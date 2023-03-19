 هالاند "المرعب" يكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف بالدوري الإنجليزي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.05.2023

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رياضة

هالاند "المرعب" يكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف بالدوري الإنجليزي

واصل ارلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي كسر الأرقام القياسية بعد إحراز هدفه الثاني أمام وست هام يونايتد ليكسر رقما قياسيا جديدا لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

صورة لإرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي خلال مباراة أمام ويست هام يونايتد بتاريخ الثالث من مايو 2023

كسر إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

كسر إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه في مباراته أمام وست هام يونايتد ليرفع رصيده إلى 35 هدفا الأربعاء (الثالث من أيار/مايو 2023).

وحول المهاجم النرويجي تمريرة جاك جريليش إلى داخل المرمى في الدقيقة 70، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع آلان شيرر وآندي كول.

ووقف لاعبو سيتي ممرا شرفيا لهالاند بعد المباراة، وضربوه على رأسه في احتفال بإنجازه. وأحرز كل من شيرر وكول 34 هدفا لكن في موسم من 42 مباراة.

ويواصل المهاجم البالغ عمره 22 عاما كسر الأرقام القياسي في موسمه الأول الدوري الممتاز.

وحقق هالاند رقما قياسيا بدوري أبطال أوروبا عندما رفع رصيده إلى 35 هدفا في 27 مباراة، وأصبح ثالث لاعب في التاريخ يحرز خمسة أهداف في مباراة واحدة خلال الفوز 7-صفر على رازن بال شبورت لايبزيج في إياب دور الستة عشر في مارس آذار الماضي. وفي الأسبوع الماضي، أصبح هالاند أول لاعب في دوري الأضواء الإنجليزي يصل إلى 50 هدفا في موسم واحد بجميع المسابقات منذ توم وارينغ مع أستون فيلا في 1931.

ا.ف/ ح.ز    (رويترز)

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