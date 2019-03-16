 هازارد يضع مستقبل نجم ريال مدريد على المحك! | عالم الرياضة | DW | 19.03.2019

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عالم الرياضة

هازارد يضع مستقبل نجم ريال مدريد على المحك!

بينما يُسارع ريال مدريد الخطى للظفر بخدمات نجم تشيلسي الأول إيدين هازارد، أوردت تقارير صحفية أن قدوم النجم البلجيكي المرتقب إلى القلعة المدريدية قد يدفع أحد نجوم ريال مدريد إلى اتخاذ قرار صعب في مسيرته الكروية.

Fußball Europa League FC Chelsea vs Vidi FC (picture-alliance/AP Photo/M. Dunham)

صورة من الأرشيف.

بعد موسم مخيب للآمال على كل الأصعدة، يعتزم ريال مدريد تعزيز كتيبته الكروية بلاعبين من العيار الثقيل، إذ يطمح "الأبيض الملكي" للعودة إلى منصات التويج المحلية والقارية في أقرب وقت ممكن.

ويضع "الميرنغي" العديد من الأسماء، من أجل التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية. ويأتي نجم تشيلسي إيدين هازارد  على رأس قائمة اللاعبين، الذين يريد ريال مدريد ضمهم في "الميركاتو" الصيفي.

مختارات

باتت جماهير فريق تشيلسي أكثر انفتاحا على رحيل إيدين هازارد عن النادي اللندني. جماهير "البلوز" طالبت بمغادرة النجم البلجيكي الفريق بسبب مستواه المخيب في مباراة تشيلسي الأخيرة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. (06.12.2018)

يخطط رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى تعزيز كتيبة "الأبيض الملكي" بأسماء كروية وازنة في فترة الانتقالات الصيفية. بيريز لن يتردد في فتح خزائنه من أجل تحقيق سيناريو "مجنون" يسيطر على تفكيره منذ عدة شهور. (07.02.2019)

بيد أن قدوم النجم البلجيكي المحتمل جداً إلى القلعة المدريدية، قد يضع مستقبل نجم ريال مدريد على المحك مع الفريق، فقد أورد موقع "لو 10 سبورت" أن لاعب "الميرنغي" ماركو أسينسيو سيتضرر بشكل كبير من انتقال هازارد إلى ريال مدريد.

وأوضح الموقع الفرنسي أن ماركو أسينسيو سيجد نفسه مرة ثانية حبيساً لدكة البدلاء، لاسيما مع المنافسة القوية حالياً مع الشاب الصاعد فينيسيوس وقدوم هازارد المحتمل، وأضاف أن هذا الوضع قد يدفع الدولي الإسباني إلى التفكير في مستقبله وربما الرحيل عن الفريق.

ولفت نفس المصدر إلى أن إدارة ريال مدريد تعتبر أسينسيو من اللاعبين، الذين لا يمكن التفريط في خدماتهم، بيد أنها في نفس الآن تحاول التعاقد مع هازارد، الذي يشغل نفس مكان أسينسيو فوق المستطيل الأخضر.

ولم يحصل ماركة أسينسيو على دقائق لعب كثيرة مع مدرب ريال مدريد السابق سانتياغو سولاري، غير أن تكرار نفس الوضع مع المدرب زيدان، والتعاقد مع إيدين هازارد سيجعل صاحب القدم اليسرى الساحرة يفكر ملياً في مستقبله مع ريال مدريد، حسب نفس المصدر.

يشار إلى أن تشيلسي، رفض العرض الأول المقدم من ريال مدريد للتعاقد مع إيدين هازارد، إذ أوردت قناة "لاسيكستا" الإسبانية أن "البلوز" أدار ظهره لمبلغ 82 مليون يورو، فيما يتوقع أن يرفع "الميرنغي" قريباً من عرضه المالي على أمل إقناع إدارة "البلوز" بالتخلي عن النجم البلجيكي.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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