هايكو ماس سياسي ألماني صعد سلم المسؤولية بسرعة. ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ويتولي حاليا منصب وزير الخارجية في حكومة ميركل الرابعة. شغل قبل ذلك منصب وزير العدل وعادة ما تثير تصريحاته الكثير من الجدل.

بدأ هايكو ماس سلم الترقي الوظيفي في ولاية زارلاند عندما تولي في عام 1996 مهمة سكرتير دولة في حكومة الولاية برئاسة اوسكار لافونتين. بعدها بعامين تولي منصب وزير البيئة في الولاية وهو في سن الثانية والثلاثين ليصبح بذلك اصغر وزير في تاريخ ألمانيا المعاصر. وبعد ذلك تولى عدة مناصب حزبية وحكومية أخرى على مستوى الولاية. وفي عام 2013 انتقل ماس إلى برلين ليصبح وزيرا للعدل في حكومة المستشارة ميركل وهو في سن السابعة الأربعين.