 هامبورغ الألمانية تحت وقع صدمة مقتل صيدلاني سوري | سياسة واقتصاد | DW | 18.01.2019

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سياسة واقتصاد

هامبورغ الألمانية تحت وقع صدمة مقتل صيدلاني سوري

أثار مقتل صيدلاني سوري معروف في مدينة هامبورغ الألمانية صدمة في المدينة، وضجة في وسائل الإعلام الألمانية. وترجو زوجة الضحية ألا يكون هناك دوافع سياسية وراء مقتل زوجها الذي كان معروفاً بمعارضته للنظام السوري.

Dr. Mohammed Joune: syrischer Arzt wurde in Hamburg getötet (Facebook)

الشموع والزهور وبطاقات التعزية، عبّر الناس في مدينة هامبورغ الألمانية اليوم الجمعة 18يناير/كانون الثاني عن حزنهم لوفاة الصيدلاني السوري محمد ج. (48 عاماً)، الذي توفّي قبل بضعة أيام متأثراً بجراحه، إثر عدة ضربات بالفأس على رأسه والجزء العلوي من جسده، أدت إلى قطع إحدى أصابعه.

"موته هو حديث الساعة"، هكذا وصفت صحيفة "هامبورغر مورغن بوست" الوضع في أحد شوارع حيّ هاربورغ في المدينة، الذي شهد وقوع الجريمة، وهو الشارع نفسه الذي يمتلك فيه محمد ج. ثلاثة مبانٍ، وتوجد فيه صيدليته التي يديرها منذ خمسة عشر عاماً، بالإضافة إلى مقر "اتحاد السوريين في المهجر- ألمانيا"، المعارض الذي ساهم جونة في تأسيسه عام 2011.

"الصيدلية الأن مغلقة ونحن تحت وقعة الصدمة"، هكذا تقول إحدى العاملات في الصيدلية لموقع أبوتيكه أدهوك الألماني.

صدمة من الجريمة ومخاوف من أن تكون سياسية
وكتبت إحدى زبائن الصيدلية على الفيسبوك: "إنها صدمة في هذا اليوم أن نشهد ما حدث. أنا وأسرتي نقدّر هذا الرجل كثيراً. لقد كان طفلي يفرح كلما يراه في الصيدلية. عزائي للعائلة والأصدقاء والأقارب".

وفي وقت تثير فيه بشاعة طريقة ارتكاب الجريمة ومواقف محمد ج. المعارضة للنظام السوري العديد من التكهنات حول مرتكب الجريمة ودوافعها، تؤكد الشرطة أنها تبذل جهدها وتحقق في جميع الاتجاهات من أجل كشف ملابساتها، حتى أن الاستخبارات أيضاً تشارك في التحقيقات لمعرفة فيما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء جريمة القتل أم لا، وهذا ما لا ترجوه زوجة محمد ج. تقول الزوجة لصحيفة "هامبورغر مورغن بوست" إنها ترجو ألا يكون هناك دوافع سياسية وراء مقتل زوجها.

Screenshot Bild-Online Apotheker erschlagen (bild.de)

مقتل الصيدلاني السوري أثار ضجة في وسائل الإعلام الألمانية


مساعدة السوريين المعارضين
كان الاتحاد الذي يديره الصيدلاني السوري، (والمسجل في ألمانيا كجمعية) يوصل المساعدات الإنسانية ومن بينها سيارات الإسعاف إلى سوريا. وينادي الاتحاد بـ"دعم تماسك السوريين في الخارج" و"تحقيق مستقبل أفضل للأطفال في الوطن"، كما أوردت صحيفة بيلد واسعة الانتشار.

وتظهر صور نشرتها صفحة "اتحاد السوريين في المهجر –ألمانيا" أن محمد ج. كان في زيارات دائمة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال سوريا.

كما يظهر محمد ج. نفسه في أحد الفيديوهات المنشورة على الصفحة قبل عام، ويقول إنهم أرسلوا إحدى عشرة سيارة إسعاف من هامبورغ إلى سوريا.

Dr. Mohammed Joune: syrischer Arzt wurde in Hamburg getötet (Facebook)

الصيدلاني السوري كان يساعد اللاجئين السوريين في المخيمات الواقعة تحت سيطرة المعارضة

يقول السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي كاظم أباجي الذي كان قد شارك في مؤتمر للجمعية في عام 2015: " لم يكن (محمد ج.) منشغلاً بالمساعدة الإنسانية في سوريا فحسب، بل كان يدعم اللاجئين في هامبورغ من أجل الاندماج أيضاً". وهو ما يؤكده تقرير نُشر على في صفحة الجمعية قبل عام عبر فيسبوك يتحدث عن "معهد اتحاد السوريين في المهجر" الذي يساعد عشرات الطلاب السوريين لتعلم اللغة الألمانية والتعرف على المجتمع الألماني. 

"واثقون بأن الجناة سيحاسبون"
وقد نشر ائتلاف التطوير والعدالة (BIC)، وهو حزب ألماني صغير تم تأسيسه في عام 2010، وكان ينتمي إليه محمد ج.، بياناً ينعى فيه الناشط السوري، ويصفه بأنه كان "شخصاً طيب القلب، عمل بلا كلل من أجل اللاجئين والمحتاجين".

وأضاف الحزب: "نحن على ثقة من أن التحقيقات التي تجريها الشرطة ستؤدي قريباً إلى نتيجة وأن الجاني (أو الجناة) سيحاسبون بموجب القانون".

"بقدر ما كان الصيدلاني (محمد ج.) محبوباً من قبل زبائنه وجيرانه وغيره من الناس، يقال إنه كان رجل أعمال صعب"، وفقاً "لصحيفة هامبورغر مورغن بوست"، والتي نقلت عن صاحب متجر في أحد مبانيه قوله: "كان يغضب سريعاً عندما يتعلق الأمر بالنقود".

وحسبما كشفت صحيفة "هامبورغر مورغن بوست" فإن الشرطة وجدت الفأس الذي يشتبه أنه كان أداة الجريمة، وأشارت الصحيفة إلى إمكانية وجود رابط بين الجريمة ومشاكل وقعت بين الضحية وأحد المستأجرين أو شركاء في العمل.

محيي الدين حسين - مهاجر نيوز

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


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