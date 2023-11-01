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هجرة ولجوء
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موضوع رئيسي
كيف يدفع طالبو اللجوء الأموال للعبور من روسيا إلى فنلندا؟
روسيا الاتحادية
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
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تقارير وتحليلات
هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا.. قواعد جديدة وتسهيلات مغرية
هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا.. قواعد جديدة وتسهيلات مغرية
لتسهيل وتخفيف شروط هجرة واستقدام الأيدي العاملة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وضعت ألمانيا قواعد جديدة. فمتى ستطبق؟
المغرب
2023/11/22
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
مهاجرون أفارقة عالقون في اليمن
مهاجرون أفارقة عالقون في اليمن
يعتبر اليمن بلد عبور لمئات آلاف المهاجرين الأفارقة الذين يأملون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية للعمل
اليمن
2023/9/28
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
03:15 دقيقة
منظمة SOS Mediterranee تفوز بجائزة نوبل البديلة
منظمة SOS Mediterranee تفوز بجائزة نوبل البديلة
إحدى الفائزين بجائزة Right Livelihood لعام 2023 هي منظمة الإنقاذ البحري SOS Mediterranee.
أوروبا
2023/9/28
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
01:58 دقيقة
اليونان ..صعوبات لاستيعاب أعداد المهاجرين المتزايدة
اليونان ..صعوبات لاستيعاب أعداد المهاجرين المتزايدة
اليونان تواجه صعوبات في استيعاب اعداد المهاجرين المتزايدة بجزيرة ليسبوس
اليونان
2023/9/28
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
02:40 دقيقة
دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إنهاء جمود سياسة الهجرة
دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إنهاء جمود سياسة الهجرة
الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط لكسر الجمود بشأن إصلاحات سياسة الهجرة التي تشتد الحاجة إليها.
أوروبا
2023/9/28
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
02:17 دقيقة
الاتحاد الأوروبي- زيادة في طلبات اللجوء ومساعدات عاجلة لتونس
الاتحاد الأوروبي- زيادة في طلبات اللجوء ومساعدات عاجلة لتونس
في حين زادت طلبات اللجوء هذا الصيف، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مساعدات عاجلة لتونس لدعم مكافحة الهجرة غير النظامية.
2023/9/22
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
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