتت، بحسب نفس الدوائر الدبلوماسية.

ي.أ/ ط.أ

  • Paris Angela Merkel & Emmanuel Macron (Reuters/S. Mahe)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    زار إيمانويل ماكرون برلين بعد يوم واحد من دخوله قصر الاليزيه، في إشارة إلى قوة العلاقات الألمانية الفرنسية. كما أن اهتمام ماكرون بمخططات إصلاح منطقة اليورو التى توليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اهتماما كبيرا، أسهم في تعزيز علاقة باريس مع برلين، هذه العلاقة التي تعد الشريان المغذي للوحدة الأوروبية.

  • Mali Macron fordert mehr Einsatz von Deutschland und Europa (Reuters/C. Petit Tesson)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    قرار ماكرون المفاجئ بخفض ميزانية الانفاق العسكري بمقدار 850 مليون يورو، كان وراء استقالة قائد الاركان بيير دي فيلييه من منصبه الذي كان يشغله منذ ثلاث سنوات. وقد أدى ذلك الخفض إلى خلاف حاد بين الرجلين انتهى باستقالة دي فيلييه.

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    لاقى قرار منح بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، لقب السيدة الأولى معارضة شديدة من الحكومة. لأن منحها اللقب يعني تخصيص ميزانية لها وتعيين موظفين خاصين لها.

  • Frankreich Emmanuel Macron spricht während eines Sonderkongresses - Versailles (picture alliance/dpa/abaca/C. Liewig)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    إعلان ماكرون رغبته في خفض عدد أعضاء البرلمان بمقدار الثلث، وقرار الحكومة بخفض مساعدات السكن، أظهرت ملامح سياسته التقشفية. ما أدى إلى تراجع شعبيته بعد أربعة أشهر فقط من توليه منصبه.

  • Belgien internationale Presseschau zur Frankreich Wahl (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    حملة توقيع من قبل 23 وسيلة إعلامية فرنسية ضد "ممارسات حكومية" أثارت قلقها، أدت إلى التساؤل حول حرية الصحافة في ظل حكومة ماكرون.

  • Japan französische Präsidentschaftswahl in Tokio (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    بعد فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية تحت شعار "معا من أجل فرنسا" قبل أربعة أشهر، أظهرت إستطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبية الرئيس الفرنسي، وتنشط نقابات العمال لجعل الـ 12 من سبتمبر/أيلول المقبل يوما وطنيا للاحتجاج ضد إصلاح قانون العمل.

  • Frankreich Macron nimmt Friedensgespräche für Libyen auf (Reuters/P. Wojazer)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    نجح ماكرون في بداية رئاسته بجمع بعض أطراف الصراع في ليبيا، حيث استطاع جمع خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" مع رئيس حكومة التوافق الوطني فايز السراج واتفاقهما على وقف إطلاق النار، في لقاء كان فيه الرئيس الفرنسي هو المستفيد الأكبر، بطرحه فكرة إنشاء مخيمات للاجئيين على الأراضي الليبية. وهو ما انتقدته منظمات حقوقية.

  • Frankreich Nationalfeiertag in Paris | Trump & Macron (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال عسكري رسمي في باريس، في زيارة كان الهدف منها تعزيز العلاقات بين البلدين. كما أبدى ماكرون تفهمه لقرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما يسعى الرئيسان إلى تعزيز تعاون بلديهما في مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    فاجأ ماكرون المتابعين للسياسة الفرنسية تجاه الأزمة السورية، حين صرح في لقاء صحفي بأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد شرطا فرنسيا لإيجاد حل للصراع القائم في سوريا. إعداد: فريدة تشامقجي


مختارات

شخصيات غربية تُحيي ذكرى الإنزال في نورماندي بشمال فرنسا

تجمع زعماء غربيون ومحاربون قدامى من عدة دول للمشاركة في مراسم على الساحل الشمالي الغربي لفرنسا في منطقة نورماندي لإحياء الذكرى 75 للإنزال في الحرب العالمية الثانية لتحرير أوروبا من قبضة النظام النازي الألماني. (06.06.2019)  

ترامب يسخر بتغريدة من سياسة ماكرون ويستشهد بالسترات الصفراء

مرة أخرى يغرد الرئيس الأميركي ترامب معلقاً على تظاهرات السترات الصفراء وساخراً من سياسات الرئيس الفرنسي ماكرون تجاه المناخ. ترامب أدعى أن الولايات المتحدة "ارتقت إلى رأس جميع القوائم حول البيئة"! (17.03.2019)  

ماكرون معلقا على قرار ترامب: الحليف ينبغي التعويل عليه

عبر الرئيس الفرنسي ماكرون عن أسفه الشديد إزاء قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا. وقال في مؤتمر صحفي في تشاد "الحليف ينبغي التعويل عليه... أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتخذ بشأن سوريا". (23.12.2018)  

حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

علق الفرنسيون آمالا كبيرة على أصغر رئيس انتخبوه قبل نحو أربعة أشهر، إلا أن ماكرون ركز اهتمامه على الشأن الخارجي، متبعا سياسة تقشفية على المستوى الداخلي لم ترق للفرنسيين، ما أدى الى تراجع شعبيته. (21.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

DW-Karikatur von Sergey Elkin - EU verhängt Vergeltungszölle auf US-Produkte

ألمانيا وفرنسا تدعوان إلى دور مستقل عن أمريكا 27.08.2018

وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس يسعى إلى تشكيل "تحالف من أجل التعددية "لمواجهة "أمريكا أولا"، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى تجنب الاعتماد على الأميركيين أمنيا.

Deutschland Unterzeichnung Koalitionsvertrag

الائتلاف الحكومي في برلين ـ حصيلة عام في السياسة الخارجية 14.03.2019

منذ سنة والائتلاف الحكومي الكبير قائم في برلين. فماذا حققت الحكومة في مجال السياسة الخارجية، وكيف كان رد فعلها على الأزمات الدولية؟ إليكم لمحمة عن أهم الموضوعات والمناطق التي كانت محط اهتمام السياسة الخارجية.

Berlin PK Merkel und Präsident Emmanuel Macron

قبيل لقاء ترامب.. ميركل وماكرون يتمسكان بالاتفاق النووي مع إيران 22.04.2018

أكدت المستشارة أنغيلا ميركل إن ألمانيا "ستراقب عن كثب" الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني"، فيما قال الرئيس الفرنسي إن ليس لديه خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران وإن على واشنطن أن تظل ضمن الاتفاق ما دام لا يوجد خيار أفضل.

إعلان
Themenbild Facebook

 