هالاند ومبابي يستعدان لإزاحة ميسي ورونالدو

منذ سنوات، والمنافسة على أحسن لاعب في عالم كرة القدم، تنحصر فقط بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد حقق هذا الثنائي كل الجوائز الفردية الممكنة، وفازا بمختلف الألقاب في عالم الساحرة المستديرة.

بيد أن مستوى هذا الثنائي "الذهبي" انخفض كثيراً في السنوات الأخيرة، واتضح، حسب مراقبين، أن عصر رونالدو وميسي شارف على النهاية. نهاية يبدو أنها حفزت عدة نجوم شابة على إبراز علو كعبها لحمل المشعل قريباً، والتنافس على لقب أحسن لاعب في العالم.

ويأتي الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند على رأس المرشحين لخلافة رونالدو وميسي على لقب الأفضل في العالم، إذ يعيش نجما باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند حالة تألق غير عادية في الموسم الحالي.

وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هالاند ومبابي أفضل النجوم حاليا في عالم كرة القدم، إذ أنهما ماكينة أهداف حقيقية أمام مرمى الفرق المنافسة وبطرق مختلفة، وأضافت "ماركا" أن كيليان مبابي هدّاف "أنيق" و يثير قلق المدافعين، فيما هالاند "قوي" ويسجل الأهداف.

كيليان مبابي

وتابعت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار أن مبابي وهالاند نجحا فيما فشل فيه رونالدو وميسي في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تألق هالاند ومبابي وقادا بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان للفوز على إشبيلية وبرشلونة.

وأوضحت "ماركا" أن كيليان مبابي (22 عاماً) يدرك جيداً ان وقته قد حان للتألق بشكل أكبر، لاسيما مع إصابة زميله في الفريق نيمار دا سيلفا، وأردفت أن مبابي أرعب برشلونة وسجل ثلاثة أهداف في شباك الفريق الكتالوني، الذي خسر بأربعة أهداف مقابل واحد.

وذكر نفس المصدر أن شهية مبابي التهديفية مرتفعة بشكل واضح في هذا الموسم، حيث سجل 21 هدفاً في 25 مباراة خاضها هذا الموسم، وأضافت "ماركا" أن هالاند (20 عاماً) بدوره ماكينة أهداف لا تتوقف عن هز شباك الفرق المنافسة الواحدة تلو الآخرى.

يشار إلى أن إيرلينيغ هالاند يرتبط بعقد مع فريق بوروسيا دورتموند يمتد حتى صيف 2024، وتبلغ القيمة السوقية للنجم النرويجي حالياً 110 مليون يورو، فيما تصل قيمة كيليان مبابي السوقية نحو 180 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بشؤون اللاعبين.