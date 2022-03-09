هجوم سيبراني على فرع "روسنفت" الروسية في ألمانيا

أعلنت مجموعة القراصنة "أنونيموس" أنها أحدثت خسائر كبيرة خلال هجوم سيبراني شنته على الفرع الألماني لمجموعة الطاقة الروسية "روسنفت". وأكد المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات اليوم الاثنين (14 آذار/ مارس 2022) تقارير لصحيفة "فيلت" ومجلة "دير شبيغل" الألمانيتين، والتي تحدثت عن حادث متعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات في فرع الشركة بألمانيا مطلع هذا الأسبوع.

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وتعتبر شركة "روسنفت" أكبر منتج للنفط في روسيا، ورئيس مجلس الإشراف عليها هو المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرويدر . ولم ترد "روسنفت ألمانيا" حتى الآن على طلب بالتعليق على الأمر. وبحسب "أنونيموس" ، تم الاستيلاء خلال الهجوم على إجمالي 20 تيرابايت من البيانات، من بينها نسخ احتياطية لأجهزة كمبيوتر محمولة خاصة بقيادات في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت المجموعة من حذف بيانات 59 جهاز "آي فون" وأجهزة أخرى من عن بُعد.

رئيس مجلس الإشراف عليها هو المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرويدر.

ووفقا لمجموعة القراصنة، سيُجرى الآن عرض بيانات تم تنزيلها، مشيرة إلى أنه ليس من المخطط نشر جميع البيانات. وكان فرع الشركة المملوكة للدولة الروسية في ألمانيا مسؤولا - بحسب بياناتها - عن حوالي ربع جميع واردات النفط الخام إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة. وبالتالي فإن الشركة تعتبر إحدى منشآت ما يسمى بالبنية التحتية الحساسة. وهناك إلزام لهذه الشركات بالإبلاغ عند التعرض لمثل هذه الهجمات.

وذكر المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات أنه قدم دعمه للتحليل والسيطرة على الهجوم، مضيفا أنه في تواصل مستمر مع الشركة. بالإضافة إلى ذلك، أصدر المكتب تحذيرا أمنيا لمجالات أخرى في قطاع اقتصاد الزيوت المعدنية.

ع.خ/ ع.أ.ج (د ب ا)