هاريس: سنواصل "الضغط" على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار

قالت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس أن واشنطن ستواصل "الضغط" على إسرائيل ودول المنطقة لوقف إطلاق النار في غزة، فيما أعلن البنتاغون عن لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي.

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة ستواصل "الضغط" على إسرائيل ودول المنطقة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت هاريس بحسب مقاطع بثت الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024) من مقابلة أجرتها معها شبكة "سي بي اس" إن واشنطن تعمل مع إسرائيل على المساعدات الإنسانية و"ضرورة (التوصل الى) اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن وإرساء وقف لإطلاق النار. وسنواصل الضغط على إسرائيل و(دول) المنطقة، بما في ذلك على القادة العرب".

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لا يستمع"، كما قال بيل ويتايكر من شبكة "سي بي إس" لهاريس في مقتطف من المقابلة التي من المقرر أن تبث كاملة الأثنين.

وفي ما يتعلق بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، شددت هاريس على أنه "من الضروري أن نفعل ما بوسعنا حتى يتسنى لإسرائيل الدفاع عن نفسها ضد هذا النوع من الهجمات".

وتعيش إسرائيل حالة تأهب قصوى عشية الذكرى السنوية للهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وأسفر هجوم حماس على إسرائيل العام الماضي عن مقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية الإسرائيلية التي تشمل الرهائن الذين قتلوا في الأسر.

يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

مقُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا في قطاع غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأدى الرد العسكري الإسرائيلي إلى مقتل 41870 شخصا على الأقل في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها موثوقة.

حليف حقيقي؟

وعندما سأل ويتايكر هاريس عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر نتانياهو "حليفا حقيقيا وثيقا"، أجابت أن "السؤال الأفضل هو: هل لدينا تحالف مهم بين الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي؟". وأردفت: "الجواب على هذا السؤال هو نعم".

وحوّلت إسرائيل مركز ثقل عملياتها شمالا نحو حزب الله، حليف حماس المدعوم من إيران في لبنان، وتعهدت بالانتقام للهجوم الصاروخي الإيراني.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

من جانب آخر قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأحد إن الوزير لويد أوستن سيستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في البنتاجون يوم الأربعاء "لمناقشة التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط".

ويأتي الإعلان بعد تعهد إسرائيل بالرد على هجوم إيراني يوم الثلاثاء أطلقت فيه طهران أكثر من 180 صاروخا باليستيا صوب إسرائيل. وأحبطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية والجيش الأمريكي الهجوم إلى حد بعيد.

ع.غ/ أ.ح/ ز.أ.ب (آ ف ب، رويترز)