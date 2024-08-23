هاريس تقبل ترشيحها رسميا وتتعهد بـ"إنجاز" اتفاق بشأن حرب غزة

هاريس تقبل ترشيحها رسميا وتتعهد بـ"إنجاز" اتفاق بشأن حرب غزة٢٣ أغسطس ٢٠٢٤
أعلنت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، الخميس (22 أغسطس/آب 2024) قبولها ترشيح حزبها لها رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية. واختتمت المؤتمر الوطني للحزب بدعوة حماسية لإنهاء الحرب في غزة ومكافحة الاستبداد حول العالم.
وفي معرض حديثها عن الحرب في غزة، شددت نائبة الرئيس الأمريكي على أن "الوقت حان الآن لإنجاز اتفاق حول الرهائن واتفاق لوقف إطلاق النار".
وقالت إنها تعمل مع الرئيس جو بايدن "على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل بأمان، ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".
وقالت هاريس إن حماس تسببت بأعمال عنف "لا توصف" في هجومها المباغت على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما استدعى الرد الإسرائيلي، مشددة في الوقت نفسه على أن الدمار و المعاناة في غزة "مفجع".
يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
وتابعت "سأدافع دائما عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسأحرص دائما على أن يكون لدى إسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها".
وفي بعض أقوى تصريحاتها بشأن السياسة الخارجية حتى الآن، قالت هاريس إنها إذا أصبحت رئيسة للولايات المتحدة، "لن أتودد للطغاة والديكتاتوريين" ومنهم الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "خلافا" لما يفعل خصمها الجمهوري دونالد ترامب.
وتعهدت هاريس بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومع حلفائها في حلف شمال الأطلسي. وأكدت أنها ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن المصالح الأمريكية ضد إيران.
ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، رويترز)