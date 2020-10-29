هجوم كنيسة نيس في فرنسا.. تغطية لآخر التطورات

17:42 وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر يعرب عن صدمته ويقول "لقد تعرض أصدقاؤنا مجددا في غضون فترة زمنية شديدة القصر، لهجوم من قبل مجرمين إسلاميين محتملين"، مضيفا "نحن نقف متضامنين إلى جانب فرنسا، وسنواصل حربنا المشتركة على التيار الإسلاموي بكل حزم.."
17:36 أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يدين بشدة الاعتداء المقيت"، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك من نيويورك. وقال المتحدث في مؤتمر صحافي يومي إن غوتيريش "يجدد التأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة فرنسا" في هذه المحنة.
17:05: مصادر مطلعة تقول إن المشتبه به في الاعتداء، الذي قام الخميس بقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة نوتردام في نيس، تونسي عمره 21 عاما.
ووصل المشتبه به إلى أوروبا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية أيلول/سبتمبر، حيث أرغمته السلطات على المغادرة، وبعدها انتقل إلى فرنسا مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
16:30: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول في كلمة له"إننا نُهاجم من أجل قيمنا"، داعيا الشعب إلى "الوحدة" وإلى "عدم الاستسلام لشعور الرعب".
وأعلن ماكرون عن زيادة أعداد الجنود في عملية "سانتينيل" (عملية ضد الإرهاب) من ثلاثة آلاف إلى سبعة آلاف جندي، من أجل حماية أماكن العبادة خصوصا مع اقتراب عيد جميع القديسين لدى الكاثوليك الأحد.
16:05: السلطات الأمنية الفرنسية توقف "أفغانيا يرتدي زياً تقليدياً ويحمل سكيناً" في مدينة ليون بعد أن اعتُبر بمثابة تهديد، وفق ما عُلم من مصدر قريب لوكالة فرانس بريس، مضيفًا أن الرجل كان سيُقدم على عمل معيّن، واصفاً الحادثة بأنها "خطيرة".
وأوضح مصدر آخر أن الرجل سبق أن "أُبلغت عنه أجهزة الاستخبارات". كما أعلنت النيابة العامة في ليون أن الرجل يبلغ من العمر 26 سنة، وكان يسير في شارع فكتور هوغو حاملاً السكين بيده، حين تم توقيفه.
11:45 القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تلقي "القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية" في جدة ، نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية وقد نقل المصاب إلى المستشفى.
10:00 قُتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، وجرح ستة آخرون صباح الخميس في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله بحسب مصدر حكومي، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في الهجوم.
وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن شخصين هما رجل وامرأة قتلا في كنيسة نوتردام بينما توفيت سيدة أخرى بعد إصابتها بجروح خطيرة في حانة قريبة كانت قد لجأت إليها بعدما تعرضت لطعنات عديدة.
إ.ع/ص. ش (أ ف ب)
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هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
نيس من جديد
29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أعلنت الشرطة الفرنسية أن مهاجما قتل ثلاثة أشخاص بسكين وأصاب عدداً آخر بجروح عند كنيسة في مدينة نيس. وقع هذا الهجوم، الذي وصفه رئيس بلدية المدينة بالعمل الإرهابي، بعد أقل من أسبوعين من قطع رأس صامويل باتي المدرس بالمرحلة الإعدادية على يدي رجل من أصل شيشاني.
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هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم قرب مقر شارلي إيبدو
25 سبتمبر/ أيلول 2020 شخصان يتعرضان للطعن ويصابان بجروح في باريس قرب المقر السابق لصحيفة شارلي ابدو الساخرة حيث نفذ متشددون إسلاميون هجوماً دامياً في 2015. والشرطة تلقي القبض على رجل من أصل باكستاني في هذا الهجوم.
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هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
خبير تكنولوجيا متطرف
3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ميكايل هاربون (45 عاماً) خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل تصريحاً أمنياً يتيح له العمل في مقر شرطة باريس يقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وموظفاً مدنياً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص. وكان قد اعتنق الإسلام قبل نحو عشر سنوات.
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هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
جريمة رهائن السوبر ماركت
23 مارس/ آذار 2018 مسلح يقتل ثلاثة أشخاص في جنوب غرب فرنسا بعد احتجاز سيارة وإطلاق النار على الشرطة واحتجاز رهائن في متجر سوبر ماركت وهو يردد "الله أكبر". وقوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.
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هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم على كاهن الكنيسة
26 يوليو/ تموز 2016 مهاجمان يقتلان كاهناً ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن ترديهما الشرطة الفرنسية بالرصاص. ورئيس فرنسا آنذاك فرانسوا أولاند يقول إن المهاجمين سبق أن بايعا تنظيم "داعش".
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هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم يوم الباستيل
14 يوليو/ تموز 2016 مسلح يقود شاحنة ثقيلة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية فيقتل 86 شخصاً ويجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. وكشفت السلطات أن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.
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هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
مقتل شرطي فرنسي وصديقته
14 يونيو/ حزيران 2016 فرنسي من أصل مغربي يقتل أحد قيادات الشرطة طعناً خارج بيته في إحدى ضواحي باريس ويقتل رفيقته التي تعمل أيضاً في الشرطة. وقال المهاجم لرجال الشرطة الذين تفاوضوا معه أثناء حصاره إنه استجاب لنداء من تنظيم "داعش" الإرهابي.
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هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجمات متزامنة على مواقع ترفيهية
13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلاً و368 مصاباً. وحينها قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه يتولى المسؤولة عن هذه الهجمات. وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا، بينما كان ثلاثة منهم فرنسيين.
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هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم شارلي إيبدو
7-9 يناير كانون/ الثاني 2015 مسلحان إسلاميان يقتحمان اجتماعاً لهيئة التحرير بمجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير/ كانون الثاني ويفتحان النار فيقتلان 12 شخصاً. ومسلح آخر يقتل شرطية في اليوم التالي ويحتجز رهائن في متجر سوبرماركت في التاسع من يناير/ كانون الثاني ويقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.