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هجرة ولجوء

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موضوع رئيسي

تزايد تدفق طالبي لجوء يعبرون من روسيا إلى فنلندا

كيف يدفع طالبو اللجوء الأموال للعبور من روسيا إلى فنلندا؟

روسيا الاتحادية٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
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تقارير وتحليلات

المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث مع مختصين شباب في مقهى ماتي بالهند

هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا.. قواعد جديدة وتسهيلات مغرية

هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا.. قواعد جديدة وتسهيلات مغرية

لتسهيل وتخفيف شروط هجرة واستقدام الأيدي العاملة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وضعت ألمانيا قواعد جديدة. فمتى ستطبق؟
المغرب٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
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مهاجرون أفارقة عالقون في اليمن

مهاجرون أفارقة عالقون في اليمن

يعتبر اليمن بلد عبور لمئات آلاف المهاجرين الأفارقة الذين يأملون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية للعمل
اليمن٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣03:15 دقيقة
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منظمة SOS Mediterranee تفوز بجائزة نوبل البديلة

منظمة SOS Mediterranee تفوز بجائزة نوبل البديلة

إحدى الفائزين بجائزة Right Livelihood لعام 2023 هي منظمة الإنقاذ البحري SOS Mediterranee.
أوروبا٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣01:58 دقيقة
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اليونان ..صعوبات لاستيعاب أعداد المهاجرين المتزايدة

اليونان ..صعوبات لاستيعاب أعداد المهاجرين المتزايدة

اليونان تواجه صعوبات في استيعاب اعداد المهاجرين المتزايدة بجزيرة ليسبوس
اليونان٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣02:40 دقيقة
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دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إنهاء جمود سياسة الهجرة

دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إنهاء جمود سياسة الهجرة

الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط لكسر الجمود بشأن إصلاحات سياسة الهجرة التي تشتد الحاجة إليها.
أوروبا٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣02:17 دقيقة
صفاقس بتونس - مهاجرون أفارقة يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى الأراضي الأوروبية (8/6/2023)

الاتحاد الأوروبي- زيادة في طلبات اللجوء ومساعدات عاجلة لتونس

الاتحاد الأوروبي- زيادة في طلبات اللجوء ومساعدات عاجلة لتونس

في حين زادت طلبات اللجوء هذا الصيف، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مساعدات عاجلة لتونس لدعم مكافحة الهجرة غير النظامية.
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
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بانوراما

DW Sendung Euromaxx | Ibrahim Songne

قصة نجاح: صانع البيتزا إبراهيم سونيه

كمهاجر إفريقي تحدى إبراهيم سونيه جميع الأفكار النمطية بافتتاحه مطعمه الخاص لإعداد البيتزا في إيطاليا عام 2018. وباتت اليوم من ضمن البيتزا الأكثر شعبية في إيطاليا.
١٣ مارس ٢٠٢٢04:41 دقيقة