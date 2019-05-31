 هايكو ماس يزور طهران في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي | أخبار | DW | 06.06.2019

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أخبار

هايكو ماس يزور طهران في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي

في إطار جهود دولية لتخفيف التوتر في منطقة الخليج ولإقناع إيران في البقاء في الاتفاق النووي المبرم معها، يقوم وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس الأسبوع المقبل بزيارة طهران في جولة في المنطقة تشمل الإمارات والأردن ايضا.

Brasilien, Salvador - Heiko Maas zu Gast bei Frauennetzwerk Unidas (DW/N. Pontes)

اعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن وزير الخارجية هايكو ماس سيزور إيران في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل ثلاث دول الأسبوع المقبل يبحث خلالها سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. وقالت المتحدثة ماريا أديبار خلال مؤتمر صحفي دوري اليوم الخميس(السادس من حزيران / يونيو 2019) إن الجولة ستشمل أيضا الأردن والإمارات.

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وأضافت المتحدثة أن هناك محطات أخرى لزيارة وزير الخارجية بالمنطقة تشمل الإمارات العربية المتحدة والأردن، وقالت: "إنها رحلة إلى الأزمة"، لافتة إلى أن ماس يعتزم أن يدعو للتعقل واحتواء التصعيد بالمنطقة.

يشار إلى أن ماس سيكون بذلك أول وزير اتحادي يزور إيران منذ عامين ونصف. وكان المستشار السياسي بوزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر التقى مع نائب وزير الخارجية الإيراني قبل أسبوعين من أجل الإعداد لزيارة ماس. وتسببت هذه الزيارة بالفعل في غضب الولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت قبل عام من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بعد عناء والذي يهدف لمنع تصنيع قنبلة نووية إيرانية، وتضع واشنطن طهران حاليا تحت ضغط من جديد بعقوبات اقتصادية شديدة.

وأضافت أن الجولة تجري بالاتفاق والتنسيق مع بريطانيا وفرنسا اللتين تدعمان الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وتمت مناقشتها مع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق العام الماضي. كما تتزامن الزيارة مع جهود يبذلها رئيس الوزراء الياباني ابي في طهران للبحث عن سبل يجنب المنطقة حربا قاسية على الجميع.

ح.ع.ح/ح.ز(رويترز/د.ب.أ)

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    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

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    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

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    الكاتب: مريم مرغيش


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