 هجمات مسجدي نيوزيلاندا - متابعة مباشرة لتداعيات المجزرة | أخبار | DW | 15.03.2019

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أخبار

هجمات مسجدي نيوزيلاندا - متابعة مباشرة لتداعيات المجزرة

أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش إلى 49 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. فيما أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تضامن برلين مع نيوزيلاندا.

Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

9.50 غضب في العالم الإسلامي من هجوم نيوزيلندا

أدان زعماء سياسيون ودينيون في العالم الإسلامي واقعتي إطلاق النار بمسجدين في نيوزيلندا وقال بعضهم إن مواطنين من دولهم كانوا في المسجدين وقت الهجوم.

وندد الأزهر الشريف في القاهرة بالهجوم ووصفه بأنه "هجوم إرهابي مروع". وحذر الأزهر في بيان من أن ما حدث "يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا".

وفي إندونيسيا قالت وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي في بيان "تدين إندونيسيا بشدة عملية إطلاق النار هذه خاصة في مكان للعبادة وأثناء صلاة الجمعة".

ونقلت عنها وسائل إعلام في وقت سابق قولها إن ستة إندونيسيين كانوا داخل المسجد حينما وقع الهجوم وتمكن ثلاثة من الفرار ولا يعرف مصير الثلاثة الآخرين.

وفي ماليزيا، قال أنور إبراهيم زعيم أكبر حزب في الائتلاف الحاكم إن مواطنا ماليزيا أصيب في الهجوم الذي وصفه بأنه "مأساة سوداء تواجه الإنسانية والسلام العالمي". وذكر في بيان "أشعر بحزن عميق إزاء هذا العمل غير المتحضر الذي يتعارض مع القيم الإنسانية والذي أودى بحياة مدنيين".

وندد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما وصفه بالهجوم "العنصري والفاشي". وكتب إبراهيم كالين على تويتر "يظهر هذا الهجوم الدرجة التي وصل إليها العداء تجاه الإسلام والمسلمين".

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل بالحادث على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدم وسم #باكستان ضد الإرهاب. وعبر مواطنون عاديون عن فزعهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لرجل يطلق النار عشوائيا فيما يبدو من بندقية هجومية على مصلين داخل مسجد.

9.29 برلين تتضامن مع نيوزيلاندا

سارع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إلى إعلان موقف بلاده من الهجوم بالقول"في هذه الساعات  العصيبة نقف إلى جانب أصدقائنا النيوزيلندين"

 

Deutschland Jemen-Konference in Berlin | Außenminister Heiko Maas (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

 

8.15 أعلنت الشرطة النيوزيلندية اليوم ارتفاع حصيلة قتلى اطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش إلى 49 شخصا على الأقل.

مختارات

من جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن إن بلادها "ترفض وتدين" بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش اليوم الجمعة. وأكدت اردرن أن نيوزيلندا بلد "للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركونا قيمنا.... هذه القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع". وقالت رئيسة الوزراء موجهة كلماتها لمنفذي الهجوم: "ربما أنتم اخترتم (نيوزيلندا)، ولكننا نرفضكم وندينكم بشكل تام". وأوضحت اردرن: "لن أسمح لهذا أن يؤثر على صورة نيوزيلندا، ولا يجب لأحد منا أن يسمح بذلك... إن هذه الأعمال لا تمثلنا كأمة".

Neuseeland Angriff auf Moscheen in Christchurch | Jacinda Ardern, Premierministerin (Reuters/TVNZ)

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

كما أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن رفع مستوى الإنذار الأمني في البلاد إلى "عالٍ" ردا على الهجومين اللذين استهدفا مسجدين في كرايست تشيرش. وقالت أردرن "رفعنا مستوى الإنذار من متدنٍّ إلى عالٍ (...) وعززنا رد وكالاتنا على الحدود وفي المطارات"، مؤكدة "لدينا مستوى رد مشدد على جميع المستويات".

وكشفت إدارة صحية في نيوزيلندا أن48 مصابا بأعيرة نارية بينهم أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايستشيرش، وعلى مستوى دولي قالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي اليوم (الجمعة 15 آذار/مارس 2019)  إن ستة من مواطني بلادها كانوا داخل مسجد "النور" الذي استهدفه هجوم دموي بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا. وأضافت الوزيرة أمام صحفيين: "أكد ثلاثة منهم أنهم تمكنوا من الفرار، ولا نزال ننتظر معلومات عن الثلاثة الآخرين".

 

م.م/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/H. Mckay)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    قالت الشرطة البريطانية إنها تلقت اتصالا ليلة الأحد/ ألاثنين (19 حزيران/يونيو 2017) بأن سيارة صدمت أشخاصا في شارع "سفن سيسترس رود" قرب مسجد "فينسبيري بارك" في شمال لندن.

  • England Polizei - Mehrere Opfer bei Vorfall in London (Reuters/R. Carvalho)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    ذكرت الشرطة أن "رجلا توفي في المكان" لكن لا يزال "من المبكر جدا" معرفة ما إذا كانت وفاته مرتبطة بالهجوم. فقد كان يتلقى إسعافات أولية عندما صدمت الشاحنة المارة.

  • اُلقي القبض على الرجل يبلغ من العمر 48 عاما، الذي يشتبه في أنه سائق الشاحنة الصغيرة. ونُقل الرجل إلى المستشفى لإجراء تقييم لقواه العقلية، حسب الشرطة.

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    اُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عاما، يشتبه في أنه سائق الشاحنة الصغيرة. ونُقل الرجل إلى المستشفى لإجراء تقييم لقواه العقلية، حسب الشرطة.

  • England Polizei - Mehrere Opfer bei Vorfall in London (Reuters/N. Hall)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    قال شهود عيان إن الهجوم "متعمد" فيما نددت عدة جمعيات إسلامية من بينها "مجلس المسلمين" وهو المنظمة التمثيلية لمسلمي بريطانيا بعمل "معاد للإسلام" يستهدف "عمدا مصلين عند خروجهم من المسجد قبيل منتصف الليل.

  • London Theresa May nach Treffen mit DUP Leader Arlene Foster (Getty Images/J. Taylor)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه تم نشر قوات إضافية حول المساجد البريطانية لحماية المسلمين، عقب الهجوم.

  • London Bürgermeister Sadiq Khan und Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick (Reuters/P. Nicholls)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    وصف رئيس بلدية لندن صادق خان الهجوم بأنه "اعتداء إرهابي مروع" استهدف "عمدا سكانا في لندن قسم كبيرا كانوا أنهوا للتو الصلاة خلال شهر رمضان".

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/H. Mckay)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    ويعتزم زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن حضور الصلاة في مسجد في فينسبيري بارك اليوم الاثنين. وقال كوربن في بيان " إنني أشعر بالصدمة إزاء هذا الهجوم المروع والقاسي الذي وقع في فينسبيري بارك، والذي يتم التعامل معه على أساس أنه عمل إرهابي".

  • Steffen Seibert (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    أدانت الحكومة الألمانية هجوم الدهس. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين إنه رغم عدم تبين ملابسات الهجوم حتى الآن، فإنّ بعض الدلائل تشير إلى أنها "جريمة نابعة من كراهية عمياء".

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/K. Coombs)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    رجال دين مسلمون ومسيحيون ويهود من المنطقة القريبة من المسجد يعلنون تضامنهم مع الضحايا.

  • Fahrzeug rast in Gruppe Muslime - mehrere Opfer (Reuters/Y. Mok)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    عرف مسجد "فينسبري بارك" في العقد الأخير من الألفية الماضية بأنه منبر "للإسلاميين" في لندن وخصوصا الداعية أبو حمزة المصري الذي حكم عليه في كانون الثاني/يناير 2015 بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة بتهمة التورط في احتجاز رهائن والإرهاب. إدارة المسجد تغيرت إلا انه تلقى رسائل تهديد بعد اعتداءات باريس 2015. الصورة لمصلين أمام مدخل المسجد تجمعوا في اشارة تحدٍ بعد هجوم فجر اليوم.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

دهست شاحنة "فان" مصلين لدى مغادرتهم أحد المساجد في لندن اليوم الاثنين (19 حزيران/يونيو 2017) مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص في واقعة قالت الشرطة إنها تتعامل معها كـ"اعتداء إرهابي"، مشيرة إلى أن "جميع الضحايا مسلمون". (19.06.2017)  

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