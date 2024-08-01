بعد نهاية الحرب، أراد الحلفاء تفجير العديد من المخابئ المرتفعة في المدينة، لكن بسبب البناء الضخم للقبو، بقي القبو في سانت باولي محفوظًا. وتم وضعه تحت قانون حماية التراث الثقافي، ثم أصبح بعدها مركزًا للإبداع، حيث استقرت فيه العديد من الشركات من مجالات الفن والثقافة.