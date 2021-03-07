هجوم حوثي جديد على آرامكو والرياض تتعهد بحماية صادرات النفط

أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران الجمعة (26 مارس/ آذار 2021) شنّ هجمات على عدة منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية ومواقع عسكرية في المملكة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على تويتر إن الجماعة استهدفت قاعدة الملك عبد العزيز العسكرية في الدمام ومواقع عسكرية في نجران وعسير. وأضاف أنهم استهدفوا منشآت أرامكو في راس التنورة ورابغ وينبع وجازان.

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية السعودية نقلا عن مصدر بوزارة الطاقة السعودية تعرّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لهجوم بمقذوف "نجم عنه نشوب حريق في أحد الخزانات دون سقوط ضحايا". وتوعدت وزارة الدفاع السعودية، نقلا عن ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، الردّ وصد هذه الهجمات مع اتخاذ "كل الإجراءات اللازمة والرادعة" لحماية صادرات النفط.

ويتواصل الهجوم الصاروخي للطائرات المسيرة بعد أيام من طرح الرياض مبادرة جديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار في أنحاء اليمن.

وكثّف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف سعودية منها المنشآت النفطية، كما شنّوا هجوما بريا للاستيلاء على منطقة مأرب الغنية بالغاز في اليمن. وردّ التحالف بضربات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين.

ويشهد اليمن حربا ضروسا منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مارس/ آذار 2015 بعد أن أخرج الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون، الذين يسيطرون حاليا على معظم شمال اليمن، أن يكونوا دمى تحركها طهران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.

و.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز)