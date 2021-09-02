هتافات عنصرية ضد لاعبي إنجلترا في المجر تغضب جونسون

دعا بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول 2021)، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاتخاذ إجراءات بشأن إساءات عنصرية "مشينة" استهدفت لاعبي منتخب إنجلترا خلال مباراة في تصفيات كأس العالم أقيمت في المجر أمس الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وقال جونسون على تويتر "من غير المقبول تماما أن يتعرض لاعبو إنجلترا لإساءات عنصرية في المجر الليلة الماضية".

وحثّ جونسون الفيفا على "اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين للقضاء على هذا النوع من السلوك المشين في اللعبة إلى الأبد".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بعض لاعبي إنجلترا تعرضوا لإساءات عنصرية من مشجعي الفريق صاحب الضيافة خلال المباراة التي أقيمت في بودابست وفازت بها إنجلترا برباعية نظيفة.

وأظهر البث المباشر عددا من جماهير المجر وهي تلقي القارورات والكؤوس البلاستيكية على لاعبي المنتخب الإنجليزي، وتحديدا ضد رحيم ستيرلينغ، بعد نزعه قميصه لإظهار شعار مكتوب على القميص الداخلي، تضامن فيه مع فتاة من مشاهير منصة تويتش، توفيت بسبب كوفيد-19.

وحققت إنجلترا فوزا سهلا على المجر باستاد بوشكاش لتبتعد بخمس نقاط في صدارة المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، مؤكدة استمرار قوتها بعد خسارتها نهائي يورو 2020 بضربات الجزاء أمام إيطاليا.

ومن المرجح أن يواجه الاتحاد المجري لكرة القدم تحقيقا من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) بعد ذلك الشغب الجماهيري والإساءات العمصرية بحق لاعبي إنجلترا السود.

وقالت محطة آي.تي.في التلفزيونية وشبكة سكاي سبورتس إن مراسليهما سمعوا سخرية بعض الجماهير من المهاجم رحيم سترلينغ والبديل جود بلينغهام بتقليد أصوات القردة ضدهم.

يذكر أن المجر سبق وأن عوقبت لأسباب مماثلة خلال بطولة أوروبا 2020، بخوض مباراتين على أرضها بدون جماهير.

ع.ا/و.ب (أرويترز)