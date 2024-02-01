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هانّا فوكس

مراسلة ومحررة في قسم العلوم مع التركيز على علم النفس الرقمي.

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موضوعات من هانّا فوكس

صورة رمزية لشاب يضع يديه على جبهته في وضع التفكير خلال حل المهام المدرسية (02.04.2011)

مرض فرط الحركة.. ساعد القدماء على البقاء على قيد الحياة؟

مرض فرط الحركة.. ساعد القدماء على البقاء على قيد الحياة؟

كشف بحث جديد عن أن مرض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) قد يكون ساعد أسلافنا على البقاء على قيد الحياة، فكيف ذلك؟
صحة٢٩ فبراير ٢٠٢٤
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