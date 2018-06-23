هدف متأخر للأرجنتين يصعد بها لدور الـ 16 بمونديال روسيا

تأهل المنتخب الأرجنتيني رسميا إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه الصعب على المنتخب النيجيري 2 / 1 اليوم الثلاثاء (26 حزيران/ ينوي 2018) في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالمونديال.

واستفاد منتخب الأرجنتين في تأهله من خسارة المنتخب الأيسلندي أمام نظيره الكرواتي 1 / 2، إذ رفع ميسي ورفاقه رصيد منتخبهم إلى أربع نقاط احتل بها المركز الثاني، خلف المنتخب الكرواتي الذي تصدر المجموعة برصيد تسع نقاط.

في المقابل توقف رصيد المنتخب النيجيري عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام منتخب أيسلندا الذي توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 14 وتعادل فيكتور موسيس للمنتخب النيجيري في الدقيقة 51 من ركلة جزاء قبل أن يسجل ماركوس روخو الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 86.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفرنسي في دور الستة عشر، يوم السبت المقبل، فيما يلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره الدنماركي في ذات الدور يوم الأحد المقبل. وكان الهدف الذي سجله ميسي هو الهدف الرقم 100 في نسخة البطولة الحالية.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني مبارياته في المونديال بالتعادل مع المنتخب الأيسلندي 1/1 قبل أن يخسر صفر / 3 أمام منتخب كرواتيا، فيما افتتح المنتخب النيجيري مبارياته في المونديال بالخسارة أمام كرواتيا صفر / 2 قبل أن يفوز على أيسلندا 2 / صفر.

أ.ح/م.م (د ب أ ، رويترز، ا ف ب)