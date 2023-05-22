هجمات صاروخية على كييف والسكان يهرعون إلى الملاجئ

أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في بيان صدر الاثنين (29 مايو/ أيار 2023)، أن روسيا شنّت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ كروز من طراز كيه اتش555/101- على العاصمة كييف، وأن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت أكثر من 40 هدفا جويا. وأضاف البيان أنه "وفقا للتقارير الأولية، كان هناك هجوم بطائرات مسيرة" وتابع أنه "في نفس الوقت تقريبا مع هجمات الطائرات المسيرة، شنّ العدو هجمات بقاذفات تي يو95- ام وصواريخ كروز من طراز كيه". ولم يعلن عن سقوط ضحايا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت صواريخ باليستية على كييف خلال هجوم صباح اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية يوري إهنات للتلفزيون الأوكراني "استخدم العدو صواريخ ذات مسار باليستي، من طراز إسكندر بشكل مبدئي. يحتمل أن صواريخ إس-300 وإس-400 استخدمت أيضا".

إلى ذلك، أعلن حاكم منطقة خميلنيتسكي بغربأوكرانياعبر حسابه على موقع تليغرام إن روسيا قصفت هدفاً عسكرياً صباح الاثنين، وأن "العمل مستمر لاحتواء الحرائق المندلعة في منشآت لتخزين الوقود وزيوت التشحيم والذخيرة".

وتأتي الهجمات الأخيرة في أعقاب أعنف قصف بطائرات مسيرة منذ شهور، حيث هاجمت روسيا الدولة المجاورة لها في نهاية الأسبوع.

وأعلنت أوكرانيا أمس الأحد صدّ هجوم "ضخم" بالطائرات المسيرة شنّته القوات الروسية خلال الليل وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة في واحدة من أكبر الهجمات على العاصمة كييف منذ بدء الحرب.

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، عبر تلغرام، أمس الأحد إن أوكرانيا أسقطت 52 من أصل 54 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل. بينما تحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن انفجارات "في أحياء في وسط" المدينة، وهو أمر نادر الحصول خلال النهار، ودعا السكان إلى "البقاء في الملاجئ". وبعد دقائق، أضاف "يستمر الهجوم على كييف". ولفت كليتشكو إلى أن أجهزة الطوارئ تعمل على إطفاء حطام الصواريخ المشتعل على الطريق في منطقة أوبولونسكي شمال كييف.

و.ب/م.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)