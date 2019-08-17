تعتبر هانوفر من أكبر المدن الألمانية إذ يبلغ تعداد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة. نالت المدينة شهرة عالمية واسعة كونها ملتقى رواد الصناعة والتكنولوجيا من خلال المعارض والمؤتمرات.

تم تأسيس هانوفر أوائل القرون الوسطى وبالضبط في القرن الثاني عشر الميلادي. عرفت المدينة نموا صناعيا قويا منذ القرن 19 وبالذات مع بداية مرحلة الرايخ في ألمانيا وتم اتخاذها عاصمة لإحدى أهم الولايات الألمانية، ولاية '' سكسونيا السفلى'' منذ عام 1949. لكن وقع الحرب العالمية الثانية على المدينة كان كارثيا حيث أن 85 بالمئة من مجمل أبنيتها دمرت ومحيت أكبر معالمها مما يفسر ندرة البنايات التاريخية فيها.