هاريس تختار تيم والز حاكم مينيسوتا لمنصب نائب الرئيس

اختارت كامالا هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولتز شريكا لها في الحملة الديموقراطية للفوز بالرئاسة الأمريكية، على ما أوردت وسائل إعلام أمريكية، متوجهة بذلك إلى حاكم ولاية أساسية من الغرب الأوسط الأمريكي لتعزيز حظوظها.

اختارت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطيلانتخابات الرئاسة الأمريكيةحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس اليوم الثلاثاء (السادس من آب/ أغسطس 2024) في مسعى للظفر بتأييد الناخبين البيض والريفيين. وجاء إعلان هاريسفي رسالة نصية إلى مؤيديها.

وقالت هاريس في الرسالة "يسرني أن أعلن أنني اتخذت قراري: سينضم حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز إلى حملتنا نائبا لي". وقال والز (60 عاما)، وهو من قدامى المحاربين في الحرس الوطني للجيش الأمريكي ومعلم سابق، إنه يشعر بالفخر بالانضمام لهاريس في حملتها الانتخابية.

وأضاف والز على منصة إكس "أنا مع هاريس حتى النهاية. نائبة الرئيس هاريس تظهر لنا سياسة الممكن. هذا يذكرني قليلا باليوم الأول من المدرسة". وانتخب والز في منطقة ذات ميول جمهورية في مجلس النواب في عام 2006 وظل عضوا فيه لمدة 12 عاما قبل انتخابه حاكما لولاية مينيسوتا في عام 2018.

كامالا هاريس تستقطب الناخبين السود To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وخلال فترة عمله في مينيسوتا، دفع والز بأجندة تقدمية تتضمن تقديم وجبات مدرسية مجانية وأهدافا لمعالجة تغير المناخ وتخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة وزيادة أيام الإجازات المدفوعة الأجر للعمال في مينيسوتا. ودافع والز عن حقوق الإنجاب للمرأة لكنه أظهر أيضا ميولا محافظة في أثناء تمثيل منطقة ريفية بمجلس النواب، إذ دافع عن مصالح زراعية ودعم الحق في امتلاك السلاح.

واختارتهاريس، وهي ابنة مهاجرين من جاميكا والهند، شخصية سياسية ذات شعبية من الغرب الأوسط تصوت ولايته الأصلية بشكل مضمون للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، ولكنها قريبة من ويسكونسن وميشيجان، وهما ولايتان دائما ما تشهدان صراعا قويا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن كامالا هاريس اتخذت "قرارا ممتازا" باختيارها الحاكم تيم وولتز مرشحا لمنصب نائب الرئيس، وذلك بعدما انسحب بايدن منتصف تموز/ يوليو من السباق إلى البيت الأبيض لصالح نائبته. وكتب بايدن على منصة إكس إن الثنائي "سيكون صوتا قويا من أجل العمال والطبقة الوسطى الأمريكية. سيكون المدافع الأشرس عن حرياتنا الفردية وديموقراطيتنا".

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)