هامبورغ - إلقاء القبض على متهم بالشغب في قمة العشرين

بعد مرور 14 شهرا على الاضطرابات الخطيرة التي جرت خلال قمة العشرين بمدينة هامبورغ، بدأت الشرطة اليوم ( الثلاثاء 18 أيلول/ سبتمبر 2018) حملة تفتيش شملت سكنية بولايات ألمانية مختلفة.
وشملت حملة الشرطة بحثا واسع النطاق في أوروبا بحثا عن أربعة من المشتبه بهم فيما يتصل بسلسلة من الحرائق في مدينة هامبورغ الساحلية شمالي ألمانيا، خلال أعمال شغب في قمة مجموعة العشرين في العام الماضي. وقُدّرت الأضرار الناجمة عن الحرائق في تموز/ يوليو 2017 بـ 5ر1 مليون يورو (75ر1 مليون دولار). وأصدرت الشرطة يوم الثلاثاء صورا للمشتبه بهم (ثلاثة رجال وامرأة) وطلبت أي معلومات عن مكانهم.
وقال جان هيبر، رئيس فرقة عمل خاصة: "هؤلاء هم المتهمون الرئيسيون في أعمال الشغب في مجموعة العشرين". وأضاف أن هؤلاء المتورطين لم يتظاهروا بموجب حقهم في التجمع. وتابع: "لقد كانت عمليات تهدف إلى نشر الخوف والإرهاب".
ويُعتقد أن معظم المشتبه بهم جاءوا من الخارج. ويركز الإجراء على فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا - حيث تم تنفيذ عمليات دهم على شقق سكنية في أيار/مايو استهدفت من يعتقد أنهم متورطون. وطغى العنف على قمة مجموعة العشرين لأهم القوى الصناعية في العالم في هامبورج في تموز/يوليو 2017 ، والتي ارتكبها متطرفون من أقصى اليسار. في يوم 6 ويوم 7 تموز/يوليو 2017 ، حيث قام حوالي 220 من مثيري الشغب بإلقاء النفايات وأضرموا النار في السيارات وهاجموا سيارات الدورية أثناء انعقاد القمة.
م.م/ ح.ز (أ ف ب، د ب أ)
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هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين
دار ضيافة مجلس شيوخ هامبورغ
لأسباب أمنية لم يتم الكشف عن محل إقامة رؤساء الدول المشاركة في قمة العشرين، بيد أن بعض التكهنات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقيم في دار ضيافة مجلس شيوخ المدينة. وقد استضافت الإقامة الواقعة على ضفاف بحيرة ألستر، بعض الشخصيات الهامة مثل الأمير تشارلز والأميرة ديانا.
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هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين
فندق "بارك حياة"
حماية رؤساء العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين بهامبورغ من أهم أولويات المنظمين.ويتكفل بهذه المهمة أكثر من 20000 شرطي. إذ سيتم غلق بعض الشوارع المؤدية إلى مقرات إقامة رؤساء الدول كفندق " Park Hyat" الذي من المحتمل أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو.
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هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين
فندق The Westin
يتواجد هذا الفندق بالقرب من قاعة الموسيقى الشهيرة" دار أوكسترا إلبه" التي تُعد أحدث معالم مدينة هامبورغ. ويتيح الفندق الذي سيستقبل الوفد السعودي إمكانية إلقاء نظرة بانورامية على المدينة، بالإضافة إلى تواجده بالقرب من قاعة المؤتمرات الرئيسية.
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هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين
فندق Hilton Curio
هذا الفندق عبارة عن مبنى تاريخي بالقرب من محطة القطارات الرئيسية. وقد اكتسى حلة جديدة سنة 2015 حيث يتوفر الآن على 278 غرفة مبيت، تمزج بين معايير فنادق هيلتون العالمية وتُحافظ في نفس الوقت على الطابع الهانزي( رابطة التجار الألمان في العصور الوسطى) لهامبورغ. وسيحل بالفندق وفود دول البرازيل وبريطانيا وفيتنام والهند.
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هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين
فندق Grand Elysée
يتوفر هذا الفندق الفخم على أكثر من 511 غرفة مبيت، وتم تشييده سنة 1985 تحت شعار"كل ضيف يُعامل بكيفية عادلة". وأقامت فيه شخصيات مشهورة كبطلة التنس العالمية ستيفي غراف. ولا يقدم الفندق عروضا تخفيضية، ومن المتوقع أن يستقبل الوفد الصيني المشارك في قمة العشرين.
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هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين
فندق Sofitel Hamburg Alter Wall
من المتوقع أن يحل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفندق سوفتيل، الذي يُزاوج بين الذوق الفرنسي والطابع المحلي للمدينة. حيث يضفي الرخام وبعض قطع الفن التجريدي طابعا أكثر جمالية وأناقة على هذا الفندق، الذي تذكر خرسانته بماضي هامبورغ الصناعي.
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هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين
فندق Fairmont
استقبل هذا الفندق سنة 2016 وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون. ولحدود الساعة لم يُكشف عن الضيوف الذين سيستقبلهم الفندق.
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هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين
فندق Mövenpick
ينتمي هذا الفندق إلى فئة أربع نجوم ويضم 226 غرفة مبيت مُشيدة بطريقة حديثة، بالإضافة إلى برج في الطابق 17 يُمكن من رؤية المدينة من أبعاد وزوايا متعددة. ومن المحتمل أن يقيم في هذا الفندق، الذي يُعد معلماً بارزاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين
فندق Atlantic Kempinski
فندق من فئة خمس نجوم يقع على ضفاف بحيرة ألستر. وقد يستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وعلى غرار باقي الفنادق الفاخرة يتطلب المبيت في هذا الفندق تسديد ثمن مرتفع خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع واحتضان فعاليات دولية مثل قمة مجموعة العشرين. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتن بورغ/ رضوان المهدوي