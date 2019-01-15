 هجوم بسيارة مفخخة في لندنديري ـ عودة الإرهاب إلى إيرلندا؟ | أخبار | DW | 20.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

هجوم بسيارة مفخخة في لندنديري ـ عودة الإرهاب إلى إيرلندا؟

ألقت الشرطة في إيرلندا الشمالية القبض على رجلين فيما يتعلق بهجوم يشتبه أنه بسيارة مفخخة خارج محكمة بمدينة لندنديري. وقال مساعد رئيس خدمة الشرطة إن الهجوم "متهور بشكل لا يصدق"، وتمت إدانة العمل من سياسيين من جميع الأطياف.

Nordirland Londonderry Autobombe Untersuchung (Reuters/C. Kilcoyne)

أعلنت الشرطة اليوم الأحد (20 كانون الثاني/ يناير 2019) توقيف شخصين بعد انفجار سيارة مفخخة أمس السبت في لندنديري بمقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية. وقالت شرطة إيرلندا الشمالية إن المشتبه بهما في العشرينات من العمر. ويعتقد المحققون أن "الجيش الجمهوري الايرلندي الجديد"، الجناح المنشق عن الجيش الجمهوري الإيرلندي، يقف وراء الهجوم.

وقال مساعد قائد الشرطة مارك هاملتون في لقاء مع صحافيين إن "الفرضية الرئيسية هي الجيش الجمهوري الايرلندي الجديد. ووصف هذه الحركة بأنها "مجموعة صغيرة (...) لا ترتدي طابعا تمثيليا كبيرا".

مختارات

شهدت بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية، احتجاجات واشتباكات بين الشرطة ومحتجين أسفرت عن جرح 56 شرطيا ومدنيين اثنين. واندلعت أعمال العنف على خلفية توتر بين البروتستانت الموالين لبريطانيا والكاثوليك الموالين لإيرلندا. (10.08.2013)

بعد توقيفه لعدة أيام، أطلقت الشرطة في ايرلندا الشمالية سراح الزعيم الجمهوري الايرلندي جيري آدامز. وكان اعتقال آدامز قد أثار ردود فعل غاضبة من قبل أنصاره وسجالات واسعة في ايرلندا وبريطانيا نظرا لمكانته السياسية. (04.05.2014)

وانفجرت السيارة بعيد الساعة 20,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) أمام محكمة في وسط المدينة. وتعتقد الشرطة أن السيارة التي استخدمت سرقت من سائق يقوم بتسليم بضائع قبيل الاعتداء. وطوق موقع الانفجار صباح الأحد بينما انتشر خبراء متفجرات من الشرطة والجيش في المكان.

ودانت آرلين فوستر زعيمة الحزب الوحوي الديموقراطي الصغير المحافظ المتشدد والرئيسة السابقة لحكومة المقاطعة الهجوم معتبرة أنه "عمل إرهابي غير مجد". وقال وزير خارجية جمهورية إيرلندا سايمن كوفيني في تغريدة "ليس هناك أي تبرير ممكن لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى إعادة إيرلندا الشمالية إلى العنف والنزاع".

وصرحت الوزيرة البريطانية المكلفة إيرلندا الشمالية كارين برادلي أن "هذه المحاولة للإضرار بالتقدم في إيرلندا الشمالية أدين من قبل الجميع". وأضافت أن "المسؤولين القليلين (عن هذا الهجوم) لا يمكنهم تقديم أي شيء إطلاقا لمستقبل إيرلندا الشمالية".

ولندنديري التي تسمى ديري أيضا، تقع على الحدود مع جمهورية إيرلندا واشتهرت منذ "الأحد الأسود" في 30 كانون الثاني/يناير 1972. وفي ذلك اليوم اطلق جنود بريطانيون النار على مشاركين في مسيرة سلمية ما أدى إلى مقتل 14 شخصا.

وشهدت إيرلندا الشمالية نزاعا داميا استمر ثلاثة عقود بين الجمهوريين القوميين والوحدويين، وانتهى عام 1998 بتوقيع "اتفاقية الجمعة العظيمة".

م.أ.م/ أ.ح ( أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 06:36
بث مباشر الآن
06:36 دقيقة

خشية من تجدد "نشوب حرب" في شمال إيرلندا

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

خشية من تجدد "نشوب حرب" في شمال إيرلندا  

مواضيع ذات صلة

Deutschland - Polizei nimmt Terrorverdächtigen in Mainz fest

ألمانيا تسلم سوريا مشتبها في صلته بالإرهاب إلى هولندا 15.01.2019

أكد مسؤولون من مكتب التحقيقات الجنائية بولاية راينلاند بفالتس الألمانية أنه تم تسليم السلطات الهولندية شابا سوريا يشتبه في صلته بالإرهاب. وقد تم القبض على الشاب في نهاية عام 2018 في منزل ابن عمه في مدينة ماينز.

Nordirland Orange Parade in Belfast

بريطانيا تتأهب أمنياً لمواجهة في شمال إيرلندا بعد "بريكست" 04.01.2019

أجرى مئات من رجال الشرطة البريطانيين تدريبات بسبب مخاوف من فوضى وتحول الحدود إلى ساحة نزاع بعد خروج إيرلندا الشمالية وأجزاء من المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. فهل تغادر بريطانيا التكتل بهدوء أم أن العاصفة قادمة؟

Kenia Angriff auf Hotel in Nairobi

كينيا تعلن القضاء على جميع منفذي هجوم نيروبي الإرهابي 16.01.2019

بعد اشتباكات على مدار يومين أعلن الرئيس الكيني القضاء على الإرهابيين، الذين شنوا الهجوم على فندق راق في العاصمة نيروبي قتل خلاله 14شخصا، حسب معلومات أولية. وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  