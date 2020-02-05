 هتافات عنصرية تلقي بظلالها على مباراة شالكه وبرلين | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.02.2020

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رياضة

هتافات عنصرية تلقي بظلالها على مباراة شالكه وبرلين

كانت مباراة شالكه وهيرتا برلين في ربع نهائي كأس ألمانيا من بين أكثر المباريات تشويقاً في هذا الدور. لكن بعد نهايتها لم ينشغل أحد بتحليل مستواها الفني، بل تركز النقاش فقط عن هتافات عنصرية قادمة من المدرجات. فما الذي حدث؟

جوردان توروناريغا

لاعب هيرتا برلين جوردان توروناريغا يتعرض للإساءة من طرف بعض جماهير نادي شالكه

"لقد تعرض لاعبنا للإساءة وطلبنا من حكم المباراة حمايته"، هكذا علق يورغن كلينسمان، المدير الفني لفريق هيرتا برلين بعد نهاية المباراة التي جمعت بين فريق العاصمة الألمانية وشالكه (3ـ2) ضمن مباريات دور ربع نهائي كأس ألمانيا، حيث تعرض جوردان توروناريغا، لاعب هرتا برلين، لإساءات عنصرية من طرف بعض جماهير نادي شالكه.

مختارات

يرى تقرير صحفي أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي استفسر عن طبيعة الأجواء في العاصمة الإسبانية مدريد. ويسيل المهاجم الفرنسي الهداف لُعاب أكثر من فريق أوروبي كبير على غرار ريال مدريد الإسباني. (04.02.2020)

يقلد لاعبون كثيرون طريقة احتفال نجوم عالميين مثل رونالدو عند تسجيل الأهداف. لكن المحترفين في بولندا مهددون بعقوبة إذا قلدوا طريقة احتفال نجم برلين الجديد بيونتيك، الذي حمى طريقة احتفاله بشكل غير مسبوق. (31.01.2020)

مسجل هدف الفوز لفريق شالكه بينيتو رامان، أكد أن لاعب برلين توروناريغا ذو الأصول النيجيرية "كان يريد الخروج من الملعب وهو يبكي، لكنه قام بمواساته وشجعه على مواصلة اللقاء"، فيما أكد لاعب المنتخب الألماني نيكلاس شتارك أن جماهير شالكه كانت تطلق هتافات عنصريةفي حق زميله توروناريغا وتقلد "أصوات القردة".

وذكر مجلس إدارة نادي شالكه أنه "لا يتسامح إزاء مثل هذا السلوك الذي لا ينتهك فقط القواعد والمبادئ في ملعب شالكه، وإنما يتعارض أيضا مع قيم النادي". وشدد نادي شالكه أنه سيقوم سيفعل كل ما بوسعه لكشف ملابسات هذا الحادث ومعاقبة المخالفين.

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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هتافات عنصرية تلقي بظلالها على مباراة شالكه وبرلين

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