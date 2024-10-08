هاريس ترفض إجراء محادثات سلام مع روسيا دون مشاركة أوكرانيا

أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أنها لن تلتقي، في حال أصبحت رئيسة للولايات المتحدة، الرئيس الروسي بوتين لبحث الحرب في أوكرانيا إذا لم يشارك في الاجتماع ممثل عن كييف.

قالت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس لشبكة "سي بي إس" إنّها إذا فازت في الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل فإنّ أيّ اجتماع بينها وبين بوتين "لن يُعقد ثنائيا بدون أوكرانيا". وأضافت "يجب أن تكون لأوكرانيا كلمة بشأن مستقبل أوكرانيا".

وفي هذه القضية الأساسية من قضايا السياسة الخارجية، سعت المرشحة الديموقراطية أن تميّز نفسها بوضوح عن منافسها الجمهوري دونالد ترامب قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية. وقالت هاريس "لو كان دونالد ترامب رئيساً لكان بوتين جالساً الآن في كييف، فلنكن واضحين". وتابعت أنّ ترامب "يقول: أستطيع إنهاء الأمر في اليوم الأول" من ولايته إذا ما فاز بالرئاسة، مضيفة "هل تعرف ما هذا؟ إنه استسلام".

ويؤكّد ترامب بانتظام أنه إذا ما عاد إلى السلطة، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا حتى قبل أن يتولّى منصبه في كانون الثاني/يناير. لكنّ الملياردير الجمهوري لم يحدّد أبدا كيف سيفعل ذلك.

وخلال المقابلة التلفزيونية، قالت هاريس "نحن ندعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي غير المبرّر". وردّا على سؤال عمّا إذا كانت ستدعم احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، قالت هاريس "هذه أسئلة سنجيب عليها عندما وإذا ما بلغنا تلك النقطة". وفي نهاية أيلول/سبتمبر، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة حيث التقى كلا من الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته هاريس والمرشح الجمهوري ترامب.

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زيلينسكي يطلب مزيدا من الأسلحة

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء عاجلا إلى حلفاء بلاده لتقديم المزيد من الأسلحة بشكل كبير، قبيل الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا. وقال في رسالة فيديو صدرت في كييف مساء الاثنين إن تسليمات كافية للجبهة وتجهيزات للألوية وأسلحة بعيدة المدى ستكون ضرورية في الأشهر المقبلة لوقف روسيا وإجبارها على التوجه نحو السلام. وأضاف زيلينسكي بشأن الاجتماع المقرر يوم السبت: "سنحاول إقناع شركائنا في اجتماع رامشتاين القادم بالحاجة الملحة لتعزيز قدراتنا ومواقفنا بشكل كبير في الوقت الحالي، خلال أشهر الخريف". وتابع: "ندعو شركاءنا لتحديد كيف يتصورون نهاية هذه الحرب، ومكانة أوكرانيا في الهيكل الأمني العالمي، والخطوات المشتركة التي يمكن أن توجه هذه الحرب نحو نهايتها".

ولأول مرة، يخطط قادة الدول الداعمة لأوكرانيا للاجتماع في رامشتاين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيزور ألمانيا في نهاية هذا الأسبوع. وفي الماضي، كانت قاعدة رامشتاين الجوية في ولاية راينلاند-بالاتينات هي مكان الاجتماع الأساسي لوزراء دفاع هذه الدول.

هذا وقال الجيش الأوكراني في وقت متأخر مساء الاثنين إن القوات الروسية دخلت ضواحي مدينة توريتسك الواقعة على جبهة القتال بشرق أوكرانيا، وذلك بعد أقل من أسبوع من سقوط بلدة فوليدار القريبة.

ف.ي/ع.ش (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)