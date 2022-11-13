هجوم الكابيتول ـ لجنة التحقيق تطالب بملاحقة جنائية لترامب

خلال جلسة استماع عامة في واشنطن اليوم الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2022) صوتت لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي، مكلفة بالتحقيق في واقعة اقتحام مبنى الكابيتول، لصالح التوصية بأن تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومساعديه. وجاءت تصويت اللجنة بالإجماع لصالح هذه التوصية.

كذلك، أوصت اللجنة بأن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأمريكية والإدلاء بتصريحات كاذبة. ويواجه من تساق هذه الاتهامات بحقه عقوبة السجن وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

وكان عضو مجلس النواب جيمي راسكن قد قال قبيل التصويت إن "اللجنة جمعت أدلة ذات دلالة تظهر أن الرئيس ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة كما ينص عليه دستورنا". وأضاف "نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقات جنائية ضد دونالد ترامب".

استدعاء ترامب للمثول أمام لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول

وزارة العدل هي صاحبة القرار

يذكر أن توصية اللجنة ليست ملزمة، ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.

وستتخذ وزارة العدل الأمريكية القرار بشأن ما إذا كانت ستتخذ إجراءات جنائية ضد الرئيس الجمهوري السابق أم لا. ولم يتضح بعد موعد اتخاذ مثل هذا القرار.

وكان أنصار ترامب قد هاجموا مقر الكونغرس، مبنى الكابيتول، في واشنطن، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)