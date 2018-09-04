هجوم يستهدف مطار دمشق الدولي والنظام يتهم إسرائيل

قالت وكالة الأنباء الألمانية مساء السبت (15 أيلول/ سبتمبر 2018) إن دوي انفجارات سُمع في محيط مطار دمشق الدولي بجنوب العاصمة السورية، فيما زعمت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي إسرائيلي على المطار، حسب ما نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى.

وأوضحت "سانا" نقلاً عن نفس المصدر أن "منظومة الدفاع الجوي تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي واسقطت عدداً منها". وقال سكان يعيشون جنوب العاصمة دمشق إن انفجارات حدثت في محيط مطار دمشق. وشوهدت المضادات الارضيّة تصيب عدداً من الصواريخ. وتعرض مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي عدة مرات خلال السنوات الماضية.

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على النبأ، مشيراً إلى أن الجيش لا يعلق على تقارير أجنبية.

وخلال الصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات في سوريا، زاد القلق في إسرائيل المجاورة من تنامي نفوذ عدوتها إيران - أحد الحلفاء الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد. وقصف سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف التي وصفها بأنها مواقع لانتشار القوات الإيرانية أو لنقل الأسلحة لجماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران خلال الحرب.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.ا/أ.ف.ب/رويترز)