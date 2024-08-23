هاريس تقبل ترشيحها رسميا وتتعهد بـ"إنجاز" اتفاق بشأن حرب غزة

بعد قبولها ترشيح حزبها لها قطعت مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي كامالا هاريس وعودا انتخابية عدة ضمنها العمل على "إنجاز اتفاق" لوقف حرب غزة وإطلاق الرهائن "حتى تكون إسرائيل بأمان" ويكون للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير".

أعلنت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، الخميس (22 أغسطس/آب 2024) قبولها ترشيح حزبها لها رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية. واختتمت المؤتمر الوطني للحزب بدعوة حماسية لإنهاء الحرب في غزة ومكافحة الاستبداد حول العالم.

وفي معرض حديثها عن الحرب في غزة، شددت نائبة الرئيس الأمريكي على أن "الوقت حان الآن لإنجاز اتفاق حول الرهائن واتفاق لوقف إطلاق النار".

وقالت إنها تعمل مع الرئيس جو بايدن "على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل بأمان، ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

وقالت هاريس إن حماس تسببت بأعمال عنف "لا توصف" في هجومها المباغت على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما استدعى الرد الإسرائيلي، مشددة في الوقت نفسه على أن الدمار و المعاناة في غزة "مفجع".

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وتابعت "سأدافع دائما عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسأحرص دائما على أن يكون لدى إسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها".

ختام مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي بعض أقوى تصريحاتها بشأن السياسة الخارجية حتى الآن، قالت هاريس إنها إذا أصبحت رئيسة للولايات المتحدة، "لن أتودد للطغاة والديكتاتوريين" ومنهم الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "خلافا" لما يفعل خصمها الجمهوري دونالد ترامب.

وتعهدت هاريس بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومع حلفائها في حلف شمال الأطلسي. وأكدت أنها ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن المصالح الأمريكية ضد إيران.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، رويترز)