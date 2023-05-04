هالاند أول من يجمع بين لاعب العام وأفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي

حصد القناص النرويجي الدولي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ونال هالاند الجائزة، اليوم السبت (27 مايو/ أيار 2023)، متفوقا على زميله البلجيكي كيفن دي بروين وثنائي أرسنال، المكون من النرويجي مارتن أوديغارد والإنجليزي بوكايو ساكا.

كما تفوق هالاند على هاري كين هداف توتنهام وماركوس راشفورد هداف مانشستر يونايتد وكيران تريبيير نجم نيوكاسل يونايتد.

وسجل هالاند 36 هدفا وصنع ثمانية تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وحطم هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي متفوقا على أندي كول وآلان شيرار، حيث سجل كلاهما 34 هدفا عندما كان الموسم يتألف من 42 جولة كما حطم الرقم القياسي للنجم المصري محمد صلاح الذي سجل 32 هدفا مع فريقه ليفربول بعد أن أصبح الموسم يتكون من 38 جولة.

وكان هالاند فاز في وقت سابق بجائزة رابطة النقاد لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

أفضل لاعب شاب أيضا

كما فازهالاند (22 عاما) بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب يجمع بين جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب خلال موسم واحد، في تاريخ المسابقة.

وتفوق هالاند على ثنائي نيوكاسل يونايتد المكون من سفين بوتمان وأليكساندر إيزاك وثنائي برايتون المؤلف من موسيس كايسيدو وأليكسيس ماك أليستر، بالإضافة إلى ثلاثي أرسنال المكون من جابرييل مارتينيلي ومارتن أوديغارد وبوكايو ساكا.

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