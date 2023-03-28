هجوم روسي "استثنائي" على كييف وواشنطن ترسل دبابات أبرامز إلى ألمانيا

قالت السلطة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف في بيان على تلغرام إن روسيا شنت فجر اليوم الثلاثاء (16 مايو/أيار 2023) "هجوما معقدا من اتجاهات عدّة وبشكل متزامن باستخدام مسيرات وصواريخ كروز وربما صواريخ بالستية".

وأضاف البيان "كان (الهجوم) استثنائيا في كثافته أُطلق خلاله حد أقصى من الصواريخ في فترة قصيرة جدا. وبحسب المعلومات الأولى، رصدت الغالبية العظمى من الأهداف المعادية في سماء كييف ودمّرت!".

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن سلاح الجو الأوكراني أسقط ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال في الهجوم الليلي الجديد الذي استهدف كييف، وهو نوع من الأسلحة التي يصعب اعتراضها.

ولم يتم تأكيد ما ذكرته السلطات الأوكرانية من مصدر مستقل.



ويأتي هذا الهجوم الليلي الجديد غداة عودة الرئيس لأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كييف بعد جولة أوروبية زار خلالها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو "عائد إلى بلادي وبجعبتي (...) أسلحة قوية جديدة للجبهة".

وقال زيلينسكي إنه بحث خطته للسلام المتمثلة في الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أراضي أوكرانيا في جميع المحادثات التي أجراها في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وفي بريطانيا تلقى الرئيس الأوكراني تعهّدات بتزويد بلاده صواريخ للدفاع الجوي، وقد أبدى زيلينسكي تفاؤله بإمكان إمداد بلاده في المستقبل مزيدا من الطائرات المقاتلة. ولم يتلقَّ زيلينسكي ردا من قادة إيطاليا و ألمانيا وإيطاليا وفرنسا على طلبه الملحّ الحصول على طائرات مقاتلة، لكنّ لندن ستقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين هذا الصيف.

ومساء الإثنين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّه "فتح الباب أمام تدريب طيارين" أوكرانيين "من الآن"، وذلك غداة لقائه نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس.

وقال ماكرون خلال مقابلة عبر قناة تي اف 1 "وهذا (الأمر) مع دول أوروبية عدّة باتت مستعدة. اعتقد أنّ هناك مباحثات قائمة مع الأميركيين"، معتبرا في المقابل أنّ التطرّق الى احتمال تسليم كييف مقاتلات مستقبلا "سيكون نقاشا نظريا".

من جانبه حذّر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من أنّ زيادة المساعدات البريطانية ستتسبّب في "مزيد من الدمار" لكن "لن يكون لها تأثير كبير على مسار" الصراع.

31 دبابة أبرامز أمريكية تهبط في ألمانيا لتدريب قوات أوكرانية

وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين إن 31 دبابة تدريب من طراز أبرامز إم1 وعدت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بتسليمها إلى أوكرانيا ، وصلت إلى مركز التدريب العسكري الأمريكي "غرافنفور" في ألمانيا "استعدادا للتدريب اللاحق لأطقم الدبابات الأوكرانية"، وفق تأكيد المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر.

وفي نهاية نيسان/أبريل، قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي في اجتماع لمجموعة الاتصال الأوكرانية في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين، إن واشنطن ستقدم أولا دبابات أبرامز التي لم تكن صالحة للقتال، ولكن يمكن استخدامها للتدريب. ولا تزال دبابات أبرامز المخصصة لساحة المعركة قيد الإصلاح.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب/ دب أ، رويترز)