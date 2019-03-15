هجمات مسجدي نيوزيلاندا - متابعة مباشرة لتداعيات المجزرة

9.50 غضب في العالم الإسلامي من هجوم نيوزيلندا

أدان زعماء سياسيون ودينيون في العالم الإسلامي واقعتي إطلاق النار بمسجدين في نيوزيلندا وقال بعضهم إن مواطنين من دولهم كانوا في المسجدين وقت الهجوم.

وندد الأزهر الشريف في القاهرة بالهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي مروع". وحذر الأزهر في بيان من أن ما حدث "يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا".

وفي إندونيسيا قالت وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي في بيان "تدين إندونيسيا بشدة عملية إطلاق النار هذه خاصة في مكان للعبادة وأثناء صلاة الجمعة".

ونقلت عنها وسائل إعلام في وقت سابق قولها إن ستة إندونيسيين كانوا داخل المسجد حينما وقع الهجوم وتمكن ثلاثة من الفرار ولا يعرف مصير الثلاثة الآخرين.

وفي ماليزيا، قال أنور إبراهيم زعيم أكبر حزب في الائتلاف الحاكم إن مواطنا ماليزيا أصيب في الهجوم الذي وصفه بأنه "مأساة سوداء تواجه الإنسانية والسلام العالمي". وذكر في بيان "أشعر بحزن عميق إزاء هذا العمل غير المتحضر الذي يتعارض مع القيم الإنسانية والذي أودى بحياة مدنيين".

وندد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما وصفه بالهجوم "العنصري والفاشي". وكتب إبراهيم كالين على تويتر "يظهر هذا الهجوم الدرجة التي وصل إليها العداء تجاه الإسلام والمسلمين".

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل بالحادث على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدم وسم #باكستان ضد الإرهاب. وعبر مواطنون عاديون عن فزعهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لرجل يطلق النار عشوائيا فيما يبدو من بندقية هجومية على مصلين داخل مسجد.

9.29 برلين تتضامن مع نيوزيلاندا

سارع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إلى إعلان موقف بلاده من الهجوم بالقول"في هذه الساعات العصيبة نقف إلى جانب أصدقائنا النيوزيلندين"

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

8.15 أعلنت الشرطة النيوزيلندية اليوم ارتفاع حصيلة قتلى اطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش إلى 49 شخصا على الأقل.

من جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن إن بلادها "ترفض وتدين" بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش اليوم الجمعة. وأكدت اردرن أن نيوزيلندا بلد "للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركونا قيمنا.... هذه القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع". وقالت رئيسة الوزراء موجهة كلماتها لمنفذي الهجوم: "ربما أنتم اخترتم (نيوزيلندا)، ولكننا نرفضكم وندينكم بشكل تام". وأوضحت اردرن: "لن أسمح لهذا أن يؤثر على صورة نيوزيلندا، ولا يجب لأحد منا أن يسمح بذلك... إن هذه الأعمال لا تمثلنا كأمة".

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

كما أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن رفع مستوى الإنذار الأمني في البلاد إلى "عالٍ" ردا على الهجومين اللذين استهدفا مسجدين في كرايست تشيرش. وقالت أردرن "رفعنا مستوى الإنذار من متدنٍّ إلى عالٍ (...) وعززنا رد وكالاتنا على الحدود وفي المطارات"، مؤكدة "لدينا مستوى رد مشدد على جميع المستويات".

وكشفت إدارة صحية في نيوزيلندا أن48 مصابا بأعيرة نارية بينهم أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايستشيرش، وعلى مستوى دولي قالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي اليوم (الجمعة 15 آذار/مارس 2019) إن ستة من مواطني بلادها كانوا داخل مسجد "النور" الذي استهدفه هجوم دموي بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا. وأضافت الوزيرة أمام صحفيين: "أكد ثلاثة منهم أنهم تمكنوا من الفرار، ولا نزال ننتظر معلومات عن الثلاثة الآخرين".

م.م/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)