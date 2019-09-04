هافرتز مستعد للتحدي ولا يستبعد انتقاله للعب خارج ألمانيا

قال الدولي الألماني كاي هافيرتز لاعب خط وسط فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم إنه مستعد للخطوة المقبلة في مسيرته الاحترافية، ولا يستبعد اللعب خارج ألمانيا.

وأكد هافرتز في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية نشرتها اليوم الأربعاء (15 أبريل/ نيسان):"أنا مستعد للتقدم خطوة كبيرة، وأحب التحدي. وبالنسبة لي، يتضمن هذا أيضا اللعب في دول أخرى."

وقال هافيرتز البالغ من العمر 20 عاما إنه يشعر في ليفركوزن بأنه في بيته، علما بأنه يرتبط مع النادي بعقد يستمر حتى عام 2022، وأضاف لكنني أرغب أيضا في قطع الخطوة المقبلة في مسيرتي في مرحلة ما. هذا هو طموحي."

ويتوقع بشكل كبير أن يرحل هافرتز عن ليفركوزن في الصيف المقبل، لكن الرؤية تبدو ضبابية الآن في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وتردد أن بايرن ميونخ يرغب في الحصول على خدمات اللاعب، لكن النادي البافاري ليس مستعدا لدفع المبلغ الذي يريده ليفركوزن للتنازل عن اللاعب وهو 100 مليون يورو (110 ملايين دولار).

ع.أ.ج/ ع.ش ( د ب أ)