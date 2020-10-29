هجوم كنيسة نيس في فرنسا.. تغطية لآخر التطورات

17:42 وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر يعرب عن صدمته ويقول "لقد تعرض أصدقاؤنا مجددا في غضون فترة زمنية شديدة القصر، لهجوم من قبل مجرمين إسلاميين محتملين"، مضيفا "نحن نقف متضامنين إلى جانب فرنسا، وسنواصل حربنا المشتركة على التيار الإسلاموي بكل حزم.."

17:36 أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يدين بشدة الاعتداء المقيت"، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك من نيويورك. وقال المتحدث في مؤتمر صحافي يومي إن غوتيريش "يجدد التأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة فرنسا" في هذه المحنة.



17:05: مصادر مطلعة تقول إن المشتبه به في الاعتداء، الذي قام الخميس بقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة نوتردام في نيس، تونسي عمره 21 عاما.

ووصل المشتبه به إلى أوروبا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية أيلول/سبتمبر، حيث أرغمته السلطات على المغادرة، وبعدها انتقل إلى فرنسا مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

16:30: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول في كلمة له"إننا نُهاجم من أجل قيمنا"، داعيا الشعب إلى "الوحدة" وإلى "عدم الاستسلام لشعور الرعب".

وأعلن ماكرون عن زيادة أعداد الجنود في عملية "سانتينيل" (عملية ضد الإرهاب) من ثلاثة آلاف إلى سبعة آلاف جندي، من أجل حماية أماكن العبادة خصوصا مع اقتراب عيد جميع القديسين لدى الكاثوليك الأحد.

16:05: السلطات الأمنية الفرنسية توقف "أفغانيا يرتدي زياً تقليدياً ويحمل سكيناً" في مدينة ليون بعد أن اعتُبر بمثابة تهديد، وفق ما عُلم من مصدر قريب لوكالة فرانس بريس، مضيفًا أن الرجل كان سيُقدم على عمل معيّن، واصفاً الحادثة بأنها "خطيرة".

وأوضح مصدر آخر أن الرجل سبق أن "أُبلغت عنه أجهزة الاستخبارات". كما أعلنت النيابة العامة في ليون أن الرجل يبلغ من العمر 26 سنة، وكان يسير في شارع فكتور هوغو حاملاً السكين بيده، حين تم توقيفه.

11:45 القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تلقي "القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية" في جدة ، نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية وقد نقل المصاب إلى المستشفى.

10:00 قُتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، وجرح ستة آخرون صباح الخميس في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله بحسب مصدر حكومي، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في الهجوم.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن شخصين هما رجل وامرأة قتلا في كنيسة نوتردام بينما توفيت سيدة أخرى بعد إصابتها بجروح خطيرة في حانة قريبة كانت قد لجأت إليها بعدما تعرضت لطعنات عديدة.

إ.ع/ص. ش (أ ف ب)