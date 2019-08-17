نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

هانوفر

تعتبر هانوفر من أكبر المدن الألمانية إذ يبلغ تعداد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة. نالت المدينة شهرة عالمية واسعة كونها ملتقى رواد الصناعة والتكنولوجيا من خلال المعارض والمؤتمرات.

تم تأسيس هانوفر أوائل القرون الوسطى وبالضبط في القرن الثاني عشر الميلادي. عرفت المدينة نموا صناعيا قويا منذ القرن 19 وبالذات مع بداية مرحلة الرايخ في ألمانيا وتم اتخاذها عاصمة لإحدى أهم الولايات الألمانية، ولاية '' سكسونيا السفلى'' منذ عام 1949. لكن وقع الحرب العالمية الثانية على المدينة كان كارثيا حيث أن 85 بالمئة من مجمل أبنيتها دمرت ومحيت أكبر معالمها مما يفسر ندرة البنايات التاريخية فيها.

Kaiser Wilhelm II (1859-1941). Portrait 1911. Date: 1911 (Mary Evans Picture Library)

قرن على دستور فايمار.. النبلاء الألمان ألقاب بدون امتيازات 17.08.2019

مع بدء سريان "دستور فايمار" في ألمانيا قبل 100 عام، فقدت طبقة النبلاء امتيازاتها. ومع ذلك لا يزال هناك جدل في ألمانيا عن النبلاء وإرثهم، أما الفضل في ذلك فيعود إلى صحافة القيل والقال ونشاط لوبيات المصالح المختلفة.
Bildinfos Gemeinsam Lernen Uni Hannover Gruppenfoto der aktuellen Seminargruppe. Behinderte und Studierende der Sonderpädagogik lernen zusammen Juni 2014, Hannover Fotografin ist Sarah Springstein, sie ist einverstanden mit der Veröffentlichung.

التعلم المشترك في جامعة هانوفر: من وإلى ذوي الاحتياجات الخاصة 06.07.2014

توجد في جامعة مدينة هانوفر الألمانية مجموعة مختلطة من طلاب الجامعة وعدد من الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتعلمون مع ومن بعضهم البعض. ويعتمد التعلم المشترك على أساس التكافؤ الكامل.
Großer Brunnen in den Herrenhäuser Gärten. Date 10 July 2005 Source Own work Author Johannes D. Quelle: Wikipedia http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herren%C3%A4user_g%C3%A4rten_2.JPG

إعادة افتتاح قصر هيرنهاوزن وحديقته التاريخية 04.06.2013

من قصر هانوفر حكم الملوك الألمان بريطانيا في العصور الوسطى. ويشتهر القصر بحديقة تاريخية من عصر الباروك، وهي أهم وأشهر حديقة من ذاك العصر في أوروبا. دمرته الطائرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية، والآن أعيد ترميمه.
Die Band Scorpions, vorne von links, Rudolf Schenker, Pawel Maciwoda, Klaus Meine, Matthias Jabs und, hinten, James Kottak, tritt am Samstagabend, 21. Februar 2009, bei der Verleihung des Musikpreises Echo in Berlin auf. (AP Photo/Kai-Uwe Knoth) --- German band Scorpions with, front from left, Rudolf Schenker, Pawel Maciwoda, Klaus Meine, Matthias Jabs and drummer James Kottak, background, perform during the Echo 2009 Music Awards ceremony in Berlin, Germany, on Saturday evening, Feb. 21, 2009. (AP Photo/Kai-Uwe Knoth)

فرقة "العقارب" الألمانية تستعد لطي أربعة عقود من الشهرة العالمية 22.03.2010

أعلنت فرقة سكوربيونز التي تأسس في الستينيات في مدينة هانوفر الألمانية، نيته اعتزال الغناء بعد تقديم آخر جولاته الغنائية حول العالم. وهذه الجولة ستبدأ من ألمانيا رغم العلاقة المعقدة التي تربط أعضاء الفرقة بوطنها الأم.
ARCHIV - Die Wanderwege durch die blühende Lüneburger Heide nutzen Besucher bei schönstem Wetter (undatiertes Archivfoto). Immer mehr Menschen verbringen nach einer Studie ihren Sommerurlaub in niedersächsischen Urlaubsregionen wie Heide, Küste und Harz. Niedersachsen habe sich auf Platz vier der bevorzugten Inlandsreiseziele vorgeschoben, teilte das Europäische Tourismus Institut am Dienstag (16.10.) in Trier mit. Foto: Verkehrsverband Lüneburger-Heide dpa/lni (zu lni 4181 vom 16.10.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ولاية سكسونيا السفلى – ازدهار اقتصادي وفني 23.08.2008

تعتبر ولاية سكسونيا السفلى من الولايات الألمانية المزدهرة اقتصاديا، حيث تقع فيها شركة فولكس فاجن أكبر شركات السيارات على مستوى أوروبا. كما خرّجت الولاية عددا من المبدعين مثل المخرجة دوريس دوري والكاتب اريش ماريا ريمارك.
Hanover City Hall, Germany Rathaus in Hannover

هانوفر- مدينة المعارض ذات الطبيعة الساحرة 16.03.2005

تاريخ حافل يمكن معايشته في ساحات واحياء هانوفر العريقة. فالمدينه نالت شهرة عالمية ليس فقط بوصفها ملتقى لكهنة الصناعة والتكنولوجيا من خلال معارضها المشهورة، وانما بسبب طبيعتها الساحرة وتنوع الحياة الثقافية فيها.