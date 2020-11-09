 هاينرش بول: الأديب الملتزم بقضايا الإنسانية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 11.11.2020

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ثقافة ومجتمع

هاينرش بول: الأديب الملتزم بقضايا الإنسانية

هاينريش بول ليس فقط أحد رواد الأدب الألماني الحديث، الذين حملوا على عاتقهم إعادة صياغته وأوصلوه إلى العالمية، بل كان ناقداً للأوضاع السياسية في بلده وفي العالم ورجل المواقف الملتزم الذي يؤمن بأن الأدباء هم ضمير الأمة.

الأديب الألماني هاينرش بول هو الأب الروحي لحزب الخضر

الأديب الألماني هاينرش بول هو الأب الروحي لحزب الخضر

ولد هاينريش بول في مدينة كولونيا الألمانية عام 1917 في عائلة كاثوليكية بسيطة يعود أصلها الأول إلى انجلترا. وتحتم على الطفل هاينريش أن يعايش مع أسرته سنوات الجوع والحرمان والمعاناة، التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، ثم أثناء الحرب العالمية الثانية التي كان أحد جنودها وشاهداً على بشاعتها من واقع حياته اليومية في الجبهة. وهو الأمر الذي عكس نفسه بلا شك على أدب هاينريش بول وساهم كثيراً في تشكيل شخصيته الأدبية والسياسية.

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تعاني عدة لغات من تأثير اللغة الإنجليزية عليها لعوامل متعددة، واللغة الألمانية هي واحدة من هذه اللغات التي تم إقحام العديد من التعبيرات الإنجليزية فيها، وهو ما حاول عالم لغة ألماني مقاومته لسنوات، ليتم تكريمه مؤخرا.

منح الرئيس الألماني شتاينماير وسام الاستحقاق لنخبة من المثقفين والفنانين، بينهم مترجمة الأدب العربي لاريسا بندر، وذلك تكريماً لجهودهم في بناء جسور مع ثقافات العالم. DW حاورت حاملة الوسام لاريسا بندر.

حدد حزب الخضر الألماني المعارض أهدافا طموحة للانتخابات المقبلة. فقد أعلن زعيمه روبرت هابيك أن الحزب سيتحدى التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل، وسينافسه على المركز الأول. فهل يكون مستشار ألمانيا القادم من الخضر؟

وقد ترك بول بصماته الواضحة على أدب ما بعد الحرب في ألمانيا من خلال مساهماته في إعادة الاعتبار للأدب الألماني ومنحه اعترافاً عالمياً. في هذا السياق قال عنه كاتب سيرته الذاتية، الكاتب والناقد هاينريش فومفيغ: "لم يؤثر أي أديب ألماني بهذه الصورة في الأدب الألماني في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كما فعل هاينريش بول"، مردفاً أنه لم يحدث أن فهم العالم أي أديب ألماني وأحبه مثل هاينريش بول.

أحد رواد أدب ما بعد الحرب

شهد الأدب الألماني بعد الحرب العالمية الثانية بداية جديدة من خلال كوكبة من الأدباء الألمان، منهم بطبيعة الحال هاينريش بول وغونتر غراس اللذان حصلا على جائزة نوبل للآداب. وقد حاول هؤلاء الأدباء، الذين عُرفوا "بمجموعة 47"، التعبير عن التجربة العدمية المروعة، التي تمثلت في الحرب والدمار والتعبير عن الذنب والهزيمة الألمانيتين ومعالجة الماضي الألماني والتساؤل عما حدث، بالإضافة إلى مراجعة الذات، وذلك من خلال الاستعانة بالفلسفة الوجودية أو التقاليد المسيحية معتمدين على الحداثة الأدبية التي كانت منبوذة أثناء الحكم النازي. ومن الأمثلة على هذا النوع الأدبي قصص هاينريش بول "وصل القطار في موعده المحدد" (عام 1949)، ومسرحية "ولم ينطق بكلمة واحدة" (عام 1953)، و "خبز الأعوام المبكرة" (عام 1955) و "لعبة البلياردو في التاسعة والنصف" (عام 1959) وغيرها من روائع الأدب القصصي العالمي، التي مثل الكثير منها على خشبة المسرح أو حولت إلى أفلام. كما ترجمت أعماله القصصية إلى الكثير من لغات العالم بما فيها العربية.

الجندي المتمرد

عندما وصل أدولف هتلر إلى السلطة عام 1933 كان هاينريش بول في ريعان الشباب. وعقب حصوله على الثانوية العامة عام 1937 التحق بدورة تأهيليه في علم المكتبات، إلا انه لم يكملها بسبب استدعائه لأداء الخدمة العامة. وفي عام 1939 كان هاينريش بول قد التحق بالجامعة، إلا انه تم استدعائه للخدمة العسكرية. ورغم محاولاته التهرب من الخدمة بادعاء المرض وتقديم تقارير طبية مزورة أو بحجة الدراسة، إلا انه أجبر على المشاركة في الحرب العالمية الثانية على مختلف الجبهات مثل بولندا، والاتحاد السوفيتي السابق، ورومانيا، وهنغاريا. ومن أرض المعركة كان الجندي هاينريش يكتب رسائل بشكل شبه يومي لأسرته وصديقته، انه ماريا سيش، التي أصبحت فيما بعد زوجته. وقد أصيب بول في المعارك الحربية أكثر من مرة، كما تم أسره من قبل الجيش الأمريكي لفترة قصيرة وأطلق سراحه عام 1945.

رواية شرف كاترين بلوم الضائع من أشهر أعمال هاينرش بول

رواية "شرف كاترين بلوم الضائع" من أشهر أعمال هاينرش بول

احتفاء "أخضر"

يقول هاينريش بول عن نفسه "حاولت الكتابة في وقت مبكر من حياتي، لكني وجدت الكلمات فيما بعد". تعود محاولات هاينريش بول للكتابة إلى عام 1936 كما تشير القصاصات، التي عُثر عليها في منزل الأسرة. غير أن أولى إنتاجاته الأدبية، التي وجدت طريقها إلى النشر كانت في عام 1947. وقد منح هاينريش العديد من الجوائز من داخل وخارج ألمانيا وتولى مناصب فخرية كثيرة كما منح درجة الأستاذية الفخرية. وكانت أهم هذه الجوائز جائزة نوبل للآداب عام 1972.

وقد عرف هاينريش بول، برجل المواقف السياسية المعلنة والصريحة ضد الحرب والاستبداد وملاحقة الكتاب والمبدعين في ألمانيا وعلى مستوى العالم. كما كان هاينريش بول من الناقدين للكنيسة الكاثوليكية، التي خرج منها عام 1976، ومن الداعيين إلى الانفتاح على الآخر والحوار بين الثقافات. وكان لهاينريش بول مواقف معارضة للسياسات الأمريكية والسوفيتية في العالم عموماً. ويذكر أنه وقع مع نخبة من الشخصيات الأدبية والسياسية وثيقة إدانة للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956. وكان بول يؤمن بأن الأدباء هم ضمير الأمة وبأن عليهم وفقاً لذلك رسالة إنسانية وأخلاقية كبيرة.

توفي بول عام 1985 بعد رحلة طويلة مع المرض أجريت له خلالها عدة عمليات جراحية.

تحمل اليوم الكثير من المدارس والمؤسسات الألمانية اسم هاينريش بول، كما أن أصدقاء الأديب ومقتفي أثره في النضال قد قاموا بتأسيس مؤسسة خيرية تحمل اسم "مؤسسة هاينريش بول" ذات الصلة الوثيقة بحزب الخضر الألماني، الذي يعتبر بول الأب الروحي له. وتركز هذه المؤسسة في أعمالها على المجالات التنمية السياسية الديموقراطية والبيئة والتضامن العالمي ونبذ استخدام العنف. كما تقدم المؤسسة منحاً دراسية في إطار برنامج تشجيع الموهوبين من الطلبة الألمان والأجانب في شتى التخصصات.

  • Deutschland Literatur Geschichte Thomas Mann mit Familie am Hiddensee

    عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة

    صورة لعائلة مان من عام 1924 في جزيرة "هيدنزيه" في بحر البلطيق. من اليسار لليمين الأم كاتيا مع الأطفال مونيكا، ميشائيل، إليزابيث، كلاوس وإريكان. كلهم يحيطون بوالدهم توماس مان، ولا يمكنهم أن يفلتوا منه، كما يقول المؤلف تيلمان لامه في كتابه الجديد "عائلة مان" (بالألمانية: Die Manns)، الذي يتناول السيرة الذاتية للعائلة بداية من عشرينيات القرن الماضي.

  • Thomas Mann um 1905

    عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة

    منذ صدور أول أعماله الكبرى رواية "بودنبروك. قصة انهيار عائلة" في عام 1901 أكتسب الأديب الألماني توماس مان شهرة عالمية. ورغم اجتهاد الأبناء بشكل كبير في الوقت اللاحق، إلا أنهم لم يتمكنوا من التحرر من والدهم الشهير، الذي يسمونه داخل الأسرة "الساحر"، بناء على روايته "الجبل السحري" من عام 1921.

  • Gustaf Gründgens Erika Mann Pamela Wedekind und Klaus Mann

    عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة

    وكتب تيلمان لامه عن إريكا وكلاوس البنت والابن البكران لتوماس مان "أخ وأخت، يقومان بمهمة صعبة في العالم من خلال خفة دم وجرأة واسم الأب". جذبتهما برلين في عصر جمهورية فايمار وجذبهما أيضا الفن. إريكا كانت تعمل أساسا كممثلة، أما كلاوس فصنع لنفسه اسما كبيرا ككاتب. في الصورة من اليسار: غوستاف غروندغينس، وإريكا مان، وباميلا فيديكيند وكلاوس مان.

  • Klaus Mann, Erika Mann, Pamela Wedekind

    عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة

    تزوجت إريكا مان من الممثل غوستاف غروندغينس، أما كلاوس مان فخطب باميلا فيديكيند، لكن في وقت لاحق تزوجت باميلا من كارل شتيرنهايم، والد دوروتيا، الصديقة المشتركة لباميلا وكلاوس. وفي الواقع كانت إريكا مغرمة بحب باميلا. وبالنسبة لذلك العصر، كان يجري داخل أسرة مان الحديث والكتابة بشكل منفتح جدا حول المثلية الجنسية.

  • Publizist und Schriftsteller Golo Mann

    عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة

    على الأقل ينطبق هذا الكلام على كلاوس مان، الذي ناقش علنا الشذوذ الجنسي في روايته، ومثلها بوضوح في شكل سيرة ذاتية. أما شقيقه غولو، فيتعامل مع ذلك بشكل أكثر كتمانا. وقرر بعد فترة ألا يبقى كاتبا فقط وإنما أن يعمل مؤرخا أيضا. وصنع اسما كبيرا في هذا الشأن حتى الآن، لدرجة أنه حظي بالتقدير من جانب والده.

  • Schriftstellerin Erika Mann

    عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة

    فرت العائلة إلى الولايات المتحدة هربا من النازيين. وهناك في المنفى تحولت إريكا مان إلى المتحدث السياسي وإلى حد ما مسؤول "العلاقات العامة للعائلة"، هذا ما تقوله على الأقل سيرة العائلة التي كتبها تيلمان لامه. وقد سعت إريكا لأجل أن ينظر إلى عائلة مان كأسرة نموذجية في الحرب على هتلر.

  • Heinrich Mann neben seiner Frau

    عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة

    في الواقع، فإن العائلة بأكملها وقفت مبكرا ضد هتلر قبل كل المفكرين تقريبا في ذلك الوقت. حتى هاينريش، شقيق توماس مان، الذي هو أيضا كاتب كبير وأحد الأصوات الرئيسية ضد هتلر، يكاد لا يرد ذكره في السيرة الذاتية التي كتبها لامه. فالمؤلف ركز عمدا على توماس مان مع زوجته وأولاده.

  • Thomas Mann mit Familie 1951

    عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة

    المنفى هو من دفع أفراد العائلة للالتحام مع بعضهم البعض. وكانوا أيضا يحتاجون إلى بعضهم ماليا ولا يمكنهم أن يتفرقوا. ويعتقد تيلمان لامه في كتابه أن حقيقة عدم قدرة عائلة مان على العيش في ألمانيا وعدم استقبالهم بترحاب حتى بعد عام 1945 تعني للعائلة "نقطة تحول، تمثل جزءً كبيراً من مصيبتهم."

  • Thomas Mann vor seinem Sommerhaus mit seinen kindern Elisabeth und Michael und zwei weiteren Jungen

    عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة

    ولم يبق للأبناء سوى ذكريات أوقات جميلة قضوها في برزخ قورش على بحر البلطيق، كما يبدو في هذه الصورة: حيث يظهر توماس مان في عام 1930 مع أولاده إليزابيث وميشائيل وولدان آخران أمام منزلهم الصيفي في "نيدن". وانتحر كلاوس مان في كان عام 1949. ثم مات الأب توماس مان عام 1955.

  • Elisabeth Mann Borgese

    عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة

    في 8 فبراير 2002 مات آخر فرع من أسرة توماس مان، ابنته الصغرى إليزابيث. إنها الوحيدة فقط من بين أولاده، التي تمكنت أن تعيش في غير جلباب أبيها، هذا ما يقال على الأقل في السيرة التي كتبها تيلمان لامه. ومن المفارقات، أن أحب أولاد توماس مان إلى قلبه فضلت أن تعيش حياتها الخاصة. وحتى قبل وفاتها بيوم واحد، كانت إليزابيث مان- بورغس تمارس التزلج في منحدرات سانت موريتز بسويسرا.

    الكاتب: ساره- يوديت هوفمان/ صلاح شرارة


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