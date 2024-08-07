هاريس تختار تيم والز لخوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس

في أول تجمع انتخابي شن مرشح كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس تيم والز هجوماً حاداً على منافسهما الجمهوري دونالد ترامب، واصفاً الرئيس السابق بأنه "رجعي يزرع الفوضى والانقسام". فمن يكون حاكم مينيسوتا؟

اختارت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون مرشحاً لمنصب نائب الرئيس على بطاقة الحزب الديمقراطي في سباق الوصول إلى البيت الأبيض.

وقبل ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعد هذا أول قرار مهم لهاريس منذ أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي (تيار يسار الوسط) لمنافسة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقالت هاريس على مواقع التواصل الاجتماعي: "يشرفني أن أعلن أنني طلبت من تيم والز أن يكون نائباً لي". وأضافت: "بوصفه حاكماً ومدرباً ومعلماً ومحارباً سابقاً، لقد قام بعمله من أجل عائلات عاملة مثل عائلته. من الرائع وجوده في الفريق".

واضطرت حملة هاريس الجديدة إلى التحرك سريعاٍ بعدما أنهى الرئيس جو بايدن حملته للفوز بولاية جديدة قبل أسبوعين ورشح هاريس لتولي المهمة. ومن المقرر أن تبدأ هاريس ووالز جولة في الولايات الحاسمة التي ستحدد نتيجة الانتخابات المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يذكر أن والز (60 عاما) يتولى منصب حاكم مينيسوتا منذ عام 2019. ويعتقد المحللون السياسيون الأمريكيون أن المعلم السابق بمدرسة حكومية والعضو السابق في الحرس الوطني بالجيش الأمريكي يمكن أن يساعد هاريس في جذب ناخبي الطبقة العاملة والناخبين التقدميين في الغرب الأوسط الصناعي، حيث توجد ولايات حاسمة.

وكتب والز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إنه لشرف العمر أن أنضم إلى كامالا هاريس في هذه الحملة". وأضاف: "نائبة الرئيس هاريس تظهر لنا سياسة ما هو ممكن. إنها تذكرني قليلاً باليوم الأول من المدرسة".

كامالا هاريس تستقطب الناخبين السود To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي أول مهرجان انتخابي يشاركان فيه سوياً، شنّ تيم وولز هجوماً حادّاً على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، مؤكّداً أنّ الرئيس السابق رجعيٌّ "يزرع الفوضى والانقسام". وقال حاكم ولاية مينيسوتا وقد وقفت إلى جانبه نائبة الرئيس إنّ المياردير الجمهوري "ليست لديه أيّ فكرة عن ماهية خدمة (الوطن)".

وأضاف خلال التجمّع الانتخابي الذي أقيم في ولاية فيلادلفيا أنّ ترامب "ليس لديه الوقت لذلك، لأنّه مشغول للغاية بخدمة مصالحه الخاصة".

وحذّر وولز من أنّه "إذا أتيحت لترامب فرصة العودة، فسوف يستأنف بالضبط ما توقف عنه قبل أربع سنوات، لكن هذه المرة سيكون الأمر أكثر خطورة بكثير". كذلك، فإنّ المرشّح لمنصب نائبة الرئيس الأميركي اتّهم ترامب بأنه يريد "تقييد حريّاتنا" و"مساعدة الأغنياء".

وحاكم مينيسوتا الآتي من "الغرب الأوسط"، لم يكن حتى اليوم معروفاً إلا قليلاً خارج حدود ولايته.

وتابع وولز هجومه على ترامب، قائلاً "لا تخطئوا الظنّ: لقد زادت جرائم العنف في عهد دونالد ترامب، وذلك دون احتساب الجرائم التي ارتكبها بنفسه"، في تعليق أثار ضحك الجمهور وهتافه.

وفي منتصف آب/أغسطس سيحتفلان بنيلهما رسمياً ترشيح الحزب الديموقراطي خلال مؤتمر عام سيعقد في شيكاغو.

خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)