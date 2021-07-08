 هجمات عبر الانترنت وأخرى واقعية.. مخاوف المسلمين في أوروبا! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.07.2021

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سياسة واقتصاد

هجمات عبر الانترنت وأخرى واقعية.. مخاوف المسلمين في أوروبا!

يتعرض مسلمون في أوروبا للتهديدات والاعتداءات ورسائل الكراهية عبر الحدود. والآن يريد خبراء من مجلس أوروبا الاهتمام بهذه الظاهرة الخطيرة عن كثب وتقديم توصياتهم إلى صناع القرار السياسي بهدف مواجهتها.

أضحى العداء للمسلمين، مثل العداء لليهود سلوكا يوميا في ألمانيا. وبحسب وزارة الداخلية الألمانية بلغ عدد الهجمات التي طالت مسلمين أو رموزا إسلامية في عام 2020 ، بسحب أرقام رسمية 1026 حالة.

تعرض مسجد قيد الإنشاء في دورماغن غرب ألمانيا إلى اعتداء عام 2014 من خلال رسم الصليب المعقوف (شعار النازية) على جدران المسجد. الصورة رمزية وليست للمسجد المذكور في المقال.

يتحدث إمام مسجد طلب نشر اسمه مختصرا بالحرف الأول وهو الألف/ أ. : "مرة ما، قبل أعوام، رسم أحدهم على جدار المبنى والنوافذ صلبانا معقوفة (شعار النازية)".  بهذه الجملة يبدأ إمام المسجد أ. حديثه مع DW موضحا الهجوم الذي تعرض له مسجده في بلدة صغيرة غرب ألمانيا. في حادث من حوادث أخرى كثيرة، وفيما إذا كان عددها قد ارتفع في الأعوام الماضية أم لا؟ إمام المسجد يجيب قائلا "لا يمكنني سوى القول بكل وضوح: نعم".

أضحى العداء للمسلمين، مثل العداء لليهود سلوكا يوميا في ألمانيا. وبحسب وزارة الداخلية الألمانية بلغ عدد الهجمات التي طالت مسلمين أو رموزا إسلامية 1026 حالة في عام 2020.  معاداة المسلمين وتهديدهم في ارتفاع ليس في ألمانيا وحدها، بل وعبر شبكة الانترنت بشكل خاص. 

مختارات

أثارت "خريطة الإسلام" التي وضعتها الحكومة النمساوية لتحديد مواقع المساجد والمؤسسات الإسلامية قلق العديد من مسلمي النمسا وممثليهم، كما نأى بنفسه عنها حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي. وأنقرة تدخل على خط الجدل.

طفت هتافات وأصوات معادية للسامية خلال تظاهرات في ألمانيا ضد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. كثير من المسلمين في ألمانيا يرفضون مثل هذه الأصوات. إذ أن البعض لا يفرق بين توجيه النقد لسياسة إسرائيل ورفع شعارات معادية لليهود.

بعد أن أحرقت أعلام إسرائيلية بعدة مدن ألمانية، انتقد رئيس المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا، أيمن مازيك، بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية قائلاً إن من يهاجم المعابد اليهودية واليهود، يهاجمنا جميعا وسيلقى معارضتي.

المفوض الخاص لمجلس أوروبا المعني بشؤونمعاداة السامية ومعاداة المسلمين دانييل هولتغن حقق في قضية أبعاد خطاب الكراهية ضد المسلمين في ثمان دول أوروبية. دراسة أولية ذكرت أن "النتائج مازالت غير مكتملة" يقول هولتغن حول الأرقام التي ذكرتها الدراسة. إلا أنه يشير إلى أنها "حافز للبحث أكثر"، فيما طالبت أغلب الجمعيات الإسلامية المؤسسات الحكومية بالعمل أكثر. الجدير ذكره هنا أن مجلس أوروبا، هو منظمة دولية هدفها دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ويضم 47 دولة تقع في قارة أوروبا، وهو مجلس موسع أكثر من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

"لغة قاسية"

يتحدث هولتغن كيف أنه "بالنسبة للجمعيات قد أصبح التهجم في الأنترنت مشابها من حيث خطورته للتمييز العنصري أو الإساءات اللفظية في الشارع".  هولتغن يتحدث أيضا عن "لغة قاسية" و"صارخة للغاية"، لغة تزداد عدوانية وتهديدا مع مرور الوقت. "ظهرت تهديدات مباشرة بالقتل، عنصرية واضحة ودعوات لممارسة العنف. هذه وقائع ذات صلة جنائية ولا علاقة لها بحرية التعبير".

يتحدث هولغن كيف أن التهجم في الأنترنت أصبح مشابها من حيث خطورته للتمييز العنصري أو الإساءات اللفظية في الشارع. هولتغن يتحدث أيضا عن لغة قاسية وصارخة للغاية، لغة تزداد عدوانية وتهديدا مع مرور الوقت.

المفوض الخاص لمجلس أوروبا المعني بشؤون معاداة السامية ومعاداة المسلمين دانيل هولتغن مع رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك.

انعدام الشعور بالأمان

ويوضح الإمام أ. عواقب الشعور بعدم الأمان والتعرض للتهديد، فبعد رسم الصليب المعقوف على جدران المسجد انخفض عدد المصلين في المسجد أيام الجمعة. فبعد أن كان العدد 100 مصل انخفض إلى 10 مصلين فقط، وبالخصوص يشعر الشباب منهم بعدم الأمان خلال مجيئهم إلى المسجد. بعد الحادث أجرت الشرطة تحقيقا، فيما حاولت إدارة البلدة وضع كاميرات مراقبة، لكن في النهاية انتقل المسجد إلى مكان آخر وتم نصب كاميرات لغرض المراقبة.

إلا أن الأمام يتحدث أيضا عن رسائل تصل المسجد، مكتوبة بالآلة الطابعة أو بأحرف مقطوعة من عناوين الصحف يقول فيها مرسلوها :"عودوا إلى أوطانكم" و "ليس لديكم شيء هنا". يقول الإمام إن مثل هذه الرسائل "تصل بشكل منتظم". في الفترة الأخيرة وصلته أيضا صور كاريكاتورية للنبي محمد، موضحا بالقول إن التهديدات الإلكترونية تصله نادرا، ربما لأنه يعيش في منطقة ريفية.

"تصريحات خطيرة"

لدى هولتغن انطباع أن أغلب رسائل الكراهية لا يتم التبليغ عنها فعليا. إما لعدم معرفة المسلمين الذين توجه لهم مثل هذه الرسائل بطريقة التبليغ عنها، أو لأنهم يعتقدون أن التبليغ لن يغير شيئا. ويشير إلى نتيجة مفادها :"أغلب رسائل الكراهية ترسل من مرسل مجهول. أصبح من المقبول مع مرور الوقت استعمال ألفاظ عنصرية على الانترنت، وهو أمر مثير للقلق جدا".

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فالأنترنت فضاء مفتوح وإلى درجة كبيرة "بلا قوانين تديره" ويمكن أن يتسبب في ظهور مجرمين آخرين. ويتذكر هولتغن كيف أن منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة هاله في عام 2019 ، قد بث هجومه مباشرة عن طريق الانترنت، كي يتمكن من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس. ويعود ويُذكّر بقانون الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية، والذي جعل من مؤسسات الإنترنت في نهاية عام 2020 أكثر مسؤولية تجاه المحتوى الذي ينشر على مواقعها. ويوضح: "المنصات يجب أن تمتثل للقوانين التي نضعها".

"خطر على الديمقراطية"

أيمن مزيك، رئيسالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يتكلم حول ظاهرة الكراهية بشكل عام والكراهية على النت كظاهرة "جديدة". لكنها زادت في السنوات الأخيرة "بشكل كبير جدا". في ألمانيا كان هناك أكثر من ألف حادث كراهية ذا صلة جنائية في عام 2020 ، بما في ذلك الهجمات على ما يقرب من 150 مسجدا. إلا أنه يعرب عن أمله في أن يوفر التحقيق الذي يجريه مجلس أوروبا دافعا لاتخاذ إجراءات ضد هذه الكراهية. وأوضح مزيك بالقول، في نهاية المطاف، كما هو الحال مع معاداة السامية والعنصرية، فإن الأمر يتعلق بتعريض الحرية والديمقراطية للخطر.

من جانبه يتحفظ مفوض المجلس الأوروبي تجاه تقييم سياسة دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لا يتردد في مدح خطوة معينة. فهو يرى أن "مجموعة الخبراء في موضوع كراهية المسلمين" التي أنشأها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2020، خطوة يمكن الاحتذاء بها. ويضيف "أريد أن أوصي بأن تتخذ دول أخرى نفس الخطوة". 

عواقب

الدراسة الاستقصائية التي أجراها هولتغن لا تغطي كل البلدان الأوروبية، فهي تركز عملها في 8 بلدان من مجموع 47 بلدا أوروبيا. لكنها أجريت مع ذلك في بلدان تعيش فيها أقليات مسلمة كبيرة نسبيا، مثل فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا والنمسا. ويعلن أن "المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحين لمناهضة العنصرية وعدم التسامح، في نهاية عام 2021 لدينا مقترح لمكافحة العنصرية وفي عام 2022 هناك مقترح آخر لمكافحة العداء ضد المسلمين. ويرى أن مثل هذه "المقترحات السياسية تأتي نادرا".

اما بالنسبة لإمام المسجد الذي اختصر اسمه بحرف أ. فقط، فإنه يرحب بكل ضيف سواء من الساسة أو من الصحافة. ويقول "نحن لسنا صندوقا أسودا مغلقا، نحن ننتمي بكل بساطة إلى هذا المجتمع ".

 

كريستوف شتراك/ ع.خ

  • Roonstrasse Synagogue in Cologne, Germany (picture-alliance/Arco Images/Joko)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية

    في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.

  • Synagogue in Lübeck, Germany (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

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  • Alte Synagoge in Essen, Germany (picture-alliance/B. Boensch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم

    قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.

  • Neue Düsseldorfer Synagoge in Düsseldorf, Germany (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة

    قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.

  • Neue Synagoge in Mainz, Germany (picture-alliance/akg/Bildarchiv Steffens)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس

    بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938. 

  • Wuppertal synagogue in Germany (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    فوبرتال 2014: مواد حارقة

    في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".

  • Neue Synagoge in Berlin, Germany (picture-alliance/dpa/Avers)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    برلين 2019: مهاجم وسكين

    تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.

  • Synagogue in Halle, Germany (Imago Images/S. Schellhorn)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران

    تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.


 