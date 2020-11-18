 هدية سماوية.. نيزك يسقط على منزل ليحول صاحبه إلى مليونير | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 18.11.2020

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علوم وتكنولوجيا

هدية سماوية.. نيزك يسقط على منزل ليحول صاحبه إلى مليونير

حياة رجل إندونيسي يعمل في صناعة التوابيت تغيرت في لحظة ليصبح مليونيراً عندما سقط "نيزك" من الفضاء الخارجي وحط رحاله في منزله.

صورة من الأرشيف

صورة من الأرشيف

هدية من السماء، الأمر لا يتعلق بقصة من عالم الخيال وإنما واقع حقيقي. إذا كان الإندونيسي يوشواهوتا-غالونغ يعمل أمام منزله في بلدة كولانغ شمال إندونيسيا عندما سقط نيزك وزنه أكثر من كيلوغرامين واخترق السقف ليستقر داخل البيت٬ كما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وقال يوشوا هوتا-غالونغ: "كان الأمر كما لو أن شجرة سقطت علينا"٬ وأضاف أن البيت اهتز بأكمله. ونظراً لأن "النيزك" كان لا يزال ساخناً جداًفقد حاولت زوجة يوشوا إبعاد الحجر من الحفرة الصغيرة التي أحدثها الاصطدام بمجرفة.

مختارات

أكدت فرنسا استعدادها إعادة البقايا البشرية التي تحتفظ بها في المتحف الوطني منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى الجزائر، وذلك في خطوة منها لتحسين العلاقة مع الجزائر التي تشهد فتوراً ومسح آثار فصول عديدة من الغزو الفرنسي.

وذكر موقع "فوكوس" الألماني أن يوشوا كان يصنع تابوتاً خارج بيته عندما سقط الحجر على منزله. ليصبح صانع التوابيت مليونيراً في لحظات، حيث يقدر ثمن "النيزك" بأكثر من مليون وخمسمائة ألف يورو.

ويقدّر الخبراء عمر "النيزك" بحوالي 4 مليارات و5 مائة مليون سنة ويضم عناصر يمكن أن توفر معلومات نادرة عن أصل الحياة.

وباع يوشوا الحجر بمبلغ يوازي دخله لحوالي 30 عاماً، أما مشتري النيزك فهو خبير من ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال يوشوا، الذي يعتزم بناء كنيسة في قريته: "أنجبت ثلاثة أولاد وتمنيت دائماً أن يكون لي طفلة واعتقد أن سقوط الحجر هو علامة على الحظ الجيد بأني سأنجب طفلة".

وجدير بالذكر أن إفريقيا تعد موطن ثاني أكبر تجمع نيزكي بعد القارة القطبية الجنوبية، وأصبح البحث عن الصخور السماوية هواية للسكان المحليين في المغرب ومنهم من يتخذها كمهنة. ومن بين أهم النيازك التي تم العثور عليها نيزك تيسينت المريخي، الذي سقط على أرض المغرب في 18 يوليو/تموز 2011 وقد اشتراه متحف التاريخ الطبيعي في لندن.
ع.اع. / خ.س.

  • Sternschnuppe (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الصيف.. فصل أمطار الشُهب

    كل صيف يلمع عدد كبير من الشهب في سمائنا. تستوحى أسماؤهم من النجوم التي ينطلقون قربها. تبلغ أكواريديس ذروتها في 28 تموز/ يوليو، وسميت بهذا الاسم نسبة لأكواريوس أو ما يعرف باللغة العربية برج الدلو. وفي 12 آب/ أغسطس تظهر زخات كثيفة من الشهب تسمى شهب البرشاويات (بيرسيدس)، نسبة لبرج بيرسوس.

  • Infografik Meteoritenschauer erklärt Englisch

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  • Sternschnuppen (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    الصيف.. فصل أمطار الشُهب

    تظهر هذه الشهب في نفس اليوم من كل سنة، ذلك لأنها تتماشى مع التقويم الشمسي. تمر الأرض عبر مسارات الغبار مخلفة المذنبات خلفها.

  • Infografik Perseiden Meteorstrom Englisch

    الصيف.. فصل أمطار الشُهب

    هناك أوقات في الشتاء تمر الأرض فيها خلال مسارات غبار المذنب. حينها تصبح الفرص جيدة لرؤية أمطار الشهب. على سبيل المثال في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر.

  • BdT Deutschland Besucher bestaunen Sternschnuppen in Rheinauen bei Bonn (picture-alliance/dpa/V. Lannert)

    الصيف.. فصل أمطار الشُهب

    أفضل مكان لمراقبة أمطار الشهب المنطلقة هي بعيداً عن مصادر الضوء الاصطناعي، في مكان ما في الطبيعة في أمسية صيفية دافئة، شريطة عدم وجود مطر مستمر.

  • Sternschnuppen Sternenhimmel (Imago/Eibner)

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  • Sternschnuppe nordöstlich der ungarischen Hauptstadt Budapest (picture-alliance/dpa)

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