 هجوم هاله.. على خطى مهاجم المسجدين في نيوزيلندا! | سياسة واقتصاد | DW | 10.10.2019

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سياسة واقتصاد

هجوم هاله.. على خطى مهاجم المسجدين في نيوزيلندا!

مازال الغموض يكتنف الدوافع الفعلية لمنفذ هجوم هاله، إلا أن خبراء أمنيين يعتقدون أن المعلومات المتوفرة تكفي لرسم صورة لذهنية المهاجم العنصرية الذي يبدو أن مثله الأعلى كان مهاجم المسجدين في نيوزيلندا.

Deutschland | Halle nach Anschlag auf Synagoge (DW/B. Knight)

رغم أن التحقيقات مازالت مستمرة حول منفذ هجوم هاله الألمانية (شرق) أمس الأربعاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول)، إلا أن خبراء أمنيين حللوا ما تم الكشف عنه إلى غاية اللحظة من معلومات حول حيثيات تحضير المهاجم لعمليته الإرهابية وما تم العثور عليه من معلومات وأشرطة فيديو على الإنترنت، ليرسموا صورة أولية لذهنية الجاني العنصرية المتطرفة، تظهر أنه كان يسير على خطى منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في كريستتشريش في نيوزيلندا العام الماضي.

مهاجم هاله الذي عرفته الشرطة باسم شتيفان ب. والبالغ من العمر 27 عاما، أعد هجومه بكل دقة. فقد صنع الأسلحة والعبوات الناسفة بنفسه وملء سيارة مستأجرة بالسلاح والقنابل اليدوية بدائية الصنع وبقطع من ألعاب نارية حارقة ومدوية، وفق ما أعلنت عنه مصادر أمنية ألمانية. كما قام المهاجم وعلى خطى منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا بتصوير كل خطوة من خطواته أثناء تنفيذه للاعتداء الإرهابي ونشره على الإنترنت، حيث كان يتحدث في بداية الشريط باللغة الألمانية ثم باللغة الإنجليزية بهدف مخاطبة وسطه العنصري من اليمينيين المتطرفين البيض في العالم.

مختارات

وقعت هيئة معايير البث في نيوزلندا غرامة على قناة تلفزيونية أذاعت مقاطع فيديو لمذبحة كرايستشيرش، التي راح ضحية لها 51 من الجالية المسلمة في البلاد. وقالت الهيئة إن هذه المقاطع تنطوي على خطورة تكمن في تمجيد منفذ الهجوم. (20.08.2019)

بعد صمت طويل، اعترف رجل أخيراً بقتله قطة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن. الرجل دهس بسيارته القطة المسماة "بادلز" بالقرب من منزل أردرن في أوكلاند. فكيف تصرفت أردرن وكيف كان رد فعلها تجاه قاتل قطتها؟ (10.07.2019)

في غضون ذلك، رصد الموقع الأمريكي "سايت" لمراقبة المواقع الجهادية "بيانا" منشورا على الإنترنت مطلع الشهر الجاري، يرجح أن منفذ هجوم هاله قام بنشره قبل تنفيذ الاعتداء، تماما كما فعل منفذ هجوم نيوزيلندا. 

وقالت ريتا كاتس، رئيسة مجموعة "سايت انتيليغنس غروب" للاستخبارات والمتخصصة في متابعة شؤون المتطرفين، إن البيان عبارة عن وثيقة على شكل PDF ويحتوي على صور لأسلحة، كما تضمن إشارة إلى فيديو البث المباشر الذي تم بثه عن الجريمة. وقالت الخبيرة عبر حسابها على موقع تويتر إن الوثيقة نشرت بالتحديد في الأول من الشهر الجاري أي قبل نحو أسبوع من الواقعة. وهو يتضمن توضيحات عن مدى الجهد الذي بُذل في عملية التخطيط للاعتداء. وأشارت كاتس إلى فيديو اعتراف يعتقد أن المشتبه به في تنفيذ العملية، نشره في شبكات التواصل الاجتماعي.

بدوره، ذكر موقع "سايت أونلاين" الألماني أن منفذ العملية أطلق على عمليته اسم "حملة صليبية". وكان يعتزم اقتحام كنيس اثناء الاحتفال بعيد الغفران اليهودي، وإطلاق الرصاص داخله بشكل عشوائي ليقتل أكبر عدد ممكن من الحاضرين في المعبد وكان عددهم نحو 70 شخصا. وهذا ما يتطابق تماما مع هدف مهاجم المسجدين في نيوزيلندا الذي حاول من خلال إطلاق النار بشكل عشوائي قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين، يقول الموقع الألماني.

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قتيلان في محاولة للهجوم على كنيس في المانيا في يوم الغفران

وعلى خطى كل المتطرفين اليمينيين البيض في العالم، شخّص المهاجم شتيفان أعدائه باليهود والمسلمين والمهاجرين عموما، إضافة إلى النشاطات النسويات اللواتي يتحملن، حسب رأي مهاجم هاله، مسؤولية تراجع النمو السكاني للبيض في ألمانيا ويتسببن في موجة هجرة إلى ألمانيا وأوروبا، حسب ما نشره موقع "سايت" الأمريكي استنادا على ما تضمنه "البيان" الذي عثر عليه.

في غضون ذلك أكد الخبير الدولي في شؤون الإرهاب ومؤسس مؤسسة „ ICSR" المختصة بشؤون التطرف والمتطرفين في العالم في جامعة كينغ كوليغ بلندن، أن تصرفات مهاجم هاله وتفاصيل تنفيذه للاعتداء متطابقة تماما مع سلوكية مهاجم نيوزيلندا مع فارق الهدف، حيث كان المسلمون هدف الهجوم في كريستتشيرش، بينما كان اليهود هدف الهجوم في هاله. وهو أمر يدل على أن مهاجم هاله كان على صلة وثيقة بالمنابر الافتراضية التي تديرها منظمات يمينة متطرفة في أوروبا وفي العالم.

لكن ولحسن حظ الناس الأبرياء الذين أراد شتيفان قتلهم أمس الأربعاء تعطل سلاح المهاجم عدة مرات ما ساهم في حصر ضحاياه بشخصين على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح. كما ولحسن حظ المصلين داخل المعبد اليهودي أن المهاجم أخفق في اقتحام باب الكنيس، ما ساهم في بقائهم في أمن وسلام.

Deutschland Halle nach Anschlag auf Synagoge (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

هجوم هاله يظهر جليا أن المعابد اليهودية والمساجد باتت الآن مستهدفة من قبل اليمين المتطرف.

ولما لم يجد الجاني ما يفعله لاقتحام باب المعبد توجه بسيارته إلى مكان آخر ليجد نفسه أمام محل لبيع الشاورمة التركية ويقذف هناك بقنبلة يدوية أو قطعة ألعاب نارية حارقة ومدوية أدى إلى كسر نافذة المحل، ثم بدأ بإطلاق النار باتجاه باب المطعم، ما تسبب في مقتل رجل، بعد أن كان قاد قتل امرأة أربعينية كانت تمر صدفة أمام الكنيس اليهودي. 

ويفتح هجوم هاله صفحة جديدة في سجل جرائم اليمين المتطرف، ببعد أكثر خطورة، ما عزز الدعوات داخل ألمانيا إلى تضافر جهود كل المؤسسات الأمنية لمواجهة هذا الخطر المتنامي ليس في ألأمانيا وحدها وإنما في كل أوروبا. 

ح.ع.ح/و.ب

  • Terroranschlag Neuseeland Trauer Christchurch (picture-alliance/dpa)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    نصف ساعة هزت الصورة

    لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.

  • Neuseeland - Polizei vor Moschee (picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    هجرة مبكرة

    تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.

  • Christchurch Anschlag auf Moschee (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    قرابة خمسين ألف مسلم

    تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.

  • Neuseeland Referendum die alte Flagge bleibt (Reuters/R. Ben-Ari)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    "جنة" المهاجرين على الأرض

    البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.

  • Neuseeland Christchurch - al Noor Mosque (Reuters/SNPA/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    معاداة المسلمين؟

    في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.

  • Neuseeland nach Anschlag in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    1.5 مليون قطعة سلاح

    يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

  • Jacinda Ardern (picture-alliance/AP Photo/New Zealand Prime Minister Office)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    وعود بتشديد القوانين

    وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية. إعداد: خالد سلامة


مختارات

في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

36 دقيقة من الإرهاب كانت كافية لجعل نيوزيلندا في بؤرة اهتمام الرأي العام الدولي، محررة إياها من موقعها الجغرافي في أقصى جنوب الأرض. DW عربية أعدت ألبوم صور عن الجالية المسلمة ومعاملة السكان لها وقوانين السلاح هناك. (16.03.2019)  

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