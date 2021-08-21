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هايكو ماس

هايكو ماس سياسي ألماني صعد سلم المسؤولية بسرعة. ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ويتولي حاليا منصب وزير الخارجية في حكومة ميركل الرابعة. شغل قبل ذلك منصب وزير العدل وعادة ما تثير تصريحاته الكثير من الجدل.

بدأ هايكو ماس سلم الترقي الوظيفي في ولاية زارلاند عندما تولي في عام 1996 مهمة سكرتير دولة في حكومة الولاية برئاسة اوسكار لافونتين. بعدها بعامين تولي منصب وزير البيئة في الولاية وهو في سن الثانية والثلاثين ليصبح بذلك اصغر وزير في تاريخ ألمانيا المعاصر. وبعد ذلك تولى عدة مناصب حزبية وحكومية أخرى على مستوى الولاية. وفي عام 2013 انتقل ماس إلى برلين ليصبح وزيرا للعدل في حكومة المستشارة ميركل وهو في سن السابعة الأربعين.

Ein Mitarbeiter eines Krisenunterstützungsteams weist die Evakuierten, noch im Airbus A400M, nach der Landung ein. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr unter schwierigsten Bedingungen eine Luftbrücke zur Evakuierung von Deutschen und Afghanen eingerichtet. +++ dpa-Bildfunk +++

"فشل" ألمانيا في أفغانستان: تبادل اتهامات و"استثمار" انتخابي 21.08.2021

طالب ساسة بارزون في التحالف المسيحي باستقالة وزير خارجية ألمانيا الاشتراكي الديمقراطي هايكو ماس على خلفية تعامله مع الأزمة في أفغانستان، فيما اتهمت مرشحة الخضر للمستشارية الحكومة بالفشل في التعامل مع تطورات الوضع.
14.08.2021, Afghanistan, Kandahar: Schwer bewaffnete Taliban-Kämpfer patrouillieren in einem Polizeifahrzeug in Kandahar. Die Taliban haben in der Nacht zum 13.08.2021 (Ortszeit) die zweitgrößte Stadt Kandahar im Süden von Afghanistan eingenommen. Foto: Sidiqullah Khan/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

سيطرة طالبان ـ كيف فشلت الاستخبارات الألمانية في تقدير الوضع؟ 21.08.2021

لا يبدو أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني أو أجهزة الاستخبارات الأخرى قد أدركت قدرة طالبان على ذلك التقدم السريع والمفاجئ. بغض النظر عن بعض التكهنات، هناك عدة سيناريوهات محتملة لفشل تلك الأجهزة في تقدير الوضع.
TOPSHOT - Palestinians celebrate in Ramallah city center in support of the resistance in Gaza, after the cease-fire between the Palestinians and Israel late in the early hours of May 21, 2021, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank. - A ceasefire between Israel and Hamas, the Islamist movement which controls the Gaza Strip, came into force early Friday after 11 days of deadly fighting that pounded the Palestinian enclave and forced countless Israelis to seek shelter from rockets. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP) (Photo by ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images)

ماذا وراء تأييد ميركل إجراء "اتصالات غير مباشرة" مع حماس؟ 22.05.2021

ميركل تؤيد إجراء "اتصالات غير مباشرة" مع حماس، هل هو تغير في الموقف الألماني من الحركة التي تصنفها أوروبا إرهابية؟ وماذا وراء تحرك الدبلوماسية الألمانية تجاه تل أبيب والضفة الغربية قبيل وقف إطلاق النار؟
Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, spricht im Rahmen der Zentralen Gedenkveranstaltungen zum Tag der Befreiung im Gedenkort „Station Z“ in der Gedenkstätte Sachsenhausen vor der Figurengruppe von Bildhauer Waldemar Grzimek. Als „Station Z“ bezeichnete die SS ein Anfang 1942 errichtetes Gebäude, das Krematorium und Vernichtungsort war. Z als letzter Buchstabe des Alphabets, stand in zynischer Weise für die letzte Station im Leben eines Häftlings.

ماس: لا تسامح على الإطلاق مع مهاجمة معابد يهودية في ألمانيا 14.05.2021

فيما تتصاعد حدة العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ازدادت الهجمات في ألمانيا على المؤسسات اليهودية. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا إلى حماية أفضل للمعابد اليهودية.
6509330 06.04.2021 In this handout video grab released by Russian Defence Ministry, a tank fires during control checks of combat readiness of the armed forces, in Russia. Russian Defense Minister Sergei Shoigu asked to ensure the high quality of control exercises and safety during the movement of forces and military equipment. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Defence Ministry

الاتحاد الأوروبي وروسيا.. قضايا شائكة وعلاقات معقدة 23.04.2021

رغم الحشد العسكري الروسي الضخم على الحدود الأوكرانية، لم يفرض الاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات على موسكو فيما لم يزد رد فعل التكتل الأوروبي حيال معاملة المعارض الروسي أليكسي نافالني على مناشدات لإطلاق سراحه.
FILE - In this May 27, 2016 file photo, Taliban fighters react to a speech by their senior leader in the Shindand district of Herat province, Afghanistan. A spokesman for the Afghan Taliban says the group is ready for peace talks with the United States, if their demands are met. Taliban spokesman Zabihullah Mujahid said earlier this week that their two conditions for peace talks are the removal of the group leader's name from the U.N. blacklist and the withdrawal of all foreign forces from Afghanistan. (AP Photos/Allauddin Khan, File) |

انسحاب بلا شروط.. هل ستترك أمريكا أفغانستان لحركة طالبان؟ 15.04.2021

بعد عقدين من أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، قررت سحب قواتها بدون شروط من أفغانستان، وهو ما سيفعله شركاؤها في الناتو أيضا. لكن خبراء يحذرون من عودة طالبان للحكم وعواقب ذلك على البلاد، وما تحقق من مكاسب خلال عقدين.
An explosion caused by a police munition is seen while supporters of U.S. President Donald Trump gather in front of the U.S. Capitol Building in Washington, U.S., January 6, 2021. REUTERS/Leah Millis TPX IMAGES OF THE DAY

حلفاء واشنطن الغربيون يندّدون باقتحام أنصار لترامب الكونغرس 07.01.2021

ندّد العديد من حلفاء الولايات المتّحدة الغربيين باقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونغرس في واشنطن، داعين إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.
HANDOUT - 05.05.2020, Libyen, Tripolis: Ein Kämpfer der von den Vereinten Nationen unterstützten libyschen Regierung des Nationalen Abkommens(GNA) steht in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Watya, etwa 140 km südwestlich der libyschen Hauptstadt Tripolis, auf dem Dach eines Militärfahrzeugs und blickt durch ein Fernglas. In Libyen kämpfen unzählige Milizen um Macht und Einfluss. Mit seiner sogenannten «Libyschen Nationalarmee» hatte der Militär Haftar im vergangenen Jahr vom Osten Libyens aus eine Offensive auf Tripolis im Westen des Landes begonnen. Dessen Einheiten haben inzwischen einen Großteil des ölreichen Landes unter Kontrolle gebracht. Die von den UN unterstützte Regierung in Tripolis kontrolliert nur kleine Teile des Landes rund um die Hauptstadt. Foto: Hamza Turkia/XinHua/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

تحركات جديدة.. هل من أمل في إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا؟ 14.10.2020

العديد من اللقاءات الدولية من شأنها المساعدة في حل النزاع الدائم في ليبيا. لكن الوضع يبقى معقدا. بيد أن هناك بعض التطورات الجديدة تنبئ على ما يبدو باستعداد أكبر لتبني حلول وسط لدى الفاعلين.
June 5, 2020*** Fighters loyal to Libya's UN-recognised Government of National Accord (GNA), pose for a group picture as they celebrate in the town of Tarhouna, about 65 kilometres southeast of the capital Tripoli on June 5, 2020, after the area was taken over by pro-GNA forces following clashes with rival forces loyal to strongman Khalifa Haftar. - The GNA said on June 5 that it was back in full control of Tarhouna, the last stronghold of the forces of eastern strongman Khalifa Haftar. The UN-recognised government had announced the day before that they were also in full control of the capital Tripoli and its surroundings. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

ليبيا – حفتر خارج اتفاق وقف إطلاق النار فكيف يحسم الموقف؟ 24.08.2020

فيما رحب المجتمع الدولي والعالم العربي باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بدا الموقف ضبابياً بغياب خليفة حفتر عن "الأخبار السارة" التي يتناقلها الجميع. تبدل المواقف قد يضع رجل شرق ليبيا القوي خارج المشهد!
Alexandra Najjar, erst drei Jahre alt, ist einer der Opfer der Explosion. Sie ist zum Protestsymbol für viele in Beirut geworden, die ihren Tod nicht unbeantwortet lassen wollen. Zulieferung durch Clara Suchy

رسائل مغتربين لبنانيين في برلين..أكثر من أسى على بيروت 13.08.2020

الأسى والغضب: مغتربون لبنانيون يتظاهرون أمام سفارة بلدهم في برلين، ويطالبون الحكومة الألمانية ربط مساعداتها إلى لبنان بشروط. بالنسبة لوزير الخارجية الألماني الذي يزور بيروت فان لبنان بحاجة إلى "بداية جديدة".
epa04220122 (FILE) Armored personnel carriers (APC) of the Egyptian Army patrol on a road close to El Gorah in northeastern Sinai, Egypt, 21 May 2013. According to media reports on 23 May 2014, Shadi al-Menei, an Islamist leader of the Ansar Beit al-Maqdis militant group was shot dead in the Sinai Peninsula. The militant group was linked to al-Qaeda-inspired groups and alleged to be responsible of terrorist attacks killing more than 200 Egyptian soldiers since July 2013 after Egyptian President Mohammed Morsi was ousted. EPA/STR

ماذا بعد تفويض البرلمان المصري للسيسي بالتدخل في ليبيا؟ 22.07.2020

صوت البرلمان المصري مؤخرا على عملية عسكرية محتملة في ليبيا. وبناء على طلب السيسي، صوت النواب بالإجماع لصالح إرسال قوات إلى الجبهة الغربية لمكافحة "العناصر الإرهابية الأجنبية"، ما يفسح المجال أمام عمل عسكري محتمل.

Heiko Maas im DW Interview. 27.09.2018 in New York

هايكو ماس: "لا أريد إطلاقا أوروبا مستقلة عسكريا عن واشنطن" 18.06.2020

التوسط بين الشرق والغرب وتجاوز الأزمة بعد وباء كورونا ـ في لقاء مع DW يشرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المهام الرئيسية لألمانيا أثناء رئاسة الاتحاد الأوروبي المرتقبة. كما يشرح تصوره للعلاقة المستقبلية مع واشنطن.

29.05.2020, USA, Oakland: Demonstranten marschieren auf einer Straße und halten ein Banner, auf dem vier Städte samt Jahreszahlen aufgelistet sind, in denen Schwarze von Polizisten getötet wurden. Die landesweiten Proteste richten sich nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Floyd durch einen weißen Polizisten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Nach der Tötung von Floyd ist es in mehreren US-Städten zu teils schweren Ausschreitungen gekommen. Foto: Noah Berger/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

صحف عالمية: أمريكا لم تنجح أبدا في القضاء على فيروس العنصرية 02.06.2020

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الاحتجاجات السلمية في الولايات المتحدة "مفهومة وأكثر من مشروعة" بعد مقتل جورج فلويد. موضوع الاحتجاجات نال حيزا هاما من تعليقات عدة صحف عالمية.
Reiseziel Ägypten - Touristen nehmen am 08.12.2007 an einer Führung durch den Karnak Tempel in Luxor teil. Foto: Andreas Lander | Verwendung weltweit

عودة السياح الألمان إلى مصرـ ماذا يقول الخبراء وصناع القرار؟ 29.04.2020

في وقت قررت فيه برلين تمديد الحظر من وإلى ألمانيا حتى منتصف يونيو، اهتمت منابر إعلامية ألمانية بآفاق عودة السياح الألمان إلى أرض الفراعنة، وكذلك بتحول سميح ساويرس إلى "أقوى رجل" في سوق تنظيم الرحلات السياحية بألمانيا.
22.04.2020, Bremen: Eine Frau mit einer Schutzmaske steht in einer Straßenbahn. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ميركل تدرس تخفيف القيود وماس يحذر من موجة ثانية من كورونا 24.04.2020

تدرس الحكومة الاتحادية الالمانية تخفيف مزيد من القيود المفروضة على الحياة العامة في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي دعا فيه وزير الخارجية الألماني إلى انتهاج سياسة حذرة في هذا الشأن.
Migrants walk on the road near the Ipsala border gate in Edirne, at the Turkish-Greek border on Tuesday, March 3, 2020. Migrants and refugees hoping to enter Greece from Turkey appeared to be fanning out across a broader swathe of the roughly 200-kilometer-long land border Tuesday, maintaining pressure on the frontier after Ankara declared its borders with the European Union open. (AP Photo/Emrah Gurel) |

الاتحاد الأوروبي يدرس استقبال 1500 طفل لاجئ في اليونان 09.03.2020

ربط وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حصول تركيا على مساعدات مالية إضافية محتملة لدعم اللاجئين بالتزامها بالاتفاقات، رافضا استخدام اللاجئين "كرهن سياسي"،. وبرلين تعلن أن الاتحاد الأوروبي يدرس استقبال 1500 طفل من اليونان.
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