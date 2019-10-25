هامبورغ ـ مقابر مشتركة للبشر وحيواناتهم المفضلة

مقابر الحيوانات أمر شائع في ألمانيا، وهناك نحو 150 مقبرة حيوانات، حسب الجمعية الاتحادية لدفن الحيوانات. وفي المستقبل، سيصبح من الممكن في هامبورغ، دفن الأشخاص جنباً إلى جنب مع حيواناتهم الأليفة.

القانون، الذي سنّه برلمان هامبورغ، سيدخل حيز التنفيذ بعد عام على الأقل. إذ يتعين أولاً إيجاد مواقع قبور فارغة نائية، في مناطق مخصصة لهذا الغرض، تفادياً لعدم جرح مشاعر معارضي هذا النوع من إجراءات الدفن، حسب ما ذكرت أولريكه شبار، متحدثة شؤون البيئة لكتلة الخضر. وبعدها يتعين تعديل رسوم الدفن. وهذا الأمر يستغرق بعض الوقت.

بالمناسبة، هامبورغ هي ليست أول مدينة تسمح بدفن الحيوانات بجوار مالكيها. فهذا الأمر ممكن منذ فترة بالقرب من مدينتي إيسن وكوبلنتس، بالرغم من أن القانون ينص على أن المقابر مخصصة لدفن البشر فقط.

س. ح. (شتيرن)