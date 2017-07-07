 هامبورغ - إلقاء القبض على متهم بالشغب في قمة العشرين | أخبار | DW | 18.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

هامبورغ - إلقاء القبض على متهم بالشغب في قمة العشرين

ألقت الشرطة القبض على رجل في هانزاشتات بولاية هامبورغ بألمانيا. الشرطة واصلت بحثها عن مشتبه بهم في هامبورغ وشمال الراين فستفاليا وشليزفغ هولشتاين شاركوا في أعمال شغب ونهب إبان قمة العشرين التي عقدت في هامبورغ عام 2017.

Hamburg G20 Gipfel - Proteste und Polizei (picture-alliance/dpa/B. Marks)

بعد مرور 14 شهرا على الاضطرابات الخطيرة التي جرت خلال قمة العشرين بمدينة هامبورغ، بدأت الشرطة اليوم ( الثلاثاء 18 أيلول/ سبتمبر 2018) حملة تفتيش شملت سكنية بولايات ألمانية مختلفة.

وشملت حملة الشرطة  بحثا واسع النطاق في أوروبا بحثا عن أربعة من المشتبه بهم فيما يتصل بسلسلة من الحرائق في مدينة هامبورغ الساحلية شمالي ألمانيا، خلال أعمال شغب في قمة مجموعة العشرين في العام الماضي. وقُدّرت الأضرار الناجمة عن الحرائق في تموز/ يوليو 2017 بـ 5ر1 مليون يورو (75ر1 مليون دولار). وأصدرت الشرطة يوم الثلاثاء صورا للمشتبه بهم (ثلاثة رجال وامرأة) وطلبت أي معلومات عن مكانهم.

 وقال جان هيبر، رئيس فرقة عمل خاصة: "هؤلاء هم المتهمون الرئيسيون في أعمال الشغب في مجموعة العشرين". وأضاف أن هؤلاء المتورطين لم يتظاهروا بموجب حقهم في التجمع. وتابع: "لقد كانت عمليات تهدف إلى نشر الخوف والإرهاب".

ويُعتقد أن معظم المشتبه بهم جاءوا من الخارج. ويركز الإجراء على فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا - حيث تم تنفيذ عمليات دهم على شقق سكنية في أيار/مايو استهدفت من يعتقد أنهم متورطون. وطغى العنف على قمة مجموعة العشرين لأهم القوى الصناعية في العالم في هامبورج في تموز/يوليو 2017 ، والتي ارتكبها متطرفون من أقصى اليسار. في يوم 6 ويوم 7 تموز/يوليو 2017 ، حيث قام حوالي 220 من مثيري الشغب بإلقاء النفايات وأضرموا النار في السيارات وهاجموا سيارات الدورية أثناء انعقاد القمة.

م.م/ ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

  • Hamburg - Hotel - Gästehaus des Hamburger Senats (picture-alliance/dpa/U. Perrey)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    دار ضيافة مجلس شيوخ هامبورغ

    لأسباب أمنية لم يتم الكشف عن محل إقامة رؤساء الدول المشاركة في قمة العشرين، بيد أن بعض التكهنات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقيم في دار ضيافة مجلس شيوخ المدينة. وقد استضافت الإقامة الواقعة على ضفاف بحيرة ألستر، بعض الشخصيات الهامة مثل الأمير تشارلز والأميرة ديانا.

  • Hamburg - Hotel - G20 - Park Hyatt (Park Hyatt )

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق "بارك حياة"

    حماية رؤساء العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين بهامبورغ من أهم أولويات المنظمين.ويتكفل بهذه المهمة أكثر من 20000 شرطي. إذ سيتم غلق بعض الشوارع المؤدية إلى مقرات إقامة رؤساء الدول كفندق " Park Hyat" الذي من المحتمل أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

  • Deutschland Luxushotel in der Elbphilharmonie in Hamburg (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق The Westin

    يتواجد هذا الفندق بالقرب من قاعة الموسيقى الشهيرة" دار أوكسترا إلبه" التي تُعد أحدث معالم مدينة هامبورغ. ويتيح الفندق الذي سيستقبل الوفد السعودي إمكانية إلقاء نظرة بانورامية على المدينة، بالإضافة إلى تواجده بالقرب من قاعة المؤتمرات الرئيسية.

  • Hamburg - Hotel - Foyer im Hotel Reichshof (picture alliance/dpa/C. Charisius)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Hilton Curio

    هذا الفندق عبارة عن مبنى تاريخي بالقرب من محطة القطارات الرئيسية. وقد اكتسى حلة جديدة سنة 2015 حيث يتوفر الآن على 278 غرفة مبيت، تمزج بين معايير فنادق هيلتون العالمية وتُحافظ في نفس الوقت على الطابع الهانزي( رابطة التجار الألمان في العصور الوسطى) لهامبورغ. وسيحل بالفندق وفود دول البرازيل وبريطانيا وفيتنام والهند.

  • Hamburg - Hotel - G20 - Grand Elysée (Grand Elysée)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Grand Elysée

    يتوفر هذا الفندق الفخم على أكثر من 511 غرفة مبيت، وتم تشييده سنة 1985 تحت شعار"كل ضيف يُعامل بكيفية عادلة". وأقامت فيه شخصيات مشهورة كبطلة التنس العالمية ستيفي غراف. ولا يقدم الفندق عروضا تخفيضية، ومن المتوقع أن يستقبل الوفد الصيني المشارك في قمة العشرين.

  • Hamburg - Hotel - G20 - Sofitel (Sofitel Hamburg)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Sofitel Hamburg Alter Wall

    من المتوقع أن يحل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفندق سوفتيل، الذي يُزاوج بين الذوق الفرنسي والطابع المحلي للمدينة. حيث يضفي الرخام وبعض قطع الفن التجريدي طابعا أكثر جمالية وأناقة على هذا الفندق، الذي تذكر خرسانته بماضي هامبورغ الصناعي.

  • Hamburg - Hotel - G20 - Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten (Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Fairmont

    استقبل هذا الفندق سنة 2016 وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون. ولحدود الساعة لم يُكشف عن الضيوف الذين سيستقبلهم الفندق.

  • Hamburg - Hotel - G20 - Mövenpick Hotel (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Mövenpick

    ينتمي هذا الفندق إلى فئة أربع نجوم ويضم 226 غرفة مبيت مُشيدة بطريقة حديثة، بالإضافة إلى برج في الطابق 17 يُمكن من رؤية المدينة من أبعاد وزوايا متعددة. ومن المحتمل أن يقيم في هذا الفندق، الذي يُعد معلماً بارزاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

  • Hamburg - Hotel - Hotel Atlantic Kempinski (picture alliance/Arco Images GmbH/R. Erl)

    هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

    فندق Atlantic Kempinski

    فندق من فئة خمس نجوم يقع على ضفاف بحيرة ألستر. وقد يستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وعلى غرار باقي الفنادق الفاخرة يتطلب المبيت في هذا الفندق تسديد ثمن مرتفع خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع واحتضان فعاليات دولية مثل قمة مجموعة العشرين. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتن بورغ/ رضوان المهدوي


مختارات

ضبط سكاكين ومواد حارقة قبل قمة مجموعة العشرين بهامبورغ

صرحت الشرطة الألمانية إنها ضبطت سكاكين ومضارب بيسبول وأجهزة إحراق في عدة أماكن في مدينة هامبورغ وحولها كانت ستستخدم فيما يبدو في أعمال شغب بمناسبة قمة العشرين، ونشرت الشرطة 20 ألف عنصر أمن، وذكرت أنها تتوقع أعمال عنف. (04.07.2017)  

هامبورغ: اتساع نطاق أعمال الشغب في مظاهرة "مرحبا بكم في الجحيم"

اتسع نطاق الاشتباكات بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين مشاركين في مسيرة " مرحبا بكم في الجحيم" المناوئة لقمة العشرين، التي ستنطلق فعالياتها غدا الجمعة في مدينة هامبورغ. (06.07.2017)  

استمرار الاحتجاجات في هامبورغ وميركل تدين عرقلة قمة العشرين

فيما يواصل قادة دول العشرين اجتماعاتهم ولقاءاتهم في هامبورغ، يحاول المتظاهرون ومناهضو العولمة إعاقة أعمال القمة وهو ما أدانته ميركل واعتبرته "غير مقبول"، وأدى ذلك إلى اضطراب حركة النقل وإغلاق بعض المصارف في المدينة. (07.07.2017)  

صحف ألمانية: الشرطة تتحمل جزءا من المسؤولية عن التصعيد في هامبورغ

رأت بعض الصحف الألمانية أن أعمال الشغب على هامش قمة العشرين أدت لتضيع فرصة ثمينة. بينما ذهب بعضها الآخر إلى القول إن إتفاق بوتين وترامب على وقف إطلاق النار في جزء من سوريا يكفي وحده للتدليل على نجاح القمة. (08.07.2017)  

هامبورغ- الفخامة والرفاهية عنوان فنادق قمة مجموعة العشرين

في الوقت الذي تتجه أنظار العالم إلى مدينة هامبورغ الألمانية، التي تحتضن نهاية هذا الأسبوع قمة مجموعة العشرين، تستعد فنادق المدينة لاستقبال وفود الدول المشاركة في القمة. فماهي أبرز الفنادق التي ستستقبل هذه الوفود؟ (05.07.2017)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Hamburg - G20 Proteste

استمرار الاحتجاجات في هامبورغ وميركل تدين عرقلة قمة العشرين 07.07.2017

فيما يواصل قادة دول العشرين اجتماعاتهم ولقاءاتهم في هامبورغ، يحاول المتظاهرون ومناهضو العولمة إعاقة أعمال القمة وهو ما أدانته ميركل واعتبرته "غير مقبول"، وأدى ذلك إلى اضطراب حركة النقل وإغلاق بعض المصارف في المدينة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  